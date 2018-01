“E’ UN ERRORE NON PRENDERE AL FESTIVAL CANTANTI DI “AMICI” O DI “X FACTOR” - LA POLEMICA DI MARIA DE FILIPPI SU SANREMO - E ALLA HUNZIKER DICE: "LA CONDUZIONE? SOLO UN COROLLARIO, STUDIARE VITA MORTE E MIRACOLI DI CANTANTI NON MI È SERVITO A NULLA. HO PERSO 4 CHILI IN UNA SETTIMANA..."

de filippi

Da Chi

«Io penso che in generale Sanremo sbagli sempre quando non prende ragazzi dei talent, come “Amici o “Xfactor”, perché sono una realtà, a meno che quelli che si sono presentati non fossero all’altezza». Così, sul numero di Chi in edicola mercoledì 10 gennaio, Maria De Filippi, che sabato torna con “C'è posta per te”, parla per la prima volta del cast di Sanremo.

de filippi baglioni

A Michelle Hunziker, che raccoglie il suo testimone all'Ariston, e che sarà sua ospite a “C'è posta per te” nella prima puntata, la conduttrice consiglia: «A parte che Michelle sarà bravissima e bellissima, ho capito che, se dovessi mai rifare Sanremo, lo prenderei come una gara musicale dove la conduzione televisiva è solo un corollario.

Avevo studiato vita, morte e miracoli di tutti i cantanti e degli ospiti e mi è servito a poco, anzi: ho scoperto che l’ostetrica che ha fatto nascere oltre 7.600 bambini aveva un maialino che ha cresciuto come un figlio, ma che poi, alla fine, è finito in pentola: non volevo più presentarla né vederla! (…) A Sanremo ho perso quattro chili in una settimana perché non mangiavo. Il motivo? Dopo la prima serata, essendo abituata a programmi settimanali, credevo che tutto fosse finito, e invece si ricominciava la mattina dopo! Per fortuna Carlo Conti mi ha sempre trasmesso tranquillità».

de filippi conti maria de filippi