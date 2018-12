‘SPOSAMI!’. E LEI LO LASCIÒ - VIDEO: JANE ALEXANDER DALLA D’URSO PARLA DEL FIDANZATO GIANMARCO MENTRE ELIA FONGARO ASCOLTA DIETRO LE QUINTE: ‘MI SONO PROPRIO ARRABBIATA. ERAVAMO IN CRISI MA FORSE NON SE N’ERA ACCORTO. STAVA MENTENDO A SE STESSO’ - ‘CON ELIA CI SIAMO DATI DEI GRAN BACI NELLA CASA MA IO E LUI…’

Uscita ormai da una settimana dalla casa del Grande Fratello VIP, Jane Alexanderora pensa alla realtà con Elia Fongaro. Ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live l'attrice ha raccontato come stanno le cose fuori dalla porta rossa della casa più spiata d'Italia.

Sappiamo che Jane, conoscendo l'ex velino di Striscia la notizia durante l'esperienza nel reality show, ha mandato in fumo una storia duratura con Gianmarco Amicarelli con il quale conviveva da circa due anni, lo stesso ragazzo che fuori dalla casa ha urlato il suo amore per Jane chiedendole di sposarlo, una mossa indigesta secondo le dichiarazioni della gieffina vip:

Gianmarco mi ha chiesto di sposarlo nella casa. Non me lo aspettavo proprio, non era un atteggiamento da Gianmarco e mi sono proprio arrabbiata. Non riuscivo a capire come potesse anche pensare di fare una cosa del genere. Eravamo in crisi ma forse non se n’è accorto. Io cercavo di parlare con lui e lui non voleva parlare con me. Io credo che lui stia mentendo a se stesso, non voleva rendersi conto della situazione.

Da quì l'ammissione di voler voltare pagina grazie al ragazzo incontrato nella casa:

Io non ho fatto una cosa bella, lo so benissimo. Mi dispiace? Moltissimo. Non mi sono fermata perché ero arrabiata, questa è la cosa che mi ha fatto andare avanti. Stavo la, stavo bene e mi sentivo protetta da Elia. Ho pensato che sono un po' di mesi che non stavo bene, e mi piaceva stare bene. Mi dispiace di essere stata una persona che lo ha fatto soffrire. Ci siamo amati moltissimo, ma amarsi non basta a volte. Non mi ascoltava, mi ignorava, alcuni giorni era in casa e non ci parlavamo proprio.

Nonostante ciò, ieri Jane è andata a recuperare alcuni dei suoi effetti nella casa in cui lei e Gianmarco hanno convissuto, tra cui Rocco, il suo cane:

Abbiamo pianto insieme, è una cosa brutta lasciarsi, ma io non voglio nemmeno stare con lui perché io ero infelice. Non è meglio dire la verità e finire una storia? Cinque minuti prima di entrare qua dentro mi ha inviato un messaggio per ringraziarmi di aver parlato bene di lui a Verissimo.

Il suo presente si chiama Elia Fongaro, ma l'attrice non ha intenzione di volare alto bensì di stare con i piedi ben piantati a terra e guardare cosa succederà passo dopo passo, tant'è che alla domanda di Barbara d'Urso su cosa sta succedendo ora con il bel ragazzo lei risponde:

Io non sono mai stata con Elia. Nel senso, ci siamo dati dei gran baci nella Casa. Ci siamo visti in puntata giovedì e io ora lo sto frequentando. Stiamo cercando di conoscerci e capire cosa succede e che tipo di rapporto vogliamo intraprendere. Se vogliamo intraprendere un rapporto. Nella casa lui ha dimostrato di essere un uomo protettivo, intelligente.

Alla luce di queste parole, Elia dietro le quinte apre un sorriso smagliante e poco dopo nel talk sul Grande Fratello VIP, anche in presenza dei loro detrattori (come Ivan Cattaneo) ha confermato: "Abbiamo fatto i passi che andavano fatti, adesso nonostante tutto quello che è stato detto possiamo tranquillamente conoscerci e capire cosa c'è tra me e Jane"

