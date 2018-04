POSTA! - KATE MIDDLETON HA DATO ALLA LUCE IL TERZO FIGLIO. MI SEMBRA APPENA IERI CHE FANTASTICAVAMO SUL CULO DI PIPPA AL SUO MATRIMONIO. COME CORRE IL TEMPO… - VIRGINIA RAGGI È TORNATA ASSIEME AL MARITO. LA PRIMA COSA CHE LE RIESCE DA QUANDO È SINDACA...

pippa middleton il giorno del matrimonio di kate e william

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Kate Middleton ha dato alla luce il terzo figlio. Mi sembra appena ieri che fantasticavamo sul culo di Pippa al suo matrimonio. Come corre il tempo...

Edg

Lettera 2

Caro Dago, Salvini non vuole vedere Renzi, Serracchiani e Boschi al governo. Ma gli italiani hanno deciso che nessuna delle tre forze principali debba governare da sola. Quindi chi sarà più abile e veloce a fare accordi governerà, gli altri no. Tutto il resto sono chiacchere senza senso.

Nino

Lettera 3

romano prodi

Caro Dago, negli Stati Uniti è stato realizzato il primo trapianto di pene e scroto al mondo. Ma non era Mengele ad usare gli esseri umani cone cavie?

Spartaco

Lettera 4

Caro Dago, furto a casa Prodi. Qualche italiano desideroso di recuperare quanto perso grazie al "miracoloso" euro?

Ranio

Lettera 5

Cato Dago, Virginia Raggi è tornata assieme al marito. La prima cosa che le riesce da quando è sindaca.

Scottie

Lettera 6

MATTEO SALVINI E MATTEO RENZI

Caro Dago, il M5S tenta di fare il governo col Pd. Eppure fino al 4 marzo erano "ladri, mafiosi e disonesti" fors'anche più di Berlusconi.

Rob Perini

Lettera 7

Caro Dago, se i nuovi genietti della politica italiana hanno difficoltà ad accordarsi per un indirizzo di governo, cosa succederebbe qualora dovessero cercare la quadra sulle virgole di una proposta di legge?

Fabrizio Mayer

Lettera 8

Caro Dago, Amato, Ciampi, Berlusconi, Dini, Prodi, D'Alema, Monti, Letta Renzi. Almeno questi, pur tra mille difficoltà, un governo erano riusciti a metterlo assieme. Ma come recita il proverbio, "tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare".

Ugo Pinzani

MATTARELLA E FICO

Lettera 9

Caro Dago, il tanto atteso film su Berlusconi "Loro"? La montagna ha partorito un Sorrentino.

Arty

Lettera 10

Caro Dago, un governo M5S-Pd? Da vecchio Dc Mattarella non sapeva più a che santo votarsi, così ha aperto il Vangelo e... "gli ultimi saranno i primi"...

Fritz

Lettera 11

Dago caro, avviso ai lupi solitari dell'Isis: percorrere due chilometri di promenade falciando passanti presumibilmente infedeli potrebbe non bastare per ottenere il patentino di terrorista islamico, con revoca dei benefici di legge (paradiso, trenta vergini etc.). E' ciò che si evince dal comunicato delle autorità canadesi e i morti se ne facciano una ragione: si è trattato di un incidente stradale provocato da un armeno, ateo, con disturbi psichici talmente gravi da non impedirgli di noleggiare un furgone e fare quel che ha fatto.

tom evans e la moglie kate james

Gianluca

Lettera 12

Caro Dago, il piccolo Alfie resiste. Anche senza essere attaccato alla macchina, diversamente da quanto prevedevano i medici, è rimasto vivo. Quindi se non la raccontano giusta su una cosa così elementare, che il mondo intero ha potuto verificare in diretta, cosa possono saperne su tutto il resto? Su cure e scoperte future, nuove medicine o altri sviluppi che in base alle conoscenze attuali non sono prevedibili? Perché i "bastardi" hanno tanta fretta di sopprimere questa creaturina? Se fosse il figlio di Kate Middleton o di Elton John avrebbe lo stesso trattamento?

tom evans e la moglie kate james 1

A.Reale

Lettera 13

Un governo con "tutti dentro" sarebbe il piu' apprezzato e sostenuto da tutti gli italiani onesti. Si potrebbe cominciare a mettere "dentro" i politici insieme alle mogli, i figli, parenti amici ed amanti. Fatto questo primo passo si procedera' ai successivi..presidenti e consigli di amministrazione di banche ecc. ecc.

Umba Dumba

Lettera 14

Gentil Dago,

Non si sa quale futuro attenda il Partito democratico, nè quale squadrone vincerà lo scudetto. Ma una certezza c'è: Matteo Renzi, 43 anni, anche quest'anno, farà la Leopolda. Si terrà, a Firenze, da venerdì 19 a domenica 21 ottobre, ed ha anche un nome: "La prova del Nove". E il 21 ottobre sono state fissate le importanti elezioni della provincia di Trento e di Bolzano.

RENZI BOSCHI

Sergio Mattarella, 77 anni-che ha, con il dovuto rispetto, atteso le elezioni, cruciali, del Molise-prima di dare l'incarico di formare il nuovo governo, non dovrebbe aspettare e far esaminare, con attenzione, magari ricorrendo a un esploratore, le conclusioni di tali eventi, politicamente molto rilevanti?

E non sarebbe opportuno far valutare dall'esimio prof.Giacinto della Cananea se, e come, i documenti, che scaturiranno da tali molto attesi appuntamenti, possano conciliarsi con il programma dell'aspirante premier, Gigino Di Maio, 31 anni, del M5S ?

Ossequi.

Pietro Mancini

Lettera 15

Caro Dago, da Mattarella mandato esplorativo "male-Fico" per un governo 5Stelle-Pd.

Egisto Slataper

Lettera 16

VIRGINIA RAGGI E IL MARITO ANDREA SEVERINI

Dago darling, altro che "Jesus Christ supertar"! Ora c'é "Pope Francis superstar", specie sui media italvaticani embedded (Dagospia incluso). Non passa giorno senza che ci giunga notizia di qualche sua prodezza o esternazione, ora anche in veste di gelataio. Orate fratres

Natalie Paav

Lettera 17

Caro Dago, può anche essere vero che i grillini non hanno conoscenze né competenze, però è altrettanto vero che imparano presto! Prendiamo la sindaca Raggi, ha capito subito che per non avere rotture doveva lisciare per il verso del pelo i sindacati. Infatti ha assunto 350 nuovi vigili (!) che diventeranno subito introvabili come le altre migliaia di colleghi.

VIRGINIA RAGGI E IL MARITO ANDREA SEVERINI

Si è passati poi all'assunzione di 130 impiegati che andranno ad ingrossare l'esercito dei dipendenti comunali, la cui produttività e assenteismo vengono studiati dagli atenei di mezzo il mondo. Continuando così la Raggi al momento dei saluti lascerà un dipendente comunale per ogni cittadino romano, è un deficit di bilancio pari a quello greco!!!

FB

Lettera 18

Caro Dago, nel 2045 un terzo degli italiani avrà più di 65 anni. Ecco perché ci servono i migranti, cosi nel 2070 gli ultra 65enni saranno due terzi. O forse si pensa che i migranti non invecchino?

J.R.

Lettera 19

SALVINI - DI MAIO - BERLUSCONI - RENZI

Ne ho le palle piene (si può dire?) di tutte queste trattative sul governo. Personalmente, e non me ne vento, sono anni che non vado a votare, però mi viene spontanea una riflessione. E' vero che il centro destra ha avuto più voti però erano coalizzati, altrimenti uno per uno non si sarebbero neppure avvicinati ai numeri pentastellati, stessa cosa avvenuta in Molise. Allora mi chiedo, noi che siamo sempre a "rimorchio" perchè non facciamo come i tedeschi?

Ovvero ognuno corre per proprio conto e a scrutini terminati si fanno le coalizioni in caso di impossibilità di affidare l'incarico ad un solo partito, in questo modo si evitano "inciuci" e soprattutto si rispetta la volontà degli elettori. Di Maio ha avuto più voti di tutti? A lui spetta di fare il governo, è sua la responsabilità di cercare alleanze. Basta con le pagliacciate del nano di Arcore che col 14% vuol governare, idem per la Meloni col 5% e lo stesso Salvini col 17% ha più diritto il PD col suo 20% che non gli altri. ma voglio imitare Pegaso nero e dire: benvenuti in Italia, terra di santi, navigatori e Machiavelli.

Grazie per l'ospitalità:

Francesco Marzano