Ha raggiunto il successo mondiale con la sua arte, poi per anni la buona stella di Liam Gallagher è sembrata essersi eclissata tra una lite e l'altra col fratello Noel. Dopo anni in cui dell'ex frontman degli Oasis si parlava quasi solo per gli scontri di famiglia, Liam ha da poco lanciato il primo album da solista, As you were, e per promuovere la sua musica ha rilasciato un'intervista al quotidiano britannico Guardian.

La conversazione, però, è inevitabilmente scivolata sul passato turbolento del cantante, il quale ha colto l'occasione per raccontare dei picchi negativi della sua vita e confessare: "La polizia tedesca mi ha tolto gli incisivi con le pinze come ritorsione per aver scatenato una rissa".

Era il 2002 quando i due fratelli Gallagher si trovarono a bere in un bar all'interno di un hotel di Monaco e all'improvviso si scatenò una rissa per una donna a cui non piacevano le loro attenzioni. "Ricordo che eravamo seduti a un tavolo sotto a una balcone, quando la nostra guardia del corpo ci ha afferrato per il collo e trascinato via. Un minuto dopo ci siamo accorti che dal balcone un vecchio stava tirandoci un tavolo di vetro sulle teste" racconta il musicista al giornalista Alexis Petridis. Se l'agente di sicurezza non ci avesse portato via, ci avrebbe ucciso". A quel punto si scatenò la zuffa, per sedare la quale dovettero intervenire circa 80 uomini delle forze armate.

Stando al verbale di polizia, la maggior parte della mobilia del bar venne ridotta in frantumi e i denti incisivi di Liam Gallagher saltarono. Il cantante, tuttavia, rivela una versione diversa rispetto a quella ufficiale: "I denti mi vennero estratti mentre ero incosciente dalla fot**ta polizia tedesca con delle pinze, come ritorsione per aver preso parte alla zuffa" confessa Liam. "Se io ti dessi un pugno" chiede quindi il musicista al suo interlocutore, "ti si gonfierebbe il labbro, giusto? Io non avevo le labbra gonfie. Tutto è degenerato dopo che ho preso a calci uno sbirro nell'atrio del locale, credo, perché poi mi sono risvegliato senza denti. Penso proprio che gli sbirri mi abbiano picchiato sulla testa nel retro del loro camioncino e mi abbiano estratto gli incisivi. Perché sono stati tolti perfettamente".

Anche il risveglio dopo una notte tanto burrascosa non è stato dei migliori. "Ho ripreso coscienza chiuso in una cella e con le manette ai polsi, senza denti, ma potevo ancora fischiare. Non c'erano altri segni su di me". L'episodio, oltre all'intervento della polizia, costò agli Oasis anche la cancellazione delle date tedesche del tour e Liam una multa da 50 mila euro.

Stando però alle parole del cantante, quell'episodio lo fece molto riflettere e oggi il musicista pensa di essere un uomo diverso: "Ho un atteggiamento molto zen e bevo spesso il tè verde" specifica al cronista. La sua maturazione, del resto, gli fa affermare di essere sempre stato molto arrogante: "Non so da dove venga questa arroganza. Anche quando a Manchester scavavo le buche per sopravvivere ero così. Pensavo: 'Che c***o ci faccio qui?'".

Le sue grane, comunque, il più giovane dei fratelli Gallagher le ha avute anche di recente: ad agitarlo c'è stato il divorzio dalla seconda moglie (Nicole Appleton) e la causa giudiziaria contro la giornalista americana Liza Ghorbani, secondo cui il padre di sua figlia sarebbe proprio il cantante. "Ero un po' depresso" ammette il musicista di As you were. "Bevevo un po'. Però c'è gente che sta attraversando cose ben più difficili, io avevo ancora la mia casa da 3 milioni di sterline La musica non mi parlava e io non vedevo una via per tornare a farla" spiega. Ora, invece, Liam sta attraversando un momento positivo: l'album ha ottenuto il disco di platino e lui è candidato ai Brit Award 2018 come miglior solista uomo.

E il rapporto col fratello Noel? Al maggiore della famiglia Liam non riesce proprio a perdonare di aver fatto sciogliere gli Oasis. "È come se mi avesse lanciato sotto a un autobus, non lo scorderò mai. Ha rotto la band che per me significava tutto. E questo solo per promuovere la sua carriera". Stando alla sua version delle cose, infatti, è stato Noel a cacciare i vari membri del gruppo, fino a scioglierlo definitivamente per ottenere il successo da solista. "A ogni modo, ora sono abbastanza felice" confessa infine il cantante. E forse è questo che conta più di tutto.

