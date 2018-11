20 nov 2018 16:54

PARTE IN QUARTA ''NERO A METÀ'' CON CLAUDIO AMENDOLA POLIZIOTTO/PADRE GELOSO (25,3%) - 'GFVIP' (20,7%) - 'REPORT' (7,8%) - PORRO (3,6%) - SPECIALE 'OTTO E MEZZO' SU MICHELLE OBAMA (3,3%) - AMADEUS (19,9%) VS 'STRISCIA' (19,4%) - PALOMBA (5-4%) VS GRUBER (7,9%) - QUELLI CHE (4,9%) - 'FORUM' (18,5%) VS ISOARDI (11,9%) - D'URSO (17,4-16,9%) VS FIALDINI/LIORNI (12,6-14,1%) - FAZIO NOTTURNO (13,4%) POI COSTANZO SU RAI1 (9,1%) - BRUCHI (2,9%)