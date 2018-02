DAL MONTE AL BARATRO - PARLA L’(AUTO?)ELIMINATO DALL’ISOLA DEI FAMOSI: ‘NON ERA PIÙ UN GIOCO MA UNA GOGNA. LE ACCUSE CONTRO DI ME SONO TOTALMENTE INFONDATE E MI DIFENDERÒ IN TRIBUNALE. IO SONO UN UOMO DEL SUD ISTRUITO ED EDUCATO E LE TRASMISSIONI E I TALK SCANDALISTICI HANNO TUTTO IL MIO DISAPPUNTO. NON MI FARÒ MASSACRARE DA CHI HA PERSO L’ANIMA E DA…’

Francesco Monte lascia l'Isola: le motivazioni (da copione)

Francesco Monte su Instagram

francesco monte lascia l isola

Ho deciso di ritirarmi dal gioco perché le ultime vicende dell'isola dei famosi , hanno fatto si che questo per me non fosse più un gioco appunto, ma una gogna. Resa ancor più insopportabile dal fatto che stando reclusi è impossibile difendersi come si deve e tranquillizzare le persone che mi vogliono bene .

Le accuse che mi sono state rivolte sono totalmente infondate ed io mi difenderò con la legge, senza ricorrere ad inutili confronti e scontri. Chi mi accusa dovrà rispondere ad un magistrato nelle sedi opportune. Ho 29 anni, sono cresciuto in una famiglia per bene, so di essere una persona per bene, ho ricevuto dai miei genitori educazione e tanto rispetto per il prossimo, attraverso cui ho maturato rispetto anche per me stesso e per queste ragioni chi si aspetta da me proclami, controaccuse, fango da spargere ogni dove, rimarrà deluso.

francesco monte lascia l isola discorso spontaneo

Mi sono recentemente trovato al centro di una questione per me molto dolorosa e inaspettata e anche in quella circostanza il mio stato d'animo e' rimasto dentro di me. Sono un uomo del sud, istruito ed educato e tale voglio rimanere al di là del fatto che partecipo a trasmissioni TV.

Le trasmissioni e i talk che di questa vicenda hanno preso l'aspetto scandalistico senza nemmeno porsi il dubbio che le accuse fossero infondate, hanno tutto il mio disappunto e biasimo. Rispetto il lavoro altrui, capisco che gli spazi vadano riempiti, so di essere uno a cui piace la telecamera (fatto che di per se non trovo contrario all'etica), ma non ho nessuna intenzione di farmi massacrare da chi sullo stomaco ha peli di cinghiale e l'anima l'ha persa da tanto tempo.

francesco monte e l isola

Francesco Monte

