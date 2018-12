“SONO SCAPPATA DA VACCHI” – CLAUDIA GALANTI RACCONTA LA STORIA BOLLENTE CHE HA AVUTO CON GIANLUCA VACCHI: DOPO LA MORTE PREMATURA DELLA FIGLIA E L’ARRESTO DELL’EX COMPAGNO SI È LASCIATA ANDARE ED È FINITA TRA LE BRACCIA DEL REUCCIO DI INSTAGRAM – “POI SONO TORNATA A PARIGI PER FUGGIRE DALLE TENTAZIONI. HO VOLUTO LASCIARMI TUTTO ALLE SPALLE. CON LUI…” – FOTOGALLERY VIETATA AI MINORI

Da https://www.tio.ch

claudia galanti 7

Claudia Galanti, durante la registrazione della puntata di 'Rivelo' che andrà in onda venerdì prossimo, ha svelato di aver avuto una relazione sentimentale con Gianluca Vacchi.

La showgirl di origini paraguaiane ha raccontato di aver instaurato una profonda amicizia con il 52enne durante un periodo particolarmente difficile della sua vita. Durante l'intervista rilasciata al programma condotto da Lorella Boccia su Realtime, Claudia ha ammesso dopo la morte prematura della figlia Indila e l'ennesimo arresto dell'ex compagno Arnaud Mimran, padre dei suoi figli, si è lasciata sedurre dal mondo del lusso e del jet set, finendo proprio tra le braccia di Vacchi.

GIANLUCA VACCHI CON IL COSTUME DA DONNA E TACCHI

Dopo un po' però la Galanti ha capito che non poteva affrontare il suo dolore in quella maniera e decise quindi di tornare a fare una vita normale. «Sono tornata a Parigi per fuggire dalla vita e dalle tentazioni che avevo con Gianluca Vacchi con il quale avevo una storia», ha confidato.

«Ho voluto lasciarmi tutto alle spalle e ricominciare tutto da zero partendo da Parigi insieme ai miei figli, Tal e Liam. Loro sono la mia priorità. Oggi sto bene e ho trovato la mia vocazione nella cucina, precisamente nella pasticceria in cui mi impegno molto perché mi piace», ha concluso Claudia.

GIANLUCA VACCHI CON IL COSTUME DA DONNA E TACCHI claudia galanti claudia galanti instagram claudia galanti instagram claudia galanti instagram claudia galanti claudia galanti instagram 3 markette di claudia galanti claudia galanti ex povera claudia galanti patrizia bonetti gianluca vacchi GIANLUCA VACCHI NEL VIDEO TRUMP IT GIANLUCA VACCHI NEL VIDEO TRUMP IT GIANLUCA VACCHI NEL VIDEO LOVE claudia galanti 2