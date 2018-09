MARCO BOCCI A COCCI: "L'HERPES ALLE LABBRA MI È ARRIVATO AL CERVELLO" - L'ATTORE RACCONTA A “VERISSIMO” IL SUO INCUBO: " QUANDO SEI STANCO E NON HAI DIFESE IMMUNITARIE E IL TUO CORPO NON RIESCE A PROTEGGERSI COME DOVREBBE. A ME È SUCCESSO DI PENSARE DI AVERE UNA SCIOCCHEZZA E INVECE… - ECCO COME STA ORA

Luisa De Montis per il Giornale

L'incubo di Marco Bocci è iniziato cinque mesi fa, quando è stato ricoverato all'ospedale di Perugia in seguito a una febbre molto alta.

Per tutto questo tempo, l'attore ha tenuto per sé la malattia. Anzi, le uniche volte che ne ha parlato, lo ha fatto per tranquillizzare i fan e per "non creare inutili allarmismi". Ora però Bocci, che ha detto addio alla malattia, può parlare e lo fa a Verissimo, raccontando quei terribili momenti a Silvia Toffanin.

Tutto è iniziato con un semplice herpes: "Quando fai troppo il tuo corpo ti dice che forse ti devi riposare un attimo. Quando sei stanco non hai difese immunitarie e il tuo corpo non riesce a proteggersi come dovrebbe. A me è successo di pensare di avere una sciocchezza, un semplice herpes e invece lo stesso herpes non si è fermato alle labbra, ma è andato fino al cervello".

Con le difese immunitarie azzerate, la febbre è salita e le sue condizioni sono peggiorate. Ma ora non c'è più nulla da temere, come racconta lo stesso attore: "Fortunatamente la causa è stata individuata immediatamente ed è andato tutto bene. Laura (Chiatti ndr) mi è stata vicino. In quei giorni mi sono arrivati tanti messaggi e ho sentito il bene delle persone. Per questo motivo mi è sembrato doveroso ringraziare tutti attraverso un video messaggio".

