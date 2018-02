NON FATE MAI INCAZZARE MORANDI - "SANREMO? QUANDO TOCCO’ A ME CONDURLO, GLI STRANIERI CI TRATTAVANO DA CIALTRONI: IO LITIGAI CON ROBBIE WILLIAMS. RITARDO’ DI 1 ORA, GLI DISSI CHE NON ERA PROFESSIONALE. E LUI MI RISPOSE 'FUCK OFF'. NON CANTO PIU’” – E POI RACCONTA DI QUELLA VOLTA CHE SI ARRABBIO’ CON WHITNEY HOUSTON... – VIDEO

Estratto dell’intervista di Carlo Moretti a Gianni Morandi pubblicata da la Repubblica

(…) Un conduttore a Sanremo ha anche a che fare con tanti altri aspetti dello spettacolo. Gli ospiti, ad esempio: lei ebbe un contrattempo con i Take That e una lite con Robbie Williams

«Che le devo dire, era previsto alle sei, arriva alle sette, io ero già stanco, perché quando sei a Sanremo non dormi mai, sei sempre in tensione: arriva tutto allegro, io dopo un po' di convenevoli gli faccio vedere l' orologio e gli dico: scusa, sei un professionista, perché ti fai aspettare? Lui comincia a mettere mille scuse, la polizia, l' ambulanza, il traffico, i fan. E io: allora parti prima, devi partire prima.

Mi dice: fuck off, non canto più. Sono dovute andare Belen e la Canalis a convincerlo, accettò a patto che non ci fossi io a presentarli, "non lo voglio vedere più o me ne vado". L' anno scorso è tornato in Italia e ha ricordato che gli avevo detto che non è un professionista. Non l' ho più visto.

Una volta mi sono arrabbiato anche con Whitney Houston ospite da me in diretta a C' era un ragazzo: l' aspettavamo alle 5, lei si presentò alle 7, tutta profumata, splendida, di una bellezza incredibile, io ero stressatissimo, le dissi che non era stata professionale. Si giustificò: "Valentino Via Condotti", cominciò ad abbracciarmi e a baciarmi, a quel punto si rese disponibile a cantare tutto, anche All at once che prima non voleva fare: quando tocchi gli stranieri sulla professionalità ci rimangono male, perché pensano di venire in Italia da superiori e di trovarsi di fronte a dei cialtroni. In Inghilterra o in America non si scherza. Mi sentivo bistrattato come italiano».

Il motto "Stiamo uniti" nel 2011 lo inventò lei, ha un motto anche per Baglioni? «Allegria e ironia, tanto a non mollare la presa ci pensa già lui».

