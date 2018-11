1 – «ANDREOTTI, MIKE E LA SUPERSTIZIONE IO, PIPPO BAUDO»

Aldo Cazzullo per il “Corriere della Sera”

«All' anagrafe ero stato registrato con il pomposo nome di Giuseppe Raimondo Vittorio, ma da subito venni chiamato Pippo». Comincia così il racconto della vita di Pippo Baudo, affidato a Paolo Conti. La Sicilia liberata, i primi spettacoli in parrocchia, il viaggio a Trieste nel giorno in cui la città torna all' Italia: la scoperta della tv, le telecamere, i cameraman «con i guanti bianchi come chirurghi». «Fu una vera e propria vocazione. Mi dissi: "Voglio stare lì dentro, in televisione, lavorare per questo mezzo nuovissimo, affascinante. È il futuro. Lì, da adesso in poi, succederà tutto"».

È il 1968. L' anno prima si è suicidato Tenco. La Rai decide di cambiare tutto, anche il conduttore: non più Mike, ma Pippo. Ospiti: Paul Anka, Dionne Warwick, Roberto Carlos; e Louis Armstrong. «Un alto dirigente Rai mi disse: "Baudo, lei lo sa che stasera si gioca la carriera?". Mi toccai ovunque e mi armai di amuleti». Va tutto bene, tranne l' incidente con Armstrong. Per convincerlo a venire, gli hanno parlato di un omaggio al pubblico italiano, non di una gara. Armstrong fa la sua canzone, poi tira fuori la tromba e comincia a improvvisare, convinto di dover fare serata.

«Ravera, il patron del festival, mi gridò da dietro le quinte: "Pippo, togligli la tromba!". Io presi il coraggio a quattro mani e afferrai un fazzoletto: Armstrong aveva l' abitudine di asciugarsi il sudore tra un brano e l' altro. Così mi avvicinai, gli massaggiai la faccia e lo portai via. Lui ci rimase malissimo. Io pensai: "Vabbè, non lo rivedrò mai più in tutta la mia vita". Tre giorni dopo me lo ritrovo davanti al teatro della Fiera di Milano. Mi guardò negli occhi furioso e urlò: " Fuck you !"».

«Era un uomo durissimo ma con un' intelligenza anche politica molto raffinata. Spostano Settevoci a mezzogiorno. Vado da lui a protestare. Mi ascolta con pazienza e risponde: "Baudo, io devo lanciare l' edizione del Tg delle 13.30. Se non metto prima un programma che piace a tutti, come faccio?". Non avevo capito niente».

Mike Bongiorno

«La stampa si divertì a creare una rivalità. Ovviamente era falsa, eravamo amici e ci stimavamo. Però stavamo al gioco. Quando Mike faceva gli spettacoli di piazza, e sapeva che dopo qualche giorno sarei passato io, diceva sempre: "Mi raccomando, quando arriva Pippo Baudo ditegli che ho parlato male di lui". E io facevo lo stesso. Ma quando arrivai in Fininvest, fu l' unico a dimostrarsi mio amico».

Beppe Grillo

«Una sera del 1977, mentre cenavo, il proprietario del locale mi disse che più tardi si sarebbe esibito un comico genovese. Incuriosito, chiesi a un bel ragazzo che era davanti alle scale a che ora cominciasse lo spettacolo. Lui rispose: "Se scendi, cominciamo subito".

Era Beppe Grillo. Mi accomodai in sala: ero l' unico spettatore. Pensai che il ragazzo avrebbe sospeso lo spettacolo. Ma lui mi chiese di restare seduto: con la mia presenza avrei dovuto rappresentare tutti gli assenti. Fu una serata indimenticabile, in cui fui obbligato a ridere, applaudire, chiedere il bis. Tutto a comando di Grillo. Mai visto un talento così».

Franco e Ciccio

Litigavano di continuo. Avevano un successo strepitoso, ma entrambi - come ogni attore comico - sognavano un ruolo drammatico che ne segnasse la grandezza. Ciccio ebbe la grande occasione con Amarcord di Fellini; Franco scalpitava aspettando la sua chance. Che sembrò arrivare quando il produttore Cristaldi lo chiamò per Il nome della rosa . Ma il regista Annaud ritenne che un attore così popolare avrebbe «sporcato» l' elenco di talenti in locandina. Racconta Baudo: «Per Franco fu un grandissimo dolore. Lo incontrai una sera davanti al portone di casa mia, mi raccontò il fatto e pianse come un bambino. Aveva perso la sua battaglia, mai dichiarata ufficialmente, con Ciccio».

Andreotti

L' ex premier ritorna più volte nel libro. Quando è al potere - strepitosa la storia del premio Fiuggi: Gorbaciov ricevette una busta vuota, l' assegno di 500 milioni era sparito e non fu mai ritrovato -, e quando è in disgrazia. «Mi chiese in tono rattristato se avessi visto il film Il divo di Paolo Sorrentino, con Toni Servillo che lo interpretava.

Risposi di sì. E Andreotti, addoloratissimo: "Mi hanno rovinato. Mia moglie si è chiusa in un silenzio totale, mi preoccupa moltissimo". Io replicai: "Presidente, non è la prima volta che lei si ritrova protagonista di battute e imitazioni, ricorderà quelle di Noschese o di Lionello al Bagaglino, a ben vedere il film di Sorrentino è una farsa, Servillo indossa una maschera come quelle del Carnevale di Viareggio, dove tante volte è apparsa la caricatura di Andreotti sui carri. Ci rida sopra, passerà anche questa...". Lui mi guardò, sorrise con immensa amarezza, e concluse: "No, questa volta non è così"».

Villa e Berlinguer

Claudio Villa era comunista. Come testimoni di nozze aveva voluto Baudo e Berlinguer. Il segretario del Pci fa sapere che non può venire in Campidoglio, ma raggiungerà gli sposi al ristorante. Poi fa telefonare al ristorante per avvertire che impegni politici lo trattengono. Villa si infuria, frantuma la torna nuziale con un pugno, e annuncia che da quel momento non è più comunista. Si avvicina a Pannella. Ma un giorno Clemente Mastella chiede a Baudo di riportare Claudio Villa a Sanremo. «Scusa, ma che ti importa, non è radicale?». «Era radicale, adesso è con noi, è diventato democristiano...».

Berlusconi

Il presidente della Rai Manca rompe con Baudo, che accetta l' offerta di Berlusconi. Ma l' accoglienza in Fininvest è gelida. «Andai ad Arcore per un incontro chiarificatore. Mi accolse la mamma di Silvio, che si dichiarò mia grande ammiratrice...».

Baudo propone di rescindere il contratto. «Dopo lunga meditazione, Berlusconi mi disse che avrei dovuto pagare una penale: "Tu sei proprietario di un palazzo sull' Aventino, di fronte ai miei stabilimenti". In effetti era vero, avevo comprato quel palazzo con i miei risparmi, e ritenevo fosse un investimento giusto per il mio futuro. Era un palazzo di quattro piani più un attico con un terrazzo che si affacciava su tutta Roma. Non capii perché lo chiamasse in causa, ma Berlusconi me lo spiegò subito.

"Come penale che devi pagare, anche per dare un esempio agli altri dipendenti della mia azienda, mi cedi il palazzo e anche il bar che sta accanto". Chiesi tempo per riflettere, ma Silvio continuò: "Nella camera accanto c' è il notaio che ha già redatto il compromesso". Si aprì la porta, entrò il notaio, lesse il compromesso e come un automa firmai. In pochi minuti avevo perso lavoro e patrimonio».

Biagio Agnes

«Ogni 2 novembre il direttore generale Agnes andava puntualmente a Serino, suo paese natio, per deporre i fiori sulla tomba di famiglia. Quell' anno fu avvicinato da un' anziana compaesana, che in dialetto lo apostrofò: "Tu sssi Biagio Agnes? Chillo ca cumanda in televisione? Tu addà fa turnà Pippo Baudo". "Se no?". "Se no muori". Biagio, che era molto superstizioso, rimase sconvolto. Tornato a Roma mi chiamò immediatamente: "Ma tu, Pippo, hai parenti a Serino?". Io risposi che non sapevo neanche dove fosse. La risposta lo tranquillizzò. Firmammo il contratto di rientro in Rai».

E poi Sandra Mondaini ubriaca di sangria, la sbronza triste di Liza Minnelli, il no di Raffaella Carrà che rifiuta un programma per non «tradire» Corrado, Sharon Stone che si presenta nuda davanti a Pippo in camera d' albergo, Vittorio Gassman che gli rompe la schiena in diretta tv e lo manda all' ospedale, Heather Parisi che balla sulla scrivania di un dirigente Rai per farsi scritturare...

2 – QUELLA VOLTA CHE VIDE SHARON STONE IN MUTANDE

Bruna Magi per “Libero Quotidiano”

Ecco a voi, sottotitolo Una storia italiana (Edizioni Solferino, pag. 288, euro 15,30), è il titolo dell' autobiografia di Pippo Baudo, che precisa nell' introduzione: «Questo libro non è, e non vuole essere, una storia della televisione italiana, ma semplicemente la mia storia dentro la televisione italiana.

L' intenzione è svelare ciò che ho provato e vissuto in sessant' anni di lavoro». E allora via, andiamo a scoprirla, questa tua vita, caro Pippo (mancato avvocato Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, da Militello in Val di Catania). La televisione lui la scoprì nel 1954, durante i festeggiamenti a Trieste che ridiventava italiana.

Fu assistendo al via vai dei cameramen, in fibrillazione per riprendere l' evento, già artefice di spettacolini teatrali, che il diciottenne Pippo Baudo disse a se stesso: «Voglio entrare lì dentro, lavorare in quel mondo nuovissimo».

Papà Giovanni Baudo invece confidava nel futuro borghese del figlio, gli impose prima di tutto di laurearsi in legge. E Pippo lo fece, dopo aver trascorso quasi una notte a presentare un concorso di miss. Fece centro ma scalpitava, voleva altro, si trasferì a Roma e ottenne un' audizione in Rai come fantasista. In giuria c' erano i registi Lino Procacci e Antonello Falqui.

Il quale gli chiese di immaginare di dover presentare il Festival di Sanremo e di introdurre Mina. Pippo sapeva tutto della Tigre di Cremona e, dopo essere entrato nel quartetto dei moschettieri (Mike Bongiorno, Corrado, Enzo Tortora), divenne il presentatore che battè ogni record totalizzando ben tredici presenze al Festival.

Più che a capitoli, l' autobiografia di Baudo si dipana a «scaglioni di generi», c' è il settore dedicato alle soubrette, ne emergono gustosi ritratti: Wanda Osiris che si cospargeva ogni sera con un litro di Arpège, e voleva soltanto boys di tendenza gay. Un serata in cui lui si ubriacò con le gemelle Kessler a cena dopo uno spettacolo, e loro lo riportarono in albergo, lo spogliarono, gli infilarono il pigiama e lo misero a letto. Del tutto in castità. La soubrette più completa? Sandra Mondaini, che aveva gambe stupende, «cantava molto bene ed era istintivamente comica».

Raffaella Carrà? Scrive Pippo: «Una donna molto, molto seducente. Il suo Tuca Tuca, un ballo ritmato e per i tempi sensualissimo, sconvolse l' Italia intera». Ci sono anche i politici, Giulio Andreotti, Sandro Pertini, Francesco Cossiga, Bettino Craxi, Ciriaco De Mita, Silvio Berlusconi. Seguiti dai comici. E gli amori? Pippo ha molto amato (riamato) e dice che oggi gli piacerebbe incontrarsi con tutte le sue ex, contemporaneamente, per sorridere insieme del tempo passato, dei litigi, delle incomprensioni.

A parte gli amori seri, racconta un aneddoto hard, con Sharon Stone ospite a Sanremo.

Pippo salì in camera, al Royal Hotel, per discutere della scaletta, e così racconta: «Trovai Sharon Stone quasi completamente nuda tranne un piccolo slip.

Una bellezza eccezionale, indimenticabile. Feci una rapidissima riflessione: mi comporto da italiano e mi butto, o da direttore artistico del Festival che si occupa del motivo dell' incontro e non dell' occasione? Scelsi la strada della professionalità e mi feci sfottere un po' da tutti, come se avessi offeso l’onore della Patria». Ma la sorpresa più divertente è nell' epilogo. Baudo chiude con una poesia d' amore. Che non è dedicata ad una donna, ma alla Rai. Appassionata.

