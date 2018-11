15 nov 2018 18:55

MENTANA NON SARÀ IL DIRETTORE DEL GIORNALE DI MENTANA – SECONDO “LETTERA43” AL VERTICE DI ‘OPEN’ ARRIVERÀ MASSIMO CORCIONE, EX DIRETTORE DI “SKY SPORT”: 61 ANNI, HA GIÀ LAVORATO CON CHICCO AL TG5 – SERENA DANNA IN POLE PER LA VICEDIREZIONE, CARICA CHE AL MOMENTO RICOPRE A “VANITY FAIR” – TUTTO QUELLO CHE SI SA SUL SITO CHE PARTIRA' A DICEMBRE