MYRTA FIUTA L’ARIA CHE TIRA E ESALTA SALVINI: "UN POLITICO DI RAZZA. HA GIRATO L'ITALIA IN LUNGO E IN LARGO, E' STATO INSTANCABILE” – LA MERLINO A 'RADIO 2' PARLA ANCHE DELL’ATTACCO M5S ALLA STAMPA: UNA SINDROME CHE RIGUARDA CHI ARRIVA AL POTERE. DALL'EDITTO BULGARO DEL CAV A RENZI, È COME SE CI FOSSE UNA SORTA DI MOSCA A PALAZZO CHIGI CHE VUOLE METTERE A TACERE LA CRITICA – IL FUTURO? RESTO A LA 7"

DA I LUNATICI RADIO2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici/

matteo salvini myrta merlino nunzia de girolamo

Myrta Merlino è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni giorno dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

La conduttrice de L'Aria Che Tira ha parlato degli attacchi rivolti ai giornalisti da alcuni esponenti del Movimento Cinque Stelle: "C'è una sindrome che riguarda chi arriva al potere ed inizia a sentire i giornalisti come un impaccio fastidioso. Dall'editto bulgaro di Berlusconi alle arrabbiature di Renzi, è come se ci fosse una sorta di mosca a Palazzo Chigi che vuole mettere a tacere chiunque ti critica.

salvini decreto sicurezza 1

Dico a Di Maio e a Di Battista che si può essere in totale disaccordo con la posizione di alcuni giornali e alcuni giornalisti, possono essere criticati o denunciati se dicono il falso, ma non si può dire che tutti i giornalisti siano sciacalli infimi. E' come se io dicessi che tutti i politici sono ladri. Non siamo tutti uguali, dire che chi ti critica è disonesto o prezzolato è pericoloso. In democrazia la libertà di stampa è preziosissima e serve a tutti".

myrta merlino

Su Salvini: "E' un politico di razza, piacciano o meno le sue idee. Ha una forte empatia con gli italiani. E' uno di quelli che ha più saputo intercettare il malessere, la sofferenza, la solitudine e la mancanza di ascolto che molti avvertivano rispetto alla politica. Ha girato l'Italia in lungo e in largo, è stato instancabile. Ovunque ci fosse un problema, lui arrivava.

Ora però governa il Paese, dopo le elezioni ha messo in tasca una quantità di voti superiore a quelli che ha preso, ora deve cambiare la modalità. Ora servono le ricette per risolvere i problemi. Salvini è in luna di miele con il Paese. Anche Renzi ci è andato in luna di miele con gli italiani. Salvini ha suscitato una enorme attesa positiva, ora dovrà consegnare la merce. Come si è guastata la luna di miele di Renzi, si può guastare quella di Salvini. La realtà è cocciuta, a un certo punto presenta sempre il conto".

BEPPE GRILLO LUIGI DI MAIO ALESSANDRO DI BATTISTA

Sul suo futuro professionale: "Questo progetto l'abbiamo inventato noi, in quella fascia su La 7 l'informazione non esisteva, siamo partiti da 20 minuti, ora il format dura 2 ore e mezza. Il progetto è cucito addosso a me, gli sono molto legata. Sto parlando con la rete perché nella vita serve anche fare qualcosa di nuovo. Sempre a La 7, però. Sto molto bene qui. Cairo non interviene, ti lascia libero, non ho mai ricevuto una telefonata, una richiesta. Ho un contratto lungo, resto qui".

myrta merlino myrta merlino

myrta merlino myrta merlino e marco tardelli myrta merlino