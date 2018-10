POSTA! - MA SE DUE ANNI FA DI MAIO CONFESSAVA DI AVER LETTO LA MAIL DELLA TAVERNA CHE LO INFORMAVA DELL'INDAGINE SULLA MURARO A ROMA, MA DI NON AVERLA CAPITA, COME SI PUÒ PRETENDERE CHE OGGI RIESCA A CAPIRE COSA C'È SCRITTO NEL DECRETO FISCALE? - MA LO NOTO SOLO IO IL RAZZISMO ALL'INCONTRARIO DEI GIORNALONI RADICAL? ADESSO SEMBRA CHE NELLA SQUADRA DI PALLAVOLO FEMMINILE GIOCHI SOLO LA BRAVISSIMA RAGAZZA DI COLORE…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

SALVINI CONTE DI MAIO

In merito a quanto sta succedendo al governo giallo-verde ed a noi italiani, mi sembra giunto il momento di citare un notissimo proverbio napoletano: "A fessa è gghiuta 'mmano a 'e criature".

serpico48

Lettera 2

D'accordo, questi (M5S) sono degli impresentabili dilettanti. Ma se saltano, tornano i presentabili (a Bruxelles) professionisti, che ci hanno ridotti così.Ricordiamocelo bene.Saluti BLUE NOTE

Lettera 3

Caro Dago, già lo scrivevano Fruttero e Lucentini: la prevalenza del (de)cretino.

FRUTTERO LUCENTINI

BarbaPeru

Lettera 4

Caro Dago, se quanto si dice risulterà vero, il giornalista Jamal Khashoggi ha fatto una fine tremenda. Quello che non si capisce e l'indignazione del mondo Occidentale. Ma allora sono cretini sul serio: davvero pensavano che facendo entrare l'Arabia Saudita nella Commissione per i Diritti Umani dell'Onu sarebbe cambiato qualcosa?

L.Abrami

Lettera 5

Egregio signor Dagospia, in Italia, sempre in largo anticipo sugli altri paesi, siamo arrivati al punto che i viadotti li costruiscono gli Avvocati e i Magistrati della giustizia amministrativa. La scienza delle costruzioni, prerogativa ai progetti e al prodotto finale, passa in second'ordine.

duccio trombadori giovanni albanese

Ben distintamente saluto.

Carlo Negri

Lettera 6

Caro Dago, Io non so chi sia il signor Duccio Trombadori, se te lo conosci ricordagli la schifezza fatta dai suoi amici sovietici nel 1944 quando assistettero senza muovere un dito al massacro di ebrei e non ebrei, uomini donne e bambini impegnati nella rivolta di Varsavia.

Erano dall'altra parte della Vistola, rimasero spettatori, addirittura si rifiutarono di concedere in uso un aereoporto agli inglesi costringendoli ad imbastire un ponte aereo partendo da Brindisi, volando per 8 ore su territorio nemico. Ovviamente le perdite inglesi furono altissime a fronte di modesti risultati.

Oramai è assodato che i sovietici massacrarono militari polacchi sommando le nefandezze naziste alle loro, chi si stupirebbe se non qualche fanatico nostalgico ie reazionario se si scoprisse che anche i russi contribuirono alla shoah?

ferrovie dello stato

A.Francesco

Lettera 7

Caro Dago, le Ferrovie dello Stato rileveranno il 100% di Alitalia. Così se dopo l'atterraggio si scopre che hanno perso il bagaglio toccherà andare a cercarlo anche sui treni?

Bug

Lettera 8

A proposito delle tue previsione circa la possibilità della caduta di questo governo, ricorda che c'è una legge mai scritta ma scolpita nei cuori di tutti i politici. E' la legge del tacchino: provate a chiedere ad un tacchino se vuole anticipare la Festa del Ringraziamento: dirà sempre di no. Sarà pure un tacchino, ma non é scemo.

ilaria stefano cucchi

Fabrizio

Lettera 9

Caro Dago, caso Cucchi, interrogato per 7 ore il carabiniere accusato di falso ideologico. La sorella di Stefano: "Si vuol colpire chi ha parlato". E da che cosa deduce che chi finora ha taciuto o ha cambiato versione adesso dica la verità e non invece una testimonianza di comodo per motivi di opportunismo?

Mauro Soffianopulo

Lettera 10

"Caro" Dago! Perche' non la smettete di scassare la minchia ai 5*****,forse rompete tanto perche' si avvicina l'ora che non prenderete piu' le sovvenzioni alla stampa?E' FINITA LA PACCHIA ?fatevene una ragione.Non saranno certo i vostri sberleffi a farmi cambiare idea.Ho votato,e votero' sempre i 5*****,checche' voi dite o direte.nonostante tutto seguiro' a leggervi.

Saluti Gabrix

Lettera 11

tria moscovici 1

Caro Dago, Moscovici: "Devo constatare che le vostre previsioni di crescita non sono realistiche, non corrispondono ad alcuna previsione di qualsiasi organismo internazionale". Balle. È andato a vedere cosa dice la Casaleggio Associati?

Soset

Lettera 12

Caro Dago, ma lo noto solo io il razzismo all'incontrario dei giornaloni radical chic "forza spred"? Sembra che nella squadra di pallavolo giochi solo la bravissima ragazza di colore nelle foto che si susseguono sui loro siti online mentre delle altre nemmeno una piccola foto. Per loro ormai è diventato un mantra. PS. nemmeno a questo giro la tua cassandra ci ha indovinato sulla caduta del governo. Alla prossima!

Il tuo devoto AndiBi

LUIGI DI MAIO

Lettera 13

Caro Dago, Salvatore Mannino, l'imprenditore scomparso nel pisano e poi ritrovato in un ospedale a Edimburgo, non parla più italiano. Fosse successo un quarto di secolo fa avrebbe potuto fare il pm di Mani Pulite.

Gripp

Lettera 14

Caro Dago, un tunisino sospettato di terrorismo rientra in Italia su una barca e viene espulso. Questa è come la storiella dei francesi che vengono a scaricare migranti in Italia. Ne hanno beccato uno ma saranno centinaia quelli che sono riusciti a farla franca.

Maurizio Tauri

luigi di maio

Lettera 15

Caro Dago, ma se due anni fa Di Maio confessava di aver letto la mail della Taverna che lo informava dell'indagine sulla Muraro a Roma, ma di non averla capita, come si può pretendere che oggi il povero vicepremier riesca a capire cosa c'è scritto nel Decreto fiscale? Chi è nato per far ridere non può vivere occupandosi di cose serie.

Pino Valle

Lettera 16

Maestro, su Repubblica.it, Corrado Augias pontifica contro i populismi leggendo libri, seduto in poltrona.

Semo salvi.

Aigor

OLIVIA E OLIVIERO TOSCANI

Lettera 17

Caro Dago, Oliviero Toscani, da buon paraculo di sinistra, sa benissimo di essere protetto dal sistema e quindi di potersi permettere di dire ogni fregnaccia. E sa altrettanto bene che se ripetesse le stesse fregnacce al di fuori del recinto mediatico che lo protegge finirebbe orizzontale in seduta stante.

Paul

Lettera 18

Caro Dago, a Matera, batteri nell'acquedotto: stop all'acqua potabile e scuole chiuse. Invece di integrarsi gli africani ci stiamo africanizzando noi. Nemmeno l'accesso al bene primario per eccellenza è più sicuro.

ronda di notte 8

A.Sorri

Lettera 19

Caro Dago, leggo che ad Amsterdam ci si appresta a restaurare la Ronda di notte di Rembrandt in diretta streaming, in modo che “chiunque possa seguire il processo in qualunque luogo si trovi. Tra le prime volte nella storia”.

Giova ricordare che il primo caso in assoluto è il restauro del Perseo di Benvenuto Cellini svolto a partire dalla fine del 2006 grazie alla generosità della Cassa di Risparmio di Firenze, che ai tempi commissionò all’allora giovane sottoscritto e all’agenzia di comunicazione per la quale lavorava un progetto di divulgazione e valorizzazione dell’iniziativa, che fu intitolato ‘Tecnologie per l’Umanesimo’.

ronda di notte 6

L’opera venne trasferita in maniera spettacolare, con due gru telescopiche, dalla Loggia dei Lanzi a una sala adiacente degli Uffizi. Lì venne restaurata con la possibilità per il pubblico di continuare a vederla dal vivo, grazie a una passerella sopraelevata, e ‘in mondovisione’, attraverso numerose webcam (tra le prime esistenti in rete, era il 1996,) permanentemente connesse a internet. Parliamo di più di vent’anni fa. Tanto ti dovevo, per dovere di cronaca e con un pizzico di malcelato orgoglio.

Diego Lifonti

Lettera 20

L’altro giorno, seguendo la trasmissione “l’aria che tira” ho ascoltato le dichiarazioni dell’ex Deputato Ugo Sposetti. Per difendere i vitalizi e commuovere il popolo ha portato come esempio l’ex Senatore MACALUSO che ha 94 anni ed è malato ed a suo dire, tagliandogli il vitalizio sarebbe in difficoltà economiche.

SPOSETTI FUNERALI LETIZIA BERLINGUER

PURTROPPO il Difensore SPOSETTI ha omesso di dire 2-3 cose e precisamente:

- Quanto prenderà il Sen. Macaluso con il taglio approvato?

- Il Senatore Macaluso riscuote ben 2 vitalizi e una pensione e precisamente:

Vitalizio ex Deputato Regionale Sicilia €. 6.092,

Vitalizio ex Deputato Nazionale €. 6.939

Pensione da lavoro : Sindacalista ed ex Direttore Unità(il periodo da Parlamentare con i contributi degli italiani)

Di che parliamo per la precisione?

E per finire

- l’ex Deputato SPOSETTI ha anche una pensione da lavoro (il periodo di parlamentare con i contributi degli italiani)

Buon giorno

Giampaolo Pansa

FIENGO Antonio

Lettera 21

Gianpaolo Pansa annuncia che dopo tanti anni tornerà a votare. Perché? Perché stanno per tagliargli la pensione! Fa proprio tanto Italianuccio, questa cosa: per gli interessi del Paese non si va a votare ma appena sono in ballo i propri allora sì che ci si va. Signor Pansa, non le viene il dubbio che se lei e i troppi altri astenuti foste sempre andati a votare per qualcuno (il meno peggio lo si trova, volendo!) forse l’evoluzione della politica e la situazione italiana avrebbero potuto essere diverse?

Ora lei dice che l’Italia è “un disperato paese di creduloni”; ebbene, se questi hanno vinto (purtroppo) le elezioni è perché non le hanno snobbate. Lei sì; si prenda allora la sua parte di responsabilità nel non aver contrastato, con il voto, i creduloni.

Vittorio ChiPansapersènonfatre ExInFeltrito

Lettera 22

Putin e Trump

Sono le speranze degli sponsor Trump e Putin fondate? Riuscira' Salvini a portare a sbattere l'Italia cosi' da fare crollare Euro ed Europa in un colpo? Lui ha bisogno solo di pochi mesi e degli ignari M5S come capro espiatorio. Possono chiedergli tutto tranne di dissinescare la vera bomba (cancellazione Fornero).per fare saltare i conti.

Benny Cross

Lettera 23

Caro Dago, vi prego non ci rompete più con l’Argento. Già ci avete rotto con le sue accuse e contro accuse, ora che non lavora ci parlate dei suoi nuovi amori. A noi non fotte un c….

Se ci dimostra, in qualche film, che è degna di essere menzionata lo farete, ma sino ad allora non vogliamo saperne più.

Annibale Antonelli