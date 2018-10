LODO IRRITUALE A 'X FACTOR' BY PAOLO ISOTTA! IL CRITICO MUSICALE SUL CAMBIO DELLA GUARDIA IN GIURIA NEL TALENT DI "SKY": "LODO E GLI ALTRI DE ‘LO STATO SOCIALE’ CANTANO GRAZIOSE CANZONCINE SU MELODIE INSIGNIFICANTI E CONCETTI BANALI AMMANTATI DI FILOSOFIA DA BACI PERUGINA. QUESTI SIGNORINI FANNO PARTE DELL’AMBIENTE DEI RIPUGNANTI 99 POSSE, DI PIERO PELU’ E DELLO STONATO PINO DANIELE – IL LORO PUBBLICO E’ UNA MASSA DI DISEREDATI SENZA ISTRUZIONE…"

Paolo Isotta per “il Fatto Quotidiano”

Il mondo della cosiddetta "controcultura giovanile" è agitato da una diatriba che si trasforma in diaspora. Il gruppo indie-rock Lo Stato Sociale ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Una vita in vacanza; indi uno dei membri, Lodo Guenzi, entrerà in X Factor 2018 in qualità di giurato, insieme con Manuel Agnelli, Mara Maionchi e Fedez, dopo l' esclusione di Asia Argento. Le due partecipazioni "hanno per molti svilito il precedente percorso di denuncia sociale, rappresentativo dell' anima underground".

lodo guenzi 2

Cantano graziose canzoncine su melodie insignificanti e concetti blandamente banali ammantati di filosofia da Baci Perugina. (…) Questi signorini, e i loro colleghi giudici di X Factor, fanno parte di un ambiente omogeneo all' estremo di che si collocano i per me ripugnanti 99 Posse, per i quali la liberazione degli oppressi consisterebbe nell' anello nel naso e i sacrifici umani in onore di Moloch, e Piero Pelù. Della stessa razza era Pino Daniele, oggi divinizzato, che stonava e storpiava la lingua napoletana della quale pretendeva di essere espressione, e i varî Bennato e Montecorvino.

Propugnano la rivoluzione e ci fanno i soldi. Che ci facciano i soldi, è giusto, visto che trovano chi glieli dà. Il loro pubblico è in gran parte una massa di diseredati che possiede un' istruzione al di sotto della prima elementare di sessant' anni fa. (…)

lo stato sociale

Quale rivoluzione potranno fare Lo Stato Sociale e gli altri? Nel loro filmino Niente di speciale, proclamano: "Ogni volta che scegli, tu scegli il tipo di schiavo che non sarai". Il ritratto della realtà effettuale è: "Ogni volta che non scegli, tu scegli il tipo di schiavo che sarai". Al loro pubblico è lasciata solo la possibilità di non scegliere.

