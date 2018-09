UNA POLTRONA CHE SCOTTA - IL NOME DEL NUOVO AD DI RAI PUBBLICITÀ, UN GIGANTE DA 700 MILIONI DI RACCOLTA ANNUA, FA DISCUTERE PURE SALVINI E GIORGETTI. IL SOTTOSEGRETARIO VUOLE MATTEO TAROLLI, COGNATO (ACQUISITO) DELL'EX GOVERNATORE DI BANKITALIA ANTONIO FAZIO, MA NEL M5S (E PURE SALVINI) NON SONO AFFATTO CONVINTI. NELLE ULTIME ORE È INIZIATO A CIRCOLARE L'IPOTESI DI ALESSANDRO RONCO, MANAGER FERRERO

Alberto Dandolo e Giuseppe Candela per Dagospia

MATTEO TAROLLI

Nel giro di nomine resta da coprire una casella di peso, l'incarico di Amministratore Delegato di Rai Pubblicità. Poltrona rimasta vacante dopo l'addio di Fabrizio Piscopo e ricoperta ad interim dal Presidente Antonio Marano. Una nomina di peso che si ritrova a gestire una raccolta pubblicitaria di circa 700 milioni di euro.

Stando alle indiscrezioni raccolte da Dagospia in pole position ci sarebbe Matteo Tarolli, attuale deputy general manager di Zenith Roma. Figlio di Ivo Tarolli, ex senatore Udc, qualche anno fa suo fratello Carlo ha sposato Eugenia Fazio, figlia dell'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio. A spingere con forza sul nome di Tarolli come nuovo ad di Rai Pubblicità ci sarebbe Giancarlo Giorgetti, forse l'unico leghista a cui Matteo Salvini presta ascolto. Un ruolo che per il potere comincia a ricordare sempre di più quello di Gianni Letta con Silvio Berlusconi.

ANTONIO MARANO

Il curriculum di Tarolli però desterebbe dubbi, e per alcuni non sarebbe all'altezza di un incarico così di peso. Sarebbe in atto un braccio di ferro tra Lega e Movimento 5 Stelle con Giorgetti che però non avrebbe nessuna intenzione di mollare. Nelle ultime ore ha iniziato a circolare, sempre per lo stesso ruolo, anche il nome di Alessandro Ronco, manager di Ferrero. Salvini sarà d'accordo con Giorgetti o si profila anche un braccio di ferro all'interno della Lega?

