Giuseppe Candela per Dagospia

CHE RISSA TRA IL CONDUTTORE E IL DIRIGENTE!

"Questo copione è una merda!" Dietro le quinte di un programma tv in onda su Rai1 nei giorni scorsi è scattata la rissa tra un famoso conduttore e un dirigente della rete. I due sono finiti alle mani tra l'incredulità dei presenti. Chi sono?

GIAN PAOLO TAGLIAVIA VERSO RAI PUBBLICITA'?

La guerra delle poltrone non è finita, una di peso è ancora disponibile. La nuova governance dovrà infatti nominare il nuovo amministratore delegato di Rai Pubblicità, il cui interim è ora nelle mani di Antonio Marano, che si ritroverà a gestire una raccolta pubblicitaria di quasi 700 milioni di euro.

Tanti i nomi circolati negli ultimi mesi: Mauro Gaia, Matteo Tarolli, Alessandro Ronco ma anche Paolo Del Brocco e Mario Orfeo. Negli ultimi giorni sarebbero in crescita le quotazioni di un altro interno: Gian Paolo Tagliavia, Chief Digital Officer Rai e Ad di Rai Com. Il suo nome era circolato anche per il ruolo poi ottenuto da Salini, Tagliavia è arrivato in Rai con Campo Dall'Orto, per questo è accostato al mondo renziano.

GIRA VOCE

1) Gira voce che Vittoria Puccini sarà presto protagonista di una nuova fiction Mediaset, l'attrice divenne famosa proprio grazie a Elisa di Rivombrosa in onda nel 2003 su Canale 5. Si tratterebbe di un rapporto di collaborazione ma non di esclusiva.

2) Gira voce che il merito della collaborazione tra Marco Mengoni e Adriano Celentano, che nell'album Atlantico cantano La casa Azul, sia di Marta Donà. L'agente dell'ex vincitore di X Factor è infatti la nipote di Claudia Mori.

3) Gira voce che la comica Gegia non abbia convinto gli autori de L'Isola dei Famosi e che quindi non sbarcherà in Honduras.

LA RABONA DI VIANELLO A RISCHIO CHIUSURA

Ancora un flop per Andrea Vianello, l'ex direttore di Rai3 e vicedirettore di Rai1, è tornato sulla terza rete in seconda serata vestendo nuovamente i panni del conduttore. Il suo "Rabona-Il colpo a sorpresa" sta però ottenendo ascolti molto bassi, addirittura inferiori al 3% di share. A Viale Mazzini avrebbero deciso di concedere ancora qualche puntata prima di prendere una decisione definitiva: la trasmissione è a rischio chiusura.

DOMENICA IN E IL "MISTERO" BERTE'

Loredana Bertè doveva essere tra gli ospiti di Domenica In il 2 dicembre scorso, ne aveva scritto anche Tvblog. Dell'ospitata della cantante poi nessuna traccia, impegni improvvisi o un nuovo caso simile a quello di Al Bano a Domenica Live? Dicono che il "mistero" abbia una soluzione molto semplice.

VIALE MAZZINI NEWS

1) Dopo l'arrivo di Giuseppe Carbone al Tg1 che fine farà Andrea Montanari? L'ex direttore del telegiornale della prima rete potrebbe essere ricollocato a Rai Quirinale al posto di Mariolina Sattanino vicina alla pensione.

2) Rai1 è in fibrillazione dopo la nomina come direttore di Teresa De Santis. Capostruttura e vicedirettori temono, a ragion veduta, per il loro futuro e la dirigente, che descrivono come decisionista, avrebbe fatto sapere che nelle prossime settimane non fisserà incontri. Pochi i fortunati.

3) L'appetito vien mangiando e la Lega ha messo gli occhi sulla terza rete. Il partito di Matteo Salvini vorrebbe rimuovere dalla direzione Stefano Coletta per far posto a un altro interno ma in quota centrodestra. Nomi caldi sarebbero quelli di Milo Infante e Angelo Mellone, con il primo più avanti del secondo. A fermare l'occupazione leghista potrebbero essere le polemiche in arrivo ma soprattutto l'ad Salini che difende con forza il lavoro di Coletta.

4) Dovrebbe lasciare la direzione Comunicazione e Relazioni Esterne Giovanni Parapini che potrebbe ottenere un ruolo in RaiCom. In uscita anche il capo ufficio stampa Luigi Coldagelli, al suo posto arriverà da Mn Italia Marcello Giannotti che avrebbe anche il ruolo di portavoce dell'Ad Salini.

INDOVINELLO

1) La famosa conduttrice, sposata bene, si reca con frequenza nelle librerie per controllare che il suo "capolavoro" sia ben esposto. Se il libro non è in vista il titolare deve rimediare in pochi minuti. Chi è?

2) Dicono che la famosa attrice abbia ottenuto un cachet superiore ai 20 mila euro per presenziare in un programma del daytime dove però non si è mostrata particolarmente disponibile. Di chi stiamo parlando?

3) Il giovane belloccio pensa di essere già nel cast di un noto reality ma non sa che una "signora" avrebbe già messo un veto sul suo nome. Perché?

