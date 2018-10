A LUME DI CANDELA - IL POMERIGGIO DELLA BALIVO DIVENTA ''HOT'' CON LA SACERDOTESSA SESSUALE - ECCO PERCHE' E' SALTATA L'OSPITATA DELLA DE FILIPPI SU RAI1 - KARINA CASCELLA AL ''GFVIP'': LA D'URSO DICE NO? - FOA NON HA GRADITO LUCANO E CUCCHI SU RAI1 - CLAUDIA MORI AVVISTATA A COLOGNO. ERA LÌ PER… - ''LA VITA PROMESSA 2'' NON SI FARÀ - DILETTA NON VA IN GOL CON IL CONTADINO E RIMPIANGE SKY - IL GIORNALISTA HA IMPROVVISAMENTE UNA CHIOMA FOLTA. UNA CRESCITA MIRACOLOSA O UN TRAPIANTO?

Giuseppe Candela per Dagospia

VIENI DA ME, LA MAMMA CUBISTA CONTRO I PREGIUDIZI E' UNA "SACERDOTESSA SESSUALE" (BASTAVA LEGGERE DAGOSPIA)

la sacerdotessa sessuale a rai1

"Di giorno fa la mamma, di notte la cubista nei locali", così Caterina Balivo presenta Emily Zanussi a Vieni da me. Nella rubrica dedicata alle storie comuni, in onda il 17 ottobre, la ragazza prova a spiegare i motivi per cui è stanca delle critiche e dei pregiudizi. Una chiacchierata in onda alle 15 per circa venti minuti, vicini alla fascia protetta. Se la Zanussi sia realmente una cubista non è poi rilevante ma è sicuramente anche altro: una "sacerdotessa sessuale".

caterina balivo

Bastava leggere Dagospia che ne aveva parlato il 17 giugno scorso riprendendo l'intervista della Zanussi a Radio Cusano Campus dove la ragazza spiegava che ogni appuntamento costa 150 euro e che a casa bisogna allenarsi con la masturbazione aggiungendo poi che "il cliente è nudo (...) non avvengono contatti sessuali, a parte la mia mano che tocca il lingam del cliente, l'organo sessuale maschile, per stimolare la sua energia".

Un lavoro, questo, diverso da quello della cubista. La struttura guidata da Raffaella Sallustio era a conoscenza del percorso della Zanussi? Sarebbe bastato googlare il suo nome oppure cercare informazioni sul suo profilo Instagram che conta più di 200 mila follower. Cosa penseranno a Viale Mazzini?

DOMENICA LIVE E TG5: SIAMO "BUONAMICI"

Ogni lunedì mattina Barbara D'Urso commentando i risultati di Domenica Live ricorda il basso traino che la precede. Nel caso in questione "L'arca di Noè", la rubrica dedicata agli animali curata dal Tg5. Non proprio un complimento alla testata diretta da Clemente Mimun. A Cologno Monzese sostengono che l'ospitata di Cesara Buonamici a Domenica Live sia stato un modo per evitare "problemi" di rete e ricordare a tutti che i rapporti tra Videonews e il Tg5 sono buoni.

KARINA CASCELLA AL GRANDE FRATELLO VIP: LA D'URSO DICE NO?

karina cascella

Gli autori del Grande Fratello Vip hanno inserito nel cast tale Maria Monsé per riaccendere la rivalità con la (finta?) Marchesa d'Aragona con cui aveva litigato a Pomeriggio 5. Il reality aveva messo gli occhi anche su un altro personaggio della "scuderia" D'Urso, stiamo parlando di Karina Cascella a cui avrebbero proposto di entrare nella casa più spiata d'Italia. Carmelita avrebbe però non avrebbe dato il suo ok e per ora l'opinionista non entrerà al Gf Vip.

FOA CONTRO LUCANO E CUCCHI SU RAI1

Marcello Foa prova a far sentire la sua voce ai piani alti di Viale Mazzini anche se il ruolo di presidente ha ormai poteri limitati. Il discusso dirigente esprime con frequenza il suo dissenso all'ad Salini e ai direttori di rete. Foa non avrebbe gradito la presenza di Mimmo Lucano da Fazio e di Ilaria Cucchi a Domenica In. A proposito di Fazio e Venier, i due si incontreranno domenica nel salotto di Che tempo che fa.

CLAUDIA MORI AVVISTATA A COLOGNO MONZESE

la vita promessa

Che ci faceva qualche giorno fa a Cologno Monzese Claudia Mori? La signora Celentano doveva incontrare alcuni dirigenti del Biscione per la produzione di Adrian. Caso televisivo degli ultimi anni, annunciato e mai trasmesso. Si continua a lavorare all'evento che dovrebbe andare in onda nei primi mesi del 2019 su Canale 5. Sarà davvero la volta buona?

LA VITA PROMESSA 2 NON SI FARA'

diletta leotta

Ha salutato il pubblico di Rai1 con oltre sei milioni di telespettatori ma non dovrebbe tornare in onda con la seconda stagione. Stiamo parlando della fiction La Vita promessa, con Luisa Ranieri e la regia di Ricky Tognazzi, Rai Fiction non sarebbe disposta a dare il suo ok per un sequel.

DILETTA NON VA IN GOL CON IL CONTADINO E RIMPIANGE SKY

Gira voce che la bombastica Diletta Leotta sia rimasta non poco delusa dagli ascolti de "Il contadino cerca moglie", il programma in onda su Fox Life ha ottenuto solo 116mila spettatori e l'1,6% di share. Dicono anche che la compagna di Mammì non sia molto entusiasta della sua avventura a Dazn inziata dopo "l'arrivederci" a Sky. E' tempo di rimpianti.

L'OSPITATA (POI SALTATA) DELLA DE FILIPPI A VIENI DA ME: IL PRESSING DI TEODOLI

L'ospitata di Maria De Filippi a Vieni da me è diventato un piccolo caso televisivo. L'intervista sarebbe stata bloccata dall'ad Salini e potrebbe non andare mai in onda. A Viale Mazzini raccontano che la Sanguinaria aveva concesso l'ok per una breve chiacchierata dopo un forte pressing del direttore Teodoli, "capo" anche di Maurizio Costanzo che sulla prima rete è in onda con S'è fatta notte, che le sta provando tutte per alzare gli ascolti della trasmissione ispirata all'Ellen DeGeneres Show.

maria de filippi nell ospitata saltata a vieni da me dalla balivo

GIRA VOCE

Gira voce che Salvini vorrebbe una promozione per Casimiro Lieto, capoautore de La Prova del Cuoco. Nel giro delle nomine saranno scelti anche nuovi vicedirettori e capostruttura: si cerca il posto giusto su Rai1, magari al pomeriggio?

INDOVINELLI

1) La coppia è nel mirino e avrebbe in mente una strategia. I due potrebbero fingere una rottura a breve, un modo per distogliere l'attenzione e allentare le pressioni. Chi sono?

2) Molti hanno notato che il giornalista, spesso ospite nei programmi tv, ha improvvisamente una chioma folta. Una crescita miracolosa o un trapianto di capelli?

tina cipollari karina cascelle valeria marini gianni sperti

3) Dicono che la famosa conduttrice non abbia perdonato al suo ex pupillo una recente esperienza televisiva e che per questo avrebbe chiuso le sue porte. Non prima di avergli pubblicamente mostrato vicinanza per allontanare le malelingue.

4) A Viale Mazzini parlando di un dirigente blindato per le prossime nomine esclamano in coro: "Ringraziasse sua zia". Di chi stiamo parlando?

diletta leotta cesara buonamici karina cascella