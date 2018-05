A LUME DI CANDELA - FIORELLO TORNA IN TV, MA IN PRIMA O SECONDA SERATA? LUI VORREBBE… - PORRO E NUZZI RESTANO A MEDIASET, MA QUALCOSA CAMBIERÀ - MYRTA CORTEGGIATA DALLA RAI - ‘GF’: QUANTO COSTA L’USCITA DEGLI SPONSOR (COMPENSATA DAGLI ASCOLTI DA URLO) - RAI1 CAMBIA: FUORI VIANELLO, IL "CASO SALLUSTIO", L'ASCESA DI ROMANO - GRECO FUORI ANCHE DA ‘PADRE PIO’, ARRIVA TIMPERI - CHE FINE HANNO FATTO? I PROGRAMMI ANNUNCIATI E MAI TRASMESSI - L’ASCESA DI MATANO, GRANDE AMICO DI SPADAFORA - MELLONE IN BILICO

fiorello

Giuseppe Candela per Dagospia

FIORELLO TORNA IN TV MA C'E' IL DUBBIO: PRIMA O SECONDA SERATA?

Rosario Fiorello tornerà finalmente in tv nella prossima stagione e lo farà ovviamente su Rai1. Notizia annunciata e confermata ma in quale fascia oraria? Sembra sia in corso un braccio di ferro tra l'azienda di Viale Mazzini che lo vorrebbe in prime time, al lunedì sera da novembre con un grande show, e l'artista siciliano che preferirebbe una più tranquilla seconda serata magari dalle 23. Come andrà a finire?

PORRO E NUZZI RESTANO A MEDIASET MA QUALCOSA CAMBIERA'

nicola porro

Da settimane Nicola Porro è al centro del telemercato, in molti hanno infatti scritto delle trattative in corso con Rai2 per un prime time al giovedì sera. Stando alle nostre fonti Mediaset avrebbe rilanciato e convinto il conduttore a restare alla guida di Matrix. La poltrona di Gianluigi Nuzzi è sembrata traballante per la vicinanza al Movimento 5 Stelle poco gradita a Cologno Monzese.

Qualcuno ha fatto il suo nome per il Tg1 altri per il Cda Rai ma il giornalista dovrebbe restare alla guida di Quarto Grado anche il prossimo anno. Proprio Rete 4 potrebbe però proporre novità interessanti dal punto di vista informativo con l'arrivo di nuovi volti. Quali?

nuzzi casaleggio

MYRTA MERLINO CORTEGGIATA DALLA RAI MA LA7 NON LA MOLLA

Da nove anni Myrta Merlino lavora a La7 e da sette è alla guida de "L'Aria che tira", il talk show di successo in onda prima del tg. La giornalista negli anni è stata corteggiata da Mediaset e ora su di lei avrebbe messo gli occhi la Rai. A Viale Mazzini qualcuno sarebbe pronto ad offrigli la conduzione di un talk show in prima serata ma Urbano Cairo stima tantissimo la Merlino e difficilmente se ne libererà.

GRANDE FRATELLO E FUGA DEGLI SPONSOR: ECCO QUANTO AVREBBE PERSO MEDIASET

myrta merlino

Si parla ormai da qualche settimana della fuga degli sponsor dalla quindicesima edizione del Grande Fratello. Il reality condotto da Barbara D'Urso è al centro delle polemiche tra le critiche dei colleghi e gli attacchi sui social network. Carmelita ha anche rilanciato a Tvtalk la tesi del complotto di cui aveva parlato Striscia la Notizia, il conduttore Massimo Bernardini non ha chiesto a chi si riferisse. Ma la fuga degli sponsor, presenti con il product placement in casa, quanto è costata a Medaset? Si parla di una cifra tra i due e i tre milioni di euro. Numeri importanti anche se va ricordato che il programma nella diretta in prime time può contare su molti blocchi pubblicitari che riempiono le casse di Publitalia.

giovanni lomaglio

RAI1 CAMBIA: FUORI VIANELLO, IL "CASO SALLUSTIO", L'ASCESA DI ROMANO

Dopo i risultati deludenti saluterà la prima rete il vicedirettore Andrea Vianello che, come accennato da Tvblog, si trasferirà sulla terza rete per una conduzione in seconda serata. Da Rai2 arriverà Stefano Rizzelli, fedelissimo di Angelo Teodoli, che dovrebbe occuparsi della nuova Vita in Diretta, del segmento domenicale condotto da Cristina Parodi e molto probabilmente del sabato pomeriggio al posto del vicedirettore Di Meo.

In queste ore sta facendo discutere tra gli interni l'assunzione di un nuovo responsabile esterno, stiamo parlando dell'ex Endemol Raffaella Sallustio che si occuperà invece della Domenica In di Mara Venier e dello spazio di Caterina Balivo nel daytime (la conduttrice ha rifiutato la messa in onda da Napoli e chiesto e ottenuto lo studio a Roma). Il programma della Balivo sarà prodotto da Magnolia dove sta arrivando Paolo Bassetti (ex Endemol) che fino a pochi mesi fa ha lavorato fianco a fianco proprio con la Sallustio. In sostanza la responsabile dovrà "controllare" il suo ex capo.

pasquale romano

Sembrano invece calare a sorpresa le quotazioni del vicedirettore Claudio Fasulo, Angelo Teodoli sembra puntare con grande forza su Pasquale Romano (un altro esterno). Quest'ultimo, genero del vicedirettore Gianvito Lomaglio, sarà capoprogetto di Domenica In e lavorerà a diversi programmi della rete in attesa di una nomina interna che potrebbe arrivare tra pochi mesi quando suo suocero raggiungerà la pensione.

pasquale romano ieri

GRECO FUORI ANCHE DA UNA VOCE PER PADRE PIO, ARRIVA TIMPERI

Tra poche settimane chiuderà definitivamente i battenti Zero e Lode, nonostante i buoni ascolti il game show condotto da Alessandro Greco saluterà il pubblico di Rai1. Stando alle nostre informazioni il conduttore non sarà confermato nemmeno alla conduzione di "Una voce per Padre Pio" che ha guidato dal 2016. Al suo posto troveremo probabilmente il nuovo volto de La Vita in Diretta Tiberio Timperi che aveva già guidato lo spettacolo nel 2000.

raffaella sallustio

CHE FINE HANNO FATTO? I PROGRAMMI ANNUNCIATI E MAI TRASMESSI

Tra poco più di un mese le aziende televisive presenteranno i palinsesti della prossima stagione ma occhio all'"annuncite" che non colpisce solo la politica. Non abbiamo visto su Rete 4 Madre Mia di Albano, non è tornato in onda su Canale 5 House Party di Maria De Filippi e la fiction Ultimo 5 con Bova è slittata alla prossima stagione.

stefano rizzelli rai

Per non parlare del mistero Adrian di Celentano e che fine hanno fatto Il senso della vita di Bonolis, lo show di Montesano sulla prima rete, il nuovo reality Surviving Africa e il debutto da conduttore di Stefano De Martino con Ultima Fermata? Cairo aveva annunciato Corrado Guzzanti su La7, Orfeo fiero aveva festeggiato per il ritorno di Benigni su Rai1. E' rimasta in soffitta la seconda stagione di Non uccidere con Miriam Leone, desaparecido anche Made in Sud e Goggle Box. La tv che non mantiene le promesse.

GIRA VOCE

1) Gira voce che a Viale Mazzini sia iniziata l'ascesa professionale di Alberto Matano. Il giornalista del Tg1 e conduttore di "Sono Innocente" può anche contare sull'amicizia con l'onorevole Spadafora, numero due di Luigi Di Maio. Qualcuno assicura una crescita all'interno del telegiornale, altri una conduzione sulla prima rete. Sui social compaiono foto insieme in cui si definiscono grandi amici.

vincenzo spadafora e alberto matano

2) Gira voce che Top-Tutto fa tendenza, il magazine di Angelo Mellone, potrebbe non essere riconfermato nella prossima stagione. Gli ascolti, anche grazie al traino del sabato, sono buoni ma la dirigenza di Rai1 non guarderebbe al mondo della moda con grande interesse.

INDOVINELLO

1) Il contratto è al centro della scena mediatica per ragioni politiche ma gira voce che anche sul piccolo schermo un volto noto avrebbe annunciato cose non ancora ottenute. Chi è?

angelo mellone alessandro greco

2) La bella conduttrice nella prossima stagione moltiplicherà i suoi impegni sul piccolo schermo e avrebbe scoperto una passione improvvisa per la recitazione. Di chi stiamo parlando?