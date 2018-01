17 gen 2018 13:21

MEMENTO LORY! BOOM! LOREDANA LECCISO HA MOLLATO AL BANO - “OGGI”: LA GOCCIA CHE HA FATTO TRABOCCARE IL VASO IL 12 DICEMBRE QUANDO ROMINA HA POSTATO FOTO DI LEI E AL BANO IN GIRO PER MERCATINI DI NATALE TRA CUORI E FRASI D’AMORE – IL CANTANTE: "NON VOGLIO ENTRARE IN QUESTA BOLGIA"