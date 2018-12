‘HO RICEVUTO MOLTE PORTE IN FACCIA’. E UNO SCHIAFFO DA LEAH REMINI (VIDEO!) - JENNIFER LOPEZ PARLA DI CARRIERA, FALLIMENTO E DEL NUOVO FILM ‘SECOND ACT’, SU UNA DONNA CHE RICOMINCIA DA CAPO ALLA SOGLIA DEI 50: ‘FALLIRE NON VUOL DIRE COMMETTERE UN ERRORE. SCEGLIERE UN FILM O UNA CANZONE SBAGLIATI TI FORTIFICA, UN FLOP NON È UNA SCONFITTA MA UN MODO PER ANDARE AVANTI’ - LE FOTO HOT

1. VIDEO - JENNIFER LOPEZ SCHIAFFEGGIATA DA LEAH REMINI SUL SET DI ‘SECOND ACT’, FILM IN USCITA NEL 2019: ‘NON ME L’ASPETTAVO, NON ERA NEL COPIONE…NOI SIAMO AMICHE E CI DIAMO FORZA A VICENDA, SCHERZIAMO SEMPRE INSIEME’

VIDEO - IL TRAILER DI ‘SECOND ACT’

2. JENNIFER LOPEZ: "HO RICEVUTO MOLTE PORTE IN FACCIA. IL FALLIMENTO SIGNIFICA ANDARE AVANTI”

A quasi 50 anni, Jennifer Lopez resta una tra le star più iconiche del mondo dello spettacolo. Regina di moda e di stile, non è solo modella ma è anche attrice e cantante. Eppure come ha affermato in una recente intervista, la sua carriera non è stata sempre costellata da successi e riconoscimenti da parte del pubblico. “Non ho ricevuto sempre rose e fiori.”

Ad ET-Online ha raccontato che la sua vita da arista non è stata facile, anzi per arrivare dove è ora ha faticato molto. Molte le prove da superare, tanti anche i fallimenti, ma da i suoi insuccessi, ha trovato il modo di risorgere dalle sue stesse ceneri. “Fallire non vuol dire commettere un errore. Scegliere un film sbagliato o una canzone sbagliata ti fortifica, fa capire che il fallimento non è una sconfitta ma un modo per andare avanti” afferma. Durante l’intervista ha elargito anche consigli a chi, ora, si appresta ad entrare nel mondo del lavoro.

“Bisogna seguire l’istinto ma bisogna essere anche selettivi” continua Jennifer Lopez. “Ho capito che non è bello dire sì a tutto, bisogna ponderare le scelte. A volte seguire le proprie passioni non basta. Le opportunità arrivano quando riesci a dire di no.“ E poi: “Tutti abbiamo degli obbiettivi, ma non bisogna bruciare le tappe. Ogni giorno basta imboccare la strada giusta e migliorare quello che sei” conclude.

