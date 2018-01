NARCO-LETTICI - DAVIDE MAGGIO SMASCHERA LA NOTIZIA DI MALGIOGLIO IN “NARCOS 4”: “E’ UNA BUFALA, UNA STORIA DA FAR RIDERE I POLLI: NON E’ VERO CHE LUI E IL SUO COMPAGNO DI MERENDE GIOVANNI CIACCI SARANNO NELLA SERIE DI NETFLIX” - MA ERA STATA LA STESSA “MALGY” A CONFERMARLO IN UN’INTERVISTA: “E’ TUTTO VERO: HO GIA’ RICEVUTO IL COPIONE…”

Da https://www.davidemaggio.it

davide maggio

Come si dice “fake news” in spagnolo? La prima bufala televisiva del 2018 ha un insolito sapore latino-americano e DavideMaggio.it è in grado di smascherarla. Protagonista Cristiano Malgioglio che, stando ad alcune ‘indiscrezioni’ di stampa seguite – manco a dirlo – da sue dichiarazioni, avrebbe dovuto sostenere -insieme al compagno di merende Ciacci- un provino per la quarta stagione di Narcos, popolarissima serie di Netflix.

malgioglio instagram

Ebbene, ci abbiamo messo un po’ di tempo, ma siamo arrivati dritti dritti alla fonte e abbiamo scoperto quello che abbiamo sempre sospettato: non esiste nessun ruolo per Cristiano Malgioglio nè tanto meno per Giovanni Ciacci. La verità è che il regista di Narcos probabilmente non è nemmeno a conoscenza dell’esistenza del paroliere di Mina e Carmen Di Pietro.

E una riflessione c’è sicuramente da farla. Ciò che spaventa maggiormente delle fake news – termine al quale preferisco di gran lunga il sempreverde “bufale” o, più efficacemente, “puttanate”- non è tanto chi le partorisce quanto la leggerezza e a volte la lapalissiana stupidità con la quale le si fanno circolare, soprattutto se a farlo sono colleghi che si fregiano del titolo di giornalista.

davide maggio e giovanni caccamo

Un professionista mediamente navigato, sufficientemente attento, tiepidamente scrupoloso, non può non accorgersi della manifesta falsità di alcune notizie. O quanto meno averne sospetto e, conseguentemente, approfondire. E’ proprio il caso del folgorante futuro professionale di Cristiano Malgioglio ft. Giovanni Ciacci. Una notizia che avrebbe fatto ridere pure i polli e che, invece, ha fatto capolino su blasonate testate non si sa come, non si sa perchè.

giovanni ciacci cristiano malgioglio

O meglio, si sa il come e si sa soprattutto il perchè: le fake news sono spesso e volentieri talmente surreali da destare maggior interesse, maggiori click, maggior… business. Addirittura nel corso del tempo sono stati aggiunti retroscena e dettagli in esclusiva: Malgioglio avrebbe dovuto interpretare un narcotrafficante trans con la testa rasata (particolare che l’avrebbe fatto desistere dal volare in Messico per il provino), Ciacci un giornalista italiano che indaga sul traffico di droga.

Ora, che all’ex gieffino vip piaccia prendersi bonariamente gioco degli amici giornalisti è cosa nota; che questi ultimi, invece, avallino le bizzarre notizie promozionali del ciuffo biondo della tv è cosa imbarazzante.

alberto dandolo davide maggio