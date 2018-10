IL MIO CALCIO LIBERO – SGARBI PRONTO A RILEVARE IL CERVIA: "VOGLIO PORTARLO DALLA PROMOZIONE IN SERIE A. E IN RITIRO, SESSO LIBERO..."- "IL MODULO? LO CHIEDO A BERLUSCONI MA CHI MI SOMIGLIA DI PIÙ È DE LAURENTIIS. FUMANTINO COME ME – HIGUAIN È COME RUBENS MENTRE CR7 UN’OPERA DI DONATELLO O DEL POLLAIOLO - BUFFON POTREBBE FARE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA O IL MINISTRO DELL’ECONOMIA. ED E' PURE UN APPASSIONATO DI ARTE''