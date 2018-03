Alberto Dandolo per “OGGI”

VENIER E CLERICI CORTEGGIATE PER «DOMENICA IN»

A Viale Mazzini i dirigenti sono già al lavoro sui palinsesti della prossima stagione: uno dei temi “caldi” è Domenica In. Gira voce che i due nomi più quotati per il contenitore festivo siano quelli delle due biondissime signore della tv: Mara Venier, 67,

e Antonella Clerici, 54. Chi la spunterà?

TONON E ONESTINI, AMICI E “COLLEGHI”

L’amicizia nata al Grande Fratello Vip tra Luca Onestini, 25, e Raffaello Tonon, 38 , prosegue anche fuori dalla Casa. I due stanno scrivendo insieme un libro e condurranno un programma radiofonico. In arrivo anche sorprese televisive? Ah, saperlo…

FEDERICA PANICUCCI, QUOTAZIONI Al RIBASSO?

Negli ultimi tempi Federica Panicucci, 50, sarebbe particolarmente nervosa: ancora di più dopo il fuorionda trasmesso da Striscia la notizia, in cui usciva fuori dai gangheri con un collega. Sembra che la conduttrice, molto stimata da Silvio Berlusconi, stia vedendo calare le sue “quotazioni” all’interno dell’azienda. Sarà vero?

ERMAL META VUOLE UN FIGLIO

Va a gonfie vele l’amore tra Ermal Meta, 36, e la speaker radiofonica Silvia Notargiacomo, 34. Il vincitore di Sanremo vorrebbe però rafforzare il rapporto che dura da sette anni: a persone a lui vicine, avrebbe confidato la sua voglia di paternità. C’è un bebè in arrivo?

RAOUL E ROCIO HANNO UN ROMANTICO PROGETTO

Raoul Bova, 46, e Rocío Muñoz Morales, 29, fanno coppia ormai da oltre cinque anni. Dal 2015 i due attori sono anche genitori della piccola Luna. I bene informati parlano di loro come di una coppia molto serena e affiatata, che non vedrebbe l’ora di consolidare la propria unione ancora di più. Con un romanticissimo progetto all’orizzonte legato - si dice - alla Puglia.

LE SORELLE BUCCINO SPOPOLANO TRA GLI ARABI

Le sorelle Maria Teresa, 34 e Cristina Buccino, 32, e, sono volate alle Maldive tra sole, mare e tanto divertimento. Avrebbero trascorso molto tempo con alcuni principi arabi in posti superlussuosi. Solo relax o anche impegni professionali all’estero?

ALTRO CHE RIAVVICINAMENTO: LA COPPIA RESTA SCOPPIATA

La famosa coppia è al centro della scena mediatica: nonostante i vari rumors però, le cose tra i due non andrebbero così bene. Si mormora che sia solo lui a spingere per un ritorno di fiamma. Chi sono?

IL MANAGER E LA CONDUTTRICE SONO A UN BIVIO

Lui è un noto manager, lei una conduttrice amata. La loro separazione professionale potrebbe comportare clamorose novità. Quali?

GLI ASCOLTI DELUDONO: TALK SHOW A RISCHIO CHIUSURA

Sembra che i risultati del talk show non siano soddisfacenti e che l’editore stia valutando addirittura la sua cancellazione. Di quale programma stiamo parlando?

LAPO ELKANN E IL FEELING CON LA RAMPOLLA

Tra Lapo Elkann, 40, e la modella Cristina Saracino è finita poche settimane fa, ma il manager guarda già avanti. A Gstaad, in Svizzera, dove si trovava per lavoro, è stato avvistato con una bellissima ma misteriosa rampolla. Un feeling che non è sfuggito a molti e che presto potrebbe essere reso pubblico.

VLADIMIR LUXURIA E LA PASSIONE PER IL FIGLIO DI UN ISOLANO

Vladimir Luxuria, 52, guarda con molto interesse l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.

Il motivo? L’opinionista avrebbe perso la testa per Michael, figlio del concorrente Franco Terlizzi, e starebbe facendo di tutto per strappargli un appuntamento.

Ci riuscirà? Ah, saperlo...

VERONICA MAYA TORNA NELL’ESTATE DI RAI 1

A Viale Mazzini si lavora ai prossimi palinsesti estivi e giunge voce che nei mesi più caldi tornerà in onda Veronica Maya, 40. La bella conduttrice napoletana dovrebbe ottenere uno spazio importante nella programmazione del mattino della prima rete. Dicono però che il suo sogno nel cassetto sia un altro. Quale? Ah, saperlo...

LAGERBACK, MILO E FERRERO DICONO NO A MILLY

Il 10 marzo debutterà su Rai 1 la nuova edizione di Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci. La conduttrice avrebbe voluto nel cast l’attrice Sandra Milo, la conduttrice Filippa Lagerback, 44, e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Ma i tre hanno rifiutato. Tra coloro che invece hanno detto sì: gli attori Cesare Bocci, Stefania Rocca, Eleonora Giorgi.

BARBARA DE ROSSI E I NUOVI PROGETTI TV

Barbara De Rossi, 57, ha da poco concluso Il terzo indizio (Rete4) e si è affidata al manager Fernando Capecchi, lo stesso di Carlo Conti, per lavorare a nuovi progetti tv.

Cosa bolle in pentola? Ah, saperlo...

PEZZEMOLINA TRA AMORE E TV

La prezzemolina punta a un ruolo importante sul piccolo schermo. Dicono abbia da poco iniziato una relazione con un dirigente tv. Chi? Ah, saperlo...

IL POLITICO E LE FOTO HOT

Dopo aver lavorato in tv per un po’ di anni ha deciso di tentare la carriera politica. Molte donne che ha corteggiato in passato, hanno ricevuto alcune sue foto piccanti. Di chi stiamo parlando?

TORNA UN PROGRAMMA CULT

Si mormora che nella prossima stagione possa tornare in tv, a distanza di anni, un programma evento considerato cult per decenni. Quale? Ah, saperlo...

