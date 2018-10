1. VIDEO: SCONTRO CAFONISSIMO (QUASI SE MENANO) TRA LA PARA-MARCHESA E LA CONTESSA DE BLANCK: ''ERI LA MASSAGGIATRICE DI MARINA RIPA DI MEANA'' - ''SEI UNA PORACCIA'' 2. ''I GAY PER IL #GFVIP ESISTONO SOLO SE SONO TIPOLOGIA MALGIOGLIO E CATTANEO. COME SE GLI ETERO FOSSERO TUTTI COME MEROLA'' - ''ILARY BLASTA TUTTI, DA CORONA A SIGNORINI''

GFVIP: lo scontro tra la marchesa Dani e la contessa De Blanck

GFVIP: la marchesa non è marchesa (lo dice Dagospia)

GFVIP: cosa pensano nella casa della marchesa d'Aragona

ilary blasi dice alla del secco che dagospia scrive sulla sua presunta nobilta

#Malgioglio e la lotta tra nobili decaduti non salva il #GrandeFratello dal disastro: appena 3.240.000 tlsp e il 20,20%, persi un milione e mezzo di telespettatori e quasi 5% di share rispetto all'anno scorso. #16ottobre

Comunque grandi dinamiche in questo #GFVIP eh. Stasera si parla solo di altro: i filmati di Casa Signorini, Malgioglio, la De Blanck

La Salemi non vuole commentare Cecilia

Monte non vuole commentare Ignazio

Silvia non vuole commentare Corona

CHE STIAMO A FARE!? SIAMO AL #GFVIP vogliamo sapere tutti i vostri caz*i TUTTIII PARLATEEEE

ILARY BLASI CHE ASFALTA FABRIZIO CORONA NUOVA QUEEN. #GFVIP

Standing ovation per la Blasi che sfancula Corona e le sue dichiarazioni alla stampa. Ad Alfonso che annunciava un’intervista di Corona risponde: ‘beh le dichiarazioni di Corona lasciano il tempo che trovano. Cambia idea ogni 20 minuti. Andiamo avanti. Se vuole viene qui’#GFVip

Io che seguo con molta enfasi questa edizione del #GFVIP:

clery grandi come de blanck del secco

Signorini: volevo anche dire che su Chi uscirà un intervist...

Ilary: Alfonso sinceramente le interviste i tweet e le parole di Fabrizio Corona lasciano il tempo che trovano visto che cambia idea ogni cinque minuti.

ILARY ENDED FABRIZIO CORONA #GFvip

Signorini: "non voglio mettere in discussione la serietà con cui Corona ha parlato ai giornalisti di Chi"

Ilary Blasi: " VA BEH E UNA TUA OPINIONE" #gfvip

Ilary Blasi nerissima contro Fabrizio Corona MIO DIO AIUTO PURE CONTRO SIGNORINI #GFvip

Il primo vero scazzo in tre anni tra Blasi e Signorini avviene per colpa di Corona che lui ama e lei detesta. Per la prima volta Ilary, che conduce come se fosse lì di passaggio, era veramente toccata da qualcosa. #GFvip

Ilary che sfancula Signorini, Chi e Corona tutti insieme. ILARY SEI VITA. #GFVIP

La Marchesa d’Aragona querela la Contessa De Blanck dopo la rissa sfiorata al GF Vip (VIDEO)

dani del secco

De Blanck: "Lei ha fatto un marchio Marchesa D'Aragona per vendere scarpe e creme, ma non è un titolo. Come se io domani mi comprassi il marchio Principessa sul Pisello". WHAT A TIME TO BE ALIVE. #GFVIP

Marina Ripa di Meana che aveva telefonato alla De Blanck in tempi non sospetti per dirle che la Marchesa vendeva creme e faceva massaggi: Shonda Rhimes spero tu stia prendendo appunti. #GFVIP

A Chi, Fabrizio Corona chiede perdono a Silvia Provvedi e dice che ora è pronto ad incontrarla faccia a faccia. Che pagliacciata, aveva ragione Ilary #gfvip

La Marchesa su MediasetExtra: "Mia figlia ora farà una causa contro Patrizia De Blanck e asfaltiamo lei e quelli come lei, ma purtroppo questi sono dei poveracci, non avranno soldi da darmi" ERA ORA.

QUESTO VOGLIAMO. IL TRASH. ORA FATE ENTRARE LA CONTESSA COME CONCORRENTE #GFVIP

La Marchesa e la De Blank hanno un potenziale di rissa trash ai livelli Grandi/Clery, facciamola entrare come concorrente. #domenicalive

TUTTI NOI COSÌ ORA. #GFVIP

stefano sala davanti al catfight tra nobildonne

La litigata De Blanck/Marchesa poteva e doveva durare almeno un’ora e invece relegata a 5 minuti per dar spazio alla prova di strizzamento e al finto flirt. Incapaci. #GFvip

“Sono una ricercatrice di creme antiage”, dice la Marchesa su Extra #GFVIP

Facciamo partire subito la raccolta firme per conferire il titolo di vera Marchesa alla Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona #DomenicaLive

Ma perché dobbiamo avere in casa persone come Andrea Mainardi, Benedetta Mazza e Martina Hamdy? Fate entrare immediatamente la De Blanck e Eva Henger a litigare con la Marchesa e con Monte. #GFVip

Marchesa: - Posso darti un bacio Cristiano? Non ci vediamo dalla presentazione del mio libro.

Malgioglio: - Quale libro tesoro? Non mi ricordo.

Marchesa: - Eravamo alla Mondadori e mi hai fatto tanti complimenti.

Malgioglio: - Ti avrò fatto dei complimenti, ma il tuo libro non l'ho neanche letto. #GFVIP

«Se fossi passato da Zara avrei preso due manichini e sarebbe stata la stessa cosa» a Elia e Stefano. «Mi sembri attaccata come una cozza» alla Salemi. «Cerca di non imitarmi» a Cattaneo. Dopo un anno Malgioglio può ancora tenere baracca fino alle 3 di notte. #GFVIP

QUINDI MALGIOGLIO NON RESTA NEANCHE UNA NOTTE, CI HANNO ILLUSO. QUESTO È TRADIMENTO. #GFVIP

GRAZIE. #GFVIP

cristiano malgioglio

I gay per il #GFVIP esistono solo se sono tipologia Malgioglio e Cattaneo. Come se gli etero fossero tutti come Merola.

Eleonora Giorgi Età anagrafica: 65 Età ormonale: 15 Età mentale: 7 #gfvip

Ilary continua a chiamare Silvestrin "Silvestrini" tutto regolare #GFVip

ivan cattaneo

Malgioglio: ”il mio grande desiderio è di vedere la faccia di Ivan Cattaneo quando mi vedrà” #GFvip

In chiusura di serata facciamo un riepilogo:

Ilary sfancula Corona

Ilary sfancula Chi e Signorini

Ilary sfancula Silvestrin

Ilary sfancula La Marchesa

Ilary sfancula Francesco Monte

Ilary sfancula Lasy Oscar e Giulia Salemi #gfvip #gfvip3

dani del secco eleonora giorgi fabrizio corona replica a ilary blasi