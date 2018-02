20 feb 2018 15:16

MONTALBANO COL SUSSULTO SENTIMENTALE SBANCA AL 42,8% DI SHARE, 10,8 MILIONI DI SPETTATORI - ‘IL SEGRETO’ TIENE CON 10,3% - POVERA RAI2 A CUI TOCCA LA TRIBUNA POLITICA (1,3%) - RAI3 SPARITA (2,8%) - PURGATORI CON KENNEDY (AGAIN) (2,1%) - GRUBER (6,3%) VS BELPIETRO (3,4%) - PALOMBA (18,6%) VS RAI1 (13,9-15,7%) - FAZIO TRAINATISSIMO (22,9%) - BENE ‘FURORE’ IN REPLICA (6,8%)