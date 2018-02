‘NON È STATO BRIGNANO A PICCHIARMI SUL SET DEL FILM DI BRIZZI’ - ANNA MAZZAMAURO SI CONFESSA CON PETER GOMEZ (VIDEO): ‘SONO STATA STRATTONATA CON TANTA FORZA CHE SI È SPOSTATO IL MENISCO DELL’ORECCHIO. UN DANNO PERMANENTE. LA PRODUZIONE HA SILENZIATO TUTTO, LA STESSA CHE QUANDO È SCOPPIATO LO SCANDALO BRIZZI, HA LASCIATO CHE LO SI DIPINGESSE COME UN MOSTRO…’

Da www.ilfattoquotidiano.it

“No, non è stato Enrico Brignano a picchiarmi sul set di ‘Poveri, ma ricchi‘”. Anna Mazzamauro consegna la sua verità a Peter Gomez, intervistata a La Confessione in onda sul canale Nove, venerdì 23 febbraio alle 23. Dopo un fuoco incrociato di interviste accusatorie, i social avevano individuato in Enrico Brignano il “colpevole” delle botte. L’attore romano aveva mostrato a Il Fatto Quotidiano le prove a sua discolpa.

La Mazzamauro , per la prima volta, spiega cosa accadde sul set: “Siccome, senza volerlo, ho accavallato una mia battuta su quella di un altro attore, sono stata strattonata con tanta forza che si è spostato il menisco dell’orecchio“.

“Ha subito un danno permanente?”, incalza il conduttore. “Sì, una lesione molto grave”. L’attrice punta il dito contro i collaboratori sul set del film di Brizzi che le hanno chiesto di mettere tutto a tacere: “Queste oche del Campidoglio starnazzavano per annunciare a Roma che stava per arrivare il barbaro”, lascia intendere la Mazzamauro, che nell’intervista racconta anche aneddoti sul contrastato rapporto con Paolo Villaggio.

Inoltre, “la produzione silenziato tutto, quella stessa produzione che quando è scoppiato lo scandalo Brizzi, ha lasciato che lo si dipingesse come un mostro”. “Ma insomma ci dica chi è stato a maltrattarla signora Mazzamauro”, torna a chiedere Gomez. “E allora, lei signor Gomez, mi lasci parlare…”.

Nell’intervista, l’attrice parla anche del regista Fausto Brizzi, al centro di alcune accuse per molestie sessuali: “Io sono dalla parte del signor Brizzi, perché i fatti personali non devono interessare. Ho letto i suoi libri e un uomo che scrive così non può essere uno squallido come si tenta di dipingerlo”

