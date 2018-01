MARCO GIUSTI - L’AMORE DURA ‘’COME UN GATTO IN TANGENZIALE’’, IL FILM DURA PER SEMPRE - BENISSIMO SCRITTO, STARRING LA STREPITOSA PAOLA CORTELLESI, CON I CAMEO IRRESISTIBILI DI CLAUDIO AMENDOLA E DI SONIA BERGAMASCO E FRANCA LEOSINI, È IL FILM DEL MOMENTO CAPACE DI COINVOLGERE COATTI E RADICAL CHIC CHE IN UN PRIMO TEMPO LO AVEVANO PROPRIO SCHIFATO - VERSO UN NUOVO TIPO DI COMMEDIA POST-VERDONIANA - TRAILER

Marco Giusti per Dagospia

Miaoooo!!! Gattomania scatenata. Visto come fila Come un gatto in tangenziale nelle nostre sale? Avoja!!! Più di 6 milioni e mezzo di euro con un incremento del 31 per cento nella seconda settimana in 500 sale, Non saranno gli incassi coi botti dei film di Zalone e di Siani di Capodanno, però è un gran risultato lo stesso.

E sto gatto fa tendenza.. Perché non prende solo le fasce di pubblico coatto, “A ma’ che palle!”, o quelle del cinema comicarolo natalizio che si muovono una volta all’anno, ma anche quello più trasversale, diciamo che coinvolge coatti e radical chic che in un primo tempo lo avevano proprio schifato, “A ma’ che palle!”2, e che invece tra sabato e domenica ci sono tornati coi figli e i nipotini.

E lì tutti a ride con gli odori della cucina bangla e con le gemellone Pamela e SueEllen interpretate dalle vere abitanti di Bastogi, le gemellone oversize Alessandra e Valentina Giudicessa, fan, nella vita reale soprattutto di Forum e di Barbara D’Urso, piu' che di Franca Leosini, che è un po' un cult da parioline.

Ma si ride anche con la parodia della vegana d'alta classe di Sonia Bergamasco, dove ognuno di noi riconosce tre o quattro sciure piu' o meno amiche. Il fatto che il gatto ricompatti un pubblico trasversale della comedy italiana con i set, il linguaggio e gran parte dei personaggi verdoniani, proprio per l'arrivo del nuovo film di Verdone questa settima, Benedetta follia, con tanto di Ilenia Pastorelli coatta doc, potrebbe avere effetti diversi sugli incassi del nuovo Verdone.

Speriamo che siano di lancio, di passaggio del testimone, ma certo Come un gatto in tangenziale e' una sorta di Borotalco 2.0 o di Bianco rosso e Verdone, dove pero' il personaggio piu' simile a quelli di Carlo e' proprio la Cortellesi, piu' che Albanese, che ha l'intelligenza di recitare togliendo ogni eccesso al suo borghese in viaggio per la periferia romana. E' la Cortellesi che ha tutto il peso della situazione comica e delle battute.

Curiosamente, pero', sia Albanese che la Cortellesi sono stati partner al 50 per cento degli ultimi film di Verdone e questo spinge il loro film, dopo le prove generali di Mamma o papa' l'anno scorso, verso un nuovo tipo di commedia diciamo post-verdoniana. Proprio mentre Carlo, nel suo nuovo film, apre la parte comica alle sue tante partner, non solo alla Pastorelli, ma rimane in ogni modo il cuore del film e di ogni scena. Cuore in quanto personaggio di culto, autocitazione continua di se stesso, al punto che si sdoppiera' di fronte allo specchio nel Verdone giovane che guarda quello piu' vecchio.

Nel gatto, ovvio, non abbiamo bisogno di questo e la commedia verdoniana è rimodellata sulla realta' da commedia all'italiana dei servizi esterni della Gabanelli o di Nemo o delle Iene. Questo lo rende moderno e divertente, benissimo scritto da Milani-Calenda-Andreotti-Cortellesi (la Calenda è figlia di Cristina Comencina e sorella del ministro che fa incazzare tanto Renzi) e pieno di battute che sembrano vere. E tutto questo, oltre al titolo, miaooo!!!, lo rende il film del momento. Da capire, pero', se reggera' l'urto della vera commedia verdoniana.

