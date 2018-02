NON SONO GAY! ERMAL META SMENTISCE LA RELAZIONE CON FABRIZIO MORO – “L’OMOSESSUALITÀ NON È QUALCOSA DA CUI DIFENDERSI. MA A ME PIACCIONO LE DONNE…FABRIZIO MORO È PADRE DI DUE FIGLI, C’E’ POCO DA SCHERZARE" – NO COMMENT DEL CANTANTE ROMANO CHE CONFESSA: IN PASSATO HO ABUSATO DI ALCOL E DROGHE. NON HO FATTO PIU’ SESSO PER…" - VIDEO

Dopo aver chiarito la natura del suo legame con Fabrizio Moro, Ermal Meta si è dedicato ai fans. Ieri, infatti, il cantautore ha incontrato i fans a Genova prima di concedersi qualche giorno di riposo per poi riprendere l’instore tour di “Non abbiamo armi”. Fabrizio Moro, invece, non ha commentato la notizia che, come ha sottolineato l’amico non esiste, preferendo godersi l’unico giorno di riposo prima del tour de force che lo attende.

Dopo le prime cinque tappe del firmacopie di “Parole, rumori e anni”, Fabrizio Moro si è fermato ieri. Oggi, però, sarà già in Sicilia, precisamente a Palermo per poi fare tappa a Catania, a Rizziconi (RC), a Catanzaro, a Salerno e a L’Aquila prima di un’altra pausa. Il cantautore romano, dunque, come ha sempre fatto nel corso della sua carriera, preferisce dedicarsi ai fans e non alimentare false notizie. Tra i due cantautori, del resto, c’è solo una splendida amicizia che, in futuro, li porterà a collaborare nuovamente per regalare nuovi successi ai rispettivi fans (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Un vero e proprio fenomeno o il volersi accanire su due ragazzi che sono arrivati al Festival di Sanremo 2018 come vincitori e ne sono usciti tali cinque giorni dopo? Le polemiche non si placano così come le voci e i pettegolezzi e mentre Ermal Meta e Fabrizio Moro si godono il loro meritato successo (anche se per alcuni non è così) e le vendite continuano ad essere al top, i luoghi comuni non cessano di esistere. Il modo migliore di rispondere? Una serie di magliette con delle frasi che lasciano poco all'immagiazione e che Moro ha condiviso sui social e, in particolare, su Instagram dove la cosa più importante e che subito salta all'occhio è che "La libertà è sacra come il pane". La loro ascesa è appena iniziata e da qui all'Eurovision Song Contest siamo sicuri che l'attenzione su di loro non calerà.

Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno trionfato durante la 68esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Non mi avete fatto niente. Il cantautore di origini albanesi, recentemente, ha dovuto fare una curiosa smentita. Dopo aver condiviso su Twitter, un fumetto che lo ritrae insieme a Fabrizio Moro in atteggiamenti fin troppo affettuosi, Ermal Meta, con una battuta, ha dichiarato che non c'è alcun flirt in corso con il cantautore romano: "Ci vogliamo bene, ma non così tanto!".

In questo fumetto, realizzato da chi evidentemente ha fantasticato troppo su una storia d'amore tra i due cantautori, abbiamo potuto vedere Ermal Meta e Fabrizio Moro dormire insieme abbracciati e scambiarsi baci. Nel suo tweet, Ermal Meta ha anche taggato Fabrizio Moro, aggiungendo l'hashtag #elamadonna. Con un secondo tweet, il cantautore, attualmente primo in classifica con il suo nuovo album intitolato Non abbiamo armi, a scanso di equivoci, ha voluto spiegare meglio la battuta condivisa precedentemente.

Ermal Meta, prima di tutto, ha precisato di non aver assolutamente trovato offensivi i disegni in questione ma ha dichiarato che sia lui che Fabrizio Moro sono eterosessuali. Questo è il contenuto del secondo tweet: "Ragazzi, ho ironizzato su dei disegni scherzosi senza sentirmi offeso. L’omosessualità non è qualcosa da cui difendersi. È solo che mi piacciono le donne così come piacciono al buon Fabrizio. Se dovesse cambiare qualcosa vi prometto che lo saprete da me in persona! #vivalamore".

Ermal Meta, però, alla Feltrinelli di Genova, ha utilizzato un altro tono nel commentare questo gossip: "Perché creare una notizia che non esiste? Fabrizio Moro è padre di due figli c'è da scherzare poco". Ermal Meta, com'è noto da tempo, è fidanzato con la speaker radiofonica Silvia Notargiacomo: la loro storia d'amore va avanti da ben nove anni. Fabrizio Moro, invece, è impegnato con Giada Domenicone, da cui ha avuto due figli: il loro primogenito si chiama Libero, nato nell'agosto 2009, mentre la loro secondogenita, Anita, è nata nel settembre 2013.

Fresco vincitore di Sanremo insieme ad Ermal Meta, Fabrizio Moro si confessa in un'intervista al settimanale DiPiù. E, senza giri di parole, parla del suo passato difficile tra droga e alcol, il terrore delle malattie e la rinuncia al sesso. "Per anni - afferma - ho abusato di alcol e droghe. Ho iniziato a 18 anni: con gli amici andavo in discoteca e prendevo pasticche, tipo l’ecstasy, per ‘sballare’. E l’alcol scorreva a fiumi. Poi a 27 anni ho smesso".

Due figli, 42 anni - Anita e Libero -, al settimanale rivela come è riuscito a disintossicarsi: "Io sono un vigliacco, ho il terrore della morte. A un certo punto ho iniziato a stare male, mi sentivo debole. Sono andato a fare le analisi del sangue. E i risultati mi hanno spaventato".

I guai con droga e alcol, rivela, ne hanno portati altri con donne e sesso: "Quando ho capito che dovevo disintossicarmi, un altro disagio è arrivato: la paura di ammalarmi ha iniziato a condizionarmi. Ero ipocondriaco: non uscivo più di casa se non ero sicuro di andare in un luogo con vicino un ospedale. E pure con le donne avevo problemi. Per paura delle malattie, non volevo più fare l’amore. Ho rinunciato al sesso per un bel po’", conclude Moro.

