PANICUCCI DA PANICO - FEDERICA AL SUO COLLEGA FRANCESCO VECCHI: ‘CRETINO, TESTA DI CAZZO, A SETTEMBRE STARAI A CASA E VEDIAMO QUANTO TI DISPIACE’. VIDEO: IL FUORIONDA DI ‘STRISCIA’ FA SCOPPIARE LA COPPIA DI ‘MATTINO CINQUE’ - OGGI LA ‘PANI’ SI SCUSA: ‘SONO UMANA, HO SBAGLIATO, PENSO SUCCEDA A TUTTI DI ARRABBIARSI CON UN COLLEGA’ - LUI: ‘SAREI FALSO A DIRE CHE NON CI SONO RIMASTO MALE E…’

Marco Leardi per www.davidemaggio.it

Inviperita, furibonda, fuori di sé. Una Federica Panicucci così non la si era mai sentita. E infatti ci ha pensato Striscia la Notizia a farla ascoltare. Nella puntata in onda ieri sera, il tg satirico di Canale5 ha trasmesso un fuori onda in cui la conduttrice di Mattino Cinque si lamenta senza mezze misure del collega Francesco Vecchi, reo di dilungarsi troppo con lo spazio di programma da lui curato. Nell’audio in questione se ne sentono di tutti i colori.

Assistendo allo sforo di Francesco Vecchi a suo discapito, la Panicucci perde la pazienza e – senza che il collega la senta – dà sfogo al proprio disappunto.

“A me non frega un ca*zo, deve chiudere! Guarda che è veramente un figlio di buona donna questo qua (…) Questo è un cretino. Se tu gli dici che devi chiudere, deve chiudere“

afferma la conduttrice, parlando con qualche assistente dietro le quinte. E la sua irritazione non si placa nemmeno quando Vecchi conclude il suo spazio d’approfondimento scusandosi con lei per il ritardo. La chiosa della Panicucci, infatti, è ulteriormente severa:

“Quando a settembre sarai a casa tua poi ti dispiacerà un po’ di più, vedrai. Testa di ca*zo, io i miei minuti li voglio recuperare, non mi rompessero il ca*zo“

commenta la conduttrice riferendosi idealmente al giornalista ed alludendo ad una sua mancata riconferma nella prossima stagione. Lo sfogo è stato spiattellato ieri da Striscia e c’è da scommettere che qualche imbarazzo lo abbia già creato.

Nel giro di poche settimane, il tg satirico di Canale5 è tornato ad occuparsi della Panicucci: in precedenza, lo aveva già fatto a seguito del botta e risposta con Barbara D’Urso in occasione dell’anniversario di Mattino Cinque. Negli ultimi giorni, invece, la conduttrice si era occupata di Striscia parlando dei tapiri d’oro assegnati a Francesco Monte e Ignazio Moser. In particolare aveva difeso strenuamente la sincerità dei comportamenti dei protagonisti del triangolo (l’altra è Cecilia Rodriguez), sulla quale il tg satirico aveva avanzato dei dubbi.

2. FEDERICA PANICUCCI SI SCUSA CON VECCHI: «SONO UMANA. HO SBAGLIATO»

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Dopo il servizio di ieri sera di Striscia la Notizia, che l’ha beccata inviperita e furibonda nei confronti del collega Francesco Vecchi, colpevole di dilungarsi troppo nel suo spazio a Mattino Cinque, questa mattina Federica Panicucci si è scusata pubblicamente con lui, che ha ammesso di esserci rimasto decisamente male.

“Perdonami Vecchi, perdonami, perdonami! Ieri sera a Striscia la Notizia è andato in onda un fuori onda in cui ti ho detto veramente qualsiasi cosa. Credo di non averti risparmiato nulla. Ero molto arrabbiata, tu l’hai capito?“.

Vecchi ironizza (ma neanche tanto): “L’ho sentito, l’ho intuito”. La conduttrice si giustifica così sia con lui che con il pubblico:

“Chiedo scusa anche a casa, chiedo scusa soprattutto a te, Francesco. Ma devo dirti che sono umana, mi arrabbio, dico parolacce, in privato, meno male. E’ successo. Succederà un po’ a tutti, credo, di arrabbiarsi con un collega [...] L’importante è chiarirsi. Io ti chiedo scusa. Quando si sbaglia bisogna ammetterlo. Ho sbagliato. Accetta le mie scuse“.

Francesco fa buon viso al ‘gioco’ della collega e accetta le scuse, non senza dare le sue ragioni:

“Io le accetto senz’altro. Sarei falso a dire che non ci sono rimasto male… Però lo sappiamo, nella televisione in diretta può capitare di sforare di qualche minuto“.

A quel punto lei gli chiede persino di prometterle di non “sforare più”. Ma una ’stoccata’, il conduttore, non la risparmia alla collega, che nel fuori onda di Striscia ha ‘minacciosamente’ alluso ad una sua mancata riconferma per la prossima stagione:

“Sappiamo tutti e due che da quando lavoriamo insieme questo programma va benissimo. Questa è la cosa, penso, a cui sia io che te teniamo moltissimo. Perciò, per quanto mi riguarda ci siamo chiariti. Avremo tempo ancora davanti per chiarirci ancora meglio”.

