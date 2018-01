MAL D’ASIA – “HAI DIFESO IL MAFIOSO ANDREOTTI MA NON LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE” - LA ARGENTO SU TWITTER SI SCAGLIA CONTRO L’AVVOCATO GIULIA BONGIORNO – MA L’EX DEPUTATA FINIANA OGGI CANDIDATA CON LA LEGA DI SALVINI SUL CASO WEINSTEIN AVEVA DETTO…

Da Libero Quotidiano

"L’avvocato Bongiorno aveva difeso il mafioso Andreotti (“Assolto! Assolto! Assolto!”) ma si è rifiutata di tutelare alcune vittime di violenza sessuale nell’industria cinematografica... Doppia Difesa? Dissociazione totale".

Lo scrive Asia Argento su Twitter alla notizia che l'avvocato Giulia Bongiorno si candida in Parlamento con la Lega di Matteo Salvini.

La Argento sostiene che la Bongiorno non si è schierata in favore delle vittime di violenza, ma se andiamo a riprendere alcune sue dichiarazione fatte a ottobre, quando è scoppiato il caso Weinstein, le cose ci appaiono un po' diverse.

"Quello che è successo ad Asia Argento indurrà tantissime donne a non denunciare perché la vittima è stata trasformata in imputata", aveva detto. "Sono fatti gravissimi. E tutti quelli che attaccano le donne che denunciano, perché lo hanno fatto in ritardo o perché 'ne hanno approfittato, 'hanno provocato', non fanno altro che essere complici della situazione italiana che è scandalosa e nessuno ne fa una priorità".

Asia Argento, su Twitter, cita anche il commento di un utente che scrive: "La Bongiorno che nel 2007 ha dato vita alla fondazione Doppia Difesa a sostegno delle donne vittime di violenza, oggi è candidata nella Lega Nord il cui leader sullo stupro di Firenze per il quale sono indagati due carabinieri si era espresso così". E vengono riportate le parole di Matteo Salvini quando, sullo stupro di Firenze, espresse alcuni dubbi circa il fatto che fosse veramente uno stupro e non fosse stato un atto consenziente.

