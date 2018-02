Filippo Nardi mostra il pisello a Bianca Atzei

Anna Rossi per www.ilgiornale.it

Nel corso della quinta puntata dell'Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi ha fatto una breve intervista all'ultima eliminata del reality Cecilia Capriotti.

CECILIA CAPRIOTTI IN MUTANDE

L'attrice ha parlato della sua esperienza in Honduras, del suo non essere capita dal resto dei naufraghi e della "bellissima esperienza che è stata l'Isola". Cecilia Capriotti, poi, ha detto anche la sua sul presunto consumo di marijuana da parte di Francesco Monte: "Io fumo qualche sigaretta al giorno. Non noto neanche chi fuma altro. Eravamo quasi tutti fumatori. Ma se avessi visto qualcosa non denuncerei il fatto perché non è nel mio stile. Io ho fumato sigarette fuori e basta. Io non posso distinguere tra marijuana e altro".

E dopo aver parlato della sua Isola, Cecilia Capriotti è stata la protagonista di un piccolo incidente hot. Il suo lungo abito blu, infatti, l'ha tradita e proprio mentre stava accavallando le gambe ha mostrato l'intimo. L'inconveniente ha messo in imbarazzo lo studio, anche perché tutte le telecamere erano fisse su di lei. Sia l'attrice che Alessia Marcuzzi hanno tentato di far finta di niente e sono andate avanti con l'intervista, peccato però che il pubblico abbia notato il tutto. E nel giro di qualche minuto i social sono stati bombardati di foto piccanti della Capriotti.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, FILIPPO NARDI NUDO DAVANTI A BIANCA ATZEI.

Da www.affaritaliani.it

filippo nardi bianca atzei

Filippo Nardi e Bianca Atzei vedono crescere il loro feeling sull'Isola dei Famosi 2018 giorno dopo giorno. "Ma non puoi andare a pescare con i pantaloni, avrai il costume. Anzi se hai il coraggio vai a prenderla nudo", ha detto Bianca Atzei pensando di provocare Filippo Nardi. L'ex Grande Fratello invece rilancia: "Cosa credi che non abbia il coraggio?". E subito dopo il naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 si è spogliato davanti a Bianca Atzei. La cantante si mette a ridere: "Ma tu sei matto, sei un matto...". Filippo Nardi non si è fermato: e ha attraversato tutta la spiaggia davanti a tutti gli altri naufraghi dell'Isola, buttandosi in mare per pescare la sua aragosta.

TWEET!

DAGOSELECTION

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

Spero che Striscia e Barbara d'Urso riusciranno a far uscire la verità, così da alzare un polverone contro chi ha preferito insabbiare tutta questa storia. Se risulterà tutto vero, non si tratterà più di una semplice canna, ma di aver preso in giro gli spettatori. #Isola

VIPerissima‏ @Viperissima_

CHI HA PORTATO IN VALIGIA LA DROGA DALL'HONDURAS? #isola

cannagate

Paola.‏ @Iperborea_

La cosa più divertente è che se avessero ammesso dall'inizio che Monte si è fumato una canna adesso non ci sarebbe nessun caos. Non hanno capito che non da fastidio la canna ma il tentativo di prendere per i fondelli il pubblico. #isola

Davide Maggio @davidemaggio

Ancora con questa barzelletta del ‘Non è un tribunale. Facciamo intrattenimento’. Un reality è peggio. È il tribunale popolare. E si affronta TUTTO. #Isola

Gif d’Urso‏ @GifdUrso

Non vedo l’ora che la storia della droga finisca con prove schiaccianti per mettere a tacere Alessia, la produzione, Monte, Mara, Bossari e tutti quei falsi dei naufraghi. #isola

Dr.Apocalypse‏ @DrApocalypse

pippone della Marcuzzi, sulla difensiva, accerchiata. Annamo bene #isola

Mattia Buonocore‏ @Mattiabuonocore

Il copione di Alessia Marcuzzi: “Scusate” “Posso dire una cosa” “Fatemi parlare” “E’ la verità di Eva Henger” #isola

Alepastafrolla‏ @Palombb3

"Come va la vita?" "Bene." #isola

giucas casella francesca cipriani

Federico Ursitti C.‏ @federicoursitti

CatAlessi-a Marcuzzi mi sembra anche un ottimo soprannome. #isola

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Stefano De Martino colpisce e affonda Alessia Marcuzzi (che non sente la battuta): Alessia: “Sono stata ipnotizzata da Giucas” Stefano: “Ti sei mai ripresa?” #Isola

Francesco Canino‏ @fraversion

questa vicenda delle canne è sconfinata nell'ipocrisia più IMBARAZZANTE ed è incredibile che venga liquidata dalla conduttrice a bega tra concorrenti. "Ve la dovete vedere tra di voi perché ci sono delle incongruenze". #isola

Massimo Falcioni‏ @falcions85

#bossari, quello che nominò ignazio moser perché reputava immorale custodire un diario con i voti delle trombate, chiede di prendere la parola sul caso marijuana e interroga la henger: "eva, dove vuoi arrivare? qual è il tuo scopo?". non occorre aggiungere altro. #isola

Alexis‏ @ale_3_xis

BOSSARI HAI VINTO IL GF PERCHÈ TI SEI ELEVATO A PALADINO DELLE VERGINI E ORA FAI LA PARTE DELL'OMERTOSO. COME SI CAMBIA #isola

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

Io quando incontro persone che non voglio salutare e allora mi fingo morto. #Isola

ipnosi francesca cipriani

Davide Maggio‏ @davidemaggio

Bossari torna nel letargo dal quale sei venuto chè di stronzate ne abbiamo le scatole piene #Isola

Mattia Buonocore‏ @Mattiabuonocore

Scandaloso Bossari (e chi l’ha imbeccato) #isola

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

Ci siamo giocati anche Daniele Bossari, bene. #Isola

RamaTrash‏ @RamaTrash8

Se devo essere sincera mentre nella casa del GfVip Bossari mi piaceva molto, in questo programma mi sta deludendo. Ogni volta che parla è davvero fuori luogo. #isola

L'Isola dei Famosi @IsolaDeiFamosi

COSA STA SUCCEDENDO? #Isola

giucas casella francesca cipriani

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

Mi sa che gira roba buona anche nello studio #isola

Davide Maggio‏ @davidemaggio

Che trionfo di ipocrisia, codardia e omertà #Isola

Eloisa Tedesco‏ @adhypphyph

Mara,amore della zia, il punto non è che nessuno conferma... il punto è che nessuno smentisce!!!! #isola

BecauseOfMusic_‏ @hallofmine

#isola -Perché i tuoi compagni non confermano la tua versione, Eva? perché a differenza sua non hanno le palle Mara, semplicemente.

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

- "c'è il tipo che ti piace, mantieni la calma" - #Isola

francesca cipriani

Abdula‏ @abyacount

È palese che Monte abbia fumato e che la produzione dell'isola lo voglia coprire. Solo le fan bimbamimchia del cannaman lo negano #Isola

Andrea Pizzoferrato‏ @andiboi95

Più negano in maniera omertosa di aver visto Monte fumare marijuana, più accreditano la versione di Eva Henger. #Isola

GIUSI ZAMBUCO‏ @GiusiZambuco

#Isola Eva sola contro un muro di ipocrisia e omertà

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

Eva sputtanaci tuttooooo e tuttiiii #isola

Federico Aresu‏ @aresu_federico

Scusate, ma Eva sino alla scorsa puntata non aveva denunciato la questione droga in diretta per la prima volta? (Almeno secondo la produzione). Com’è che ora ne aveva già parlato con uno degli autori? #isola

Stefano‏ @conglomerato

Perché Franco ha vinto il televoto: #isola

franco con berlusconi

RAGAZZO COMUNE‏ @RAGAZZO_COMUNE

C'erano dei confessionali di Eva, ma nessuno li ha mandati in onda, come mai dicono che non l'aveva detto prima? Adesso tutti sapevano delle accuse di Eva, anche l'autore! Ci sono molte incongruenze! @Striscia #isola

contechristino‏ @contechristino

L'edizione in cui gli eliminati al rientro in Italia anziché a "Cosa ti ha lasciato questa isola?" dovranno rispondere alla domanda "Cosa stava fumando Monte?". #isola

contechristino‏ @contechristino

Nadia Rinaldi che al rientro dalla pubblicità corre al suo posto e la voce di Mara in background che "dai poi ci prendiamo un caffè a casa". ANCHE NOI VOGLIAMO SAPERE. #isola

Mattia Buonocore‏ @Mattiabuonocore

Brava Nadia. Non scaricate la colpa sui concorrenti, qualcuno al di sopra sa. Il bello é che la Marcuzzi le dà ragione quando poco prima diceva che avrebbe chiesto una testimonianza ai concorrenti #isola

contechristino‏ @contechristino

Spoiler: Franco Terlizzi non solo è salvo ma vincerà anche Sanremo 2019. #isola

franco con peppe vessicchio

Federico Ursitti C.‏ @federicoursitti

Il fatto che Monte dopo un mese di minacce di querela non abbia ancora agito la dice lunghissima sulla sua innocenza. #isola

trashitaliano.it @trash_italiano

Caro Craig, io vorrei anche credere alla tua storia sul sentire gli angeli, ma poi penso al fatto che non riesci a sentire manco l'odore di marijuana a due metri da te, e allora mi casca tutto. #Isola.

RAGAZZO COMUNE‏ @RAGAZZO_COMUNE

Spero che gli Angeli di Craig si vergognino del suo comportamento Omertoso! #isola

Dr.Apocalypse‏ @DrApocalypse

quindi dopo aver provato a insabbiare tutto, causa ascolti in calo e storie da raccontare pari allo ZERO il CANNAGATE proseguirà settimanalmente. Puntata dopo settimana. Autori, c'è nessuno? #isola

Mattia‏ @matty_aloud

La Cipriani ha trovato la scorta di erba di Monte #isola

RAGAZZO COMUNE‏ @RAGAZZO_COMUNE

Quanto è Protetto Franco? Tanto, Tanto, Tanto! #isola

franco con belen e stefano de martino

Francesco Canino‏ @fraversion

date un premio Oscar alla Cipriani per questa interpretazione degna di CentoVetrine. In alternativa basta un TeleRatto. #isola

RamaTrash‏ @RamaTrash8

La Cipriani per ottenere la pizza è disposta a qualsiasi cosa, anche a far finta d essere ipotizzata da Giucas. #isola

franco amici vip

trashitaliano.it @trash_italiano

Non è l'ipnosi, è che uno, pur di liberarsi di Giucas Casella, si butterebbe anche dalla Tour Eiffel. #Isola

Francesco Canino‏ @fraversion

mai avrei pensato di dirlo: per fortuna che c'è Francesca Cipriani (con la sua caticardia). #isola

Davide Maggio‏ @davidemaggio

Dai, è fuori anche Giucas. Praticamente ora l’#Isola la Cipriani se la fa da sola.

trashitaliano.it @trash_italiano

Una si ritira per il ragazzo, uno si ritira per la droga, uno si ritira per la gamba, uno si ritira per aver sbattuto una costola. BELLISSIMA QUESTA EDIZIONE DELL'#ISOLA, PRATICAMENTE VINCE CHI RIESCE AD ESSERE ELIMINATO DAL TELEVOTO.

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

Se continuano a suon di ritiri comunque l'edizione durerà meno degli speciali di Pomeriggio 5 sulla marijuana. #isola

sBRONZOdiRiace‏ @mrgig91

Ha abbandonato Monte, la Nasti, Craig, ora anche Giucas, togliamo direttamente il televoto, tanto si fanno fuori da soli! #isola

Dr.Apocalypse‏ @DrApocalypse

Non lo elimineranno mai, a Franco. È il troglodita medio che piace. Non l’avete ancora capito #isola

giucas casella francesca cipriani

COTINO 5‏ @cotiedp

"Un programma che ho condotto". Se per Marco Ferri le dirette Instagram sono dei programmi, io allora sono Raffaella Carrà #isola

filippo nardi bianca atzei francesca cipriani