PIPPITEL - LA NUOVA RETE4 NON DECOLLA: IN PRIMA SERATA CHIAMBRETTI SE LA CAVA CON 4.9% (E’ ANCORA L’ANTICO PUBBLICO DELLE TELENOVELA A MANTENERLA A GALLA) - CANALE 5 CON “QUASI AMICI” (10.8%) OLTREPASSATA SIA DA RAI1 (‘’MALDAMORE’’ 12.8%,) CHE DA RAI2 (SCHIAVONE 12%) – PALOMBELLLI (4.1%, 3.5%) SUPERATA DALLA GRUBER (7.8%) – ‘’STRISCIA LA NOTIZIA’’ (17.3%). “QUELLI CHE DOPO IL TG” (5.4%) – COSTANZO CON ALBANO E ROMINA BATTE VESPA

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 Maldamore ha conquistato 2.746.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale 5 Quasi Amici – The Intouchables ha raccolto davanti al video 2.158.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone 2 ha interessato 2.639.000 spettatori pari al 12% di share. Su Italia 1 Harry Potter e la Camera dei Segreti ha catturato l’attenzione di 1.274.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.067.000 spettatori pari ad uno share del 10.3%. Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne totalizza un a.m. di 974.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 726.000 spettatori con uno share del 3.9%. Su TV8 X Factor 2018 ha segnato il 3.4% con 666.000 spettatori mentre sul Nove La Maschera di Ferro ha catturato l’attenzione di 250.000 spettatori (1.2%). Su Iris Charlotte Gray si porta al 2% con 440.000 spettatori. Su La5 Uomini e Donne, in onda dalle 20.13 alle 22.45, segna l’1.3% di share con 300.000 spettatori.

Access Prime Time

UPAS al 7.7%

Su Rai1 I Soliti Ignoti ottiene 4.668.000 spettatori con il 19.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.181.000 spettatori con uno share del 17.3%. Su Rai2 Quelli che dopo il TG segna il 5.4% con 1.315.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 978.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Non ho l’età ha appassionato 1.535.000 spettatori pari al 6.7% e Un Posto al Sole 1.840.000 (7.7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 959.000 individui all’ascolto (4.1%) nella prima parte e 840.000 (3.5%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.866.000 spettatori (7.8%). Su TV8 Guess my Age piace a 540.000 spettatori con il 2.3% di share. Sul canale Nove Cucine da Incubo ha raccolto 255.000 spettatori con l’1.1%.

Preserale

Cuochi d’Italia al 2.2%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.387.000 spettatori (21.3%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.508.000 spettatori (23.8%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.454.000 spettatori con il 16.2% di share e Caduta Libera 3.557.000 con il 19.3% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 765.000 spettatori (4.4%) mentre NCIS 1.106.000 (5.3%). Su Italia1 Sport Mediaset ha totalizzato 449.000 spettatori (2.6%) e CSI New York 524.000 (2.5%). Su Rai3 Blob segna 1.136.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete 4 Fuori dal Coro è stato scelto da 668.000 spettatori (3.5%) e Tempesta D’Amore sigla il 4.2% con 897.000 spettatori. Su La7 Josephine, Ange Gardien ha appassionato 352.000 spettatori (share del 2.3%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 456.000 spettatori (2.2%).

Daytime Mattina

Mattino Cinque al 16.1% in entrambe le parti

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 959.000 telespettatori con il 17.9% di share; Storie Italiane ottiene 845.000 spettatori con il 17.8% di share nella prima parte e 791.000 (14.7%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 826.000 spettatori (16.1%) nella prima parte e 766.000 (16.1%) nella seconda. Su Rai 2 5 Cose da sapere è visto da 113.000 spettatori (1.9%). Su Italia 1 Dr. House ottiene un ascolto di 128.000 spettatori pari al 2.3% di share nel primo episodio e 106.000 spettatori (2.2%) nel secondo. Su Rai3 Agorà convince 454.000 spettatori pari all’8.6% di share (presentazione 404.000 – 6.3%); Mi Manda RaiTre si porta al 6.6% con 315.000 spettatori e Tutta Salute segna il 6.2% con 330.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 126.000 spettatori con share del 2.6% nel primo episodio e 151.000 (3.1%) nel secondo. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 164.000 spettatori con il 3.3% nelle News e 270.000 (4.8%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 235.000 spettatori pari al 4.9%.

Daytime Mezzogiorno

I Fatti Vostri non raggiunge il 10%

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.257.000 spettatori con il 12.4%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.458.000 telespettatori con il 18%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 468.000 spettatori con il 7.4% nella prima parte e 999.000 (9.8%) nella seconda. Su Italia 1 Grande Fratello Vip segna il 5.6% con 743.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 933.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 11.30 raggiunge 514.000 spettatori con il 7.6%, Quante storie si porta al 6.8% con 871.000 spettatori, Passato e Presente al 4.2% con 622.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 267.000 spettatori con il 2.3% di share mentre La Signora in Giallo 689.000 (4.7%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 398.000 spettatori con share del 6.6% nella prima parte, e 588.000 spettatori con il 5.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

La Presentazione del Giro d’Italia al 2.3%

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.607.000 spettatori (11.5% di share) e Il Paradiso delle Signore 1.237.000 (10.8%). La Vita in Diretta informa 1.559.000 spettatori (14.6%) nella prima parte e 2.027.000 (16.6%) nella seconda. Su Canale5 Beautiful appassiona 2.657.000 spettatori (17.6%), Una Vita ha convinto 2.659.000 spettatori con il 18.1% di share mentre Uomini e Donne ha fatto compagnia a 2.802.000 spettatori pari al 22.2% di share (finale 2.350.000 – 21.5%). Grande Fratello Vip è la scelta di 2.343.000 spettatori (22.1%). Il Segreto sigla il 21% con 2.240.000 spettatori; Pomeriggio Cinque si porta al 15.1% con 1.706.000 spettatori nella prima parte, al 15.4% con 1.978.000 spettatori nella seconda e al 12.6% con 1.768.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 851.000 spettatori (6.7%), la Presentazione del Giro d’Italia 257.000 (2.3%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 995.000 spettatori (6.6%) nel primo episodio e 1.049.000 (7.2%) nel secondo, The Big Bang Theory ha raccolto 686.000 spettatori con il 5.3%, Black-ish 484.000 (4.3%) e Friends 414.000 (3.6%). Il Grande Fratello Vip segna il 2.5% con 316.000 spettatori. Su Rai3 Geo piace a 1.454.000 spettatori con l’11.5% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 919.000 spettatori con il 6.6%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 389.000 spettatori con il 2.7% nella Prima Pagina e 448.000 (3.6%) nel programma vero e proprio.

Seconda Serata

Eroi di Strada al 5.6%

Su Rai1 Porta a Porta convince 877.000 spettatori con il 10.3% di share. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show ha totalizzato una media di 978.000 spettatori pari ad uno share del 13.3%. Su Rai2 Eroi di Strada segna 772.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna l’8.4% con 749.000 spettatori. Su Italia1 Riverdale viene visto da una media di 335.000 ascoltatori con il 5.4% di share. Su Rete4 Streghe verso Nord ha segnato il 2.9% con 206.000 spettatori.

Telegiornali

Ore 13.30 3.233.000 (21.3%)

Ore 20.00 5.074.000 (23.4%)

Ore 13.00 2.277.000 (16.4%)

Ore 20.30 1.710.000 (7.3%)

Ore 14.25 1.896.000 (13.1%)

Ore 19.00 2.194.000 (12.8%)

Ore 13.00 2.951.000 (21%)

Ore 20.00 4.273.000 (19.5%)

Ore 12.25 1.391.000 (12.5%)

Ore 18.30 918.000 (6.4%)

Ore 12.00 337.000 (3.8%)

Ore 18.55 632.000 (3.8%)

Ore 13.30 667.000 (4.4%)

Ore 20.00 1.309.000 (6%)