Giuseppe Candela per Dagospia

CANALE 5 AFFIDA IL CAPODANNO A FEDERICA PANICUCCI

Il conto alla rovescia con la tv accesa, il trenino e tanta musica. Le abitudini degli italiani restano invariate così come i protagonisti della notte di San Silvestro. Possiamo infatti anticipare che anche quest'anno Canale 5 affiderà il suo Capodanno a Federica Panicucci, la conduttrice di Mattino 5 sarà sostenuta dalla squadra di Radio 105. Rai1 risponderà con Amadeus dopo gli ottimi risultati delle ultime edizioni.

FRANCESCO ARCA DICE NO A L'ISOLA DEI FAMOSI COME INVIATO

Lavori in corso per la prossima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi tornerà su Canale 5 i primi mesi del 2019. Per il ruolo di inviato Magnolia e Mediaset avevano pensato all'attore Francesco Arca, l'ex tronista avrebbe però declinato perché già impegnato sul set di alcune fiction e film. La scelta è quindi ricaduta su Alvin che tornerà dunque a vestire i panni di inviato nel reality di Canale 5.

CORONA E ARGENTO, DUE CUORI E UN MANAGER

La relazione tra Fabrizio Corona e Asia Argento ha suscitato, come immaginabile, grande attenzione mediatica. L'imprenditore e l'attrice continuano le loro ospitate televisive mentre in molti sono convinti che la relazione sia finta e costruita a favore di gossip. La coppia condivide da poche settimane anche lo stesso manager, Giuseppe Carriere, storico amico del giornalista e autore Gabriele Parpiglia.

VIALE MAZZINI NEWS

1) "O fate le nomine subito o io vado avanti con questi direttori" avrebbe detto Fabrizio Salini invitando gli attuali responsabili delle reti a lavorare ai palinsesti dei prossimi due-tre mesi. Forse una provocazione per convincere Di Maio e Salvini a trovare un accordo sulle nomine. Continua a scalpitare per Rai1 Teresa De Santis, in quota 5 Stelle e amica di Casimiro Lieto, alle spalle Marcello Ciannamea. Salgono per la direzione della seconda rete le quotazioni di Ludovico Di Meo mentre per Rai3 sembra solido Stefano Coletta.

2) Se Ludovico Di Meo dovesse spuntarla alla direzione di Rai2 liberebbere la vicedirezione di Rai1 della fascia mattutina. In pole position per questo ruolo ci sarebbe il capostruttura Angelo Mellone, nome che piacerebbe al presidente Foa e al membro del cda Rossi.

3) L'ad Salini avrebbe espresso la volontà di avere tra le quattro direzioni (le prime tre reti e Rai Gold) una donna. Anche per questo motivo potrebbe restare al suo posto Roberta Enni, dirigente molto stimata in azienda, ma ad aver messo gli occhi sulla sua poltrona è Massimo Liofredi. Chi la spunterà?

GLI ASCOLTI DE L'EREDITA' CALANO MA INSINNA TORNA IN PRIMA SERATA (CON NATHALIE GUETTA)

Si mette male per Flavio Insinna, il conduttore promosso dal direttore Teodoli alla conduzione de L'Eredità non senza polemiche. Il quiz, storico e dal format blindato, a sorpresa segna un calo preoccupante rispetto allo scorso anno: nell'anteprima persi 100 mila telespettatori e l'1,1%, nel programma vero e proprio sono scappati in 500 mila e il 2,5% di share. L'attuale direzione continua a puntare sul conduttore romano che sarà anche alla conduzione di Prodigi, evento benefico in onda venerdì 30 novembre su Rai1. Sarà affiancato da Nathalie Guetta, in giuria Pippo Baudo.

DOMENICA IN FUNZIONA MA QUANTI PROBLEMI TECNICI!

Domenica In, numeri alla mano, funziona ma i problemi negli studi Fabrizio Frizzi non si contano e soprattutto si vedono in onda. Filmati che non partono, persone che entrano nel momento sbagliato, microfoni che non funzionano. Una disorganizzazione della struttura di Raffaella Sallustio che avrebbe sorpreso non solo la conduttrice, anche i vertici dell'azienda insoddisfatti della gestione. Si continua a lavorare sulla nuova puntata che ospiterà tra gli altri Antonella Clerici, Emma Marrone, Claudio Amendola e Laura Chiatti.

EVA RICCOBONO NEL CAST DI "MADE IN ITALY LA SERIE"

Mediaset punta sulla moda, sono infatti iniziate le riprese di "Made in Italy" con la giovane Greta Ferro e Margherita Buy. La fiction prodotta da Taodue racconterà la nascita della moda italiana negli anni 70 e avrà a disposizioni abiti preziosi e originali di Valentino, Missoni, Krizia, Fiorucci e tanti altri. Siamo in grado di svelare che nel cast ci sarà anche la top model Eva Riccobono.

FORUM FA RECORD STAGIONALE, LA PROVA DEL CUOCO E' LONTANA: ECCO I NUMERI

La sfida tra Forum e La Prova del Cuoco di fatto non esiste, il programma condotto da Barbara Palombelli martedì 13 novembre ha segnato il record stagionale ottenendo 1.564.000 telespettatori con il 20,13% di share. I numeri nel periodo dal 10 settembre al 14 novembre segnano una grande distanza tra il tribunale di Canale 5 e la trasmissione culinaria condotta da Elisa Isoardi. In media Rai1 è ferma a soli 1.279.000 e il 12,82% di share, Canale 5 vola a 1.402.000 e il 17,34%.

INDOVINELLI

1) Dicono che una dirigente sia molto preoccupata che in tempi di nomine possano tornare sul tavolo vecchi e imbarazzanti audit legati al vestiario. Di chi stiamo parlando?

2) "Tra i 30 e i 50 mila euro, dipende da quello che deve fare", risponde il manager a chi chiede di avere ospite il discusso imprenditore nel proprio programma tv. Le condizioni non sarebbero poche, chi è?

3) Dicono che per il direttore e il suo fedele collaboratore stia cambiando il vento, dicono che qualcuno abbia chiesto di accedere ai conti dopo alcune transazioni "sospette".

