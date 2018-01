POSTA! - ORA IL PAPA DICE CHE LE PAURE SUI MIGRANTI SONO COMPRENSIBILI, DOPO AVER SEMPRE SOSTENUTO "ACCOGLIAMOLI TUTTI". STA DIVENTANDO UN PERFETTO CANDIDATO PER LE ELEZIONI - SALVINI VUOLE RISOLVERE LA PIAGA DELLA PROSTITUZIONE ABOLENDO LA MERLIN. PER ELIMINARE LA PIAGA SALVINI DOBBIAMO ABOLIRE LA BASAGLIA?

Lettera 1

Caro Dago, ora il Papa dice che le paure sui migranti sono comprensibili, dopo aver sempre sostenuto "accogliamoli tutti". Sta diventando un perfetto candidato per le elezioni.

BarbaPeru

Lettera 2

Caro Dago, mentre l'Italia intruppa giovani in Niger per contenere l'esodo dei clandestini verso l'Europa la Cei, Caritas mediante, finanzia con l'8x1000 un piano per promuoverlo... Sono passati dal "fumo di satana entrato nella Chiesa" (Paolo VI, 1976) al "fumo".

Giorgio Colomba

Lettera 3

Dear Dago,

Un tempo si destabilizzava il Paese con le bombe ora ci sono i dossier...ad orologeria!

Vinnie

Lettera 4

Caro Dago, Salvini vuole risolvere la piaga della prostituzione abolendo la Merlin. Per eliminare la piaga Salvini dobbiamo abolire la Basaglia?

fontana salvini

Saluti, Reb.

Lettera 5

Caro Dago, su "la razza bianca in pericolo" di Fontana nel Pd farebbero bene a tacere, visto che fu la Serracchiani a dire che "lo stupro commesso da un migrante è più grave di quello commesso da un italiano".

Pino Valle

Lettera 6

Pronti, via! Da vero leghista, il buon Fontana va fuoristrada alla prima curva!

Salutami la Presidenza, statista...

Giuseppe Tubi

Lettera 7

salvini

le femministe italiane paladine della battaglia contro lo sfruttamento della prostituzione si oppongono alla riapertura della case chiuse; preferiscono che lo sfruttamento bestiale da parte dei papponi avvenga alla luce del sole per le strade ed in ogni dove.

ma che brave

Giuseppe

Lettera 8

Dago prezzemolino, In questo paese dove sono tutti preoccupati per i rigurgiti fascisti nessuno si adombra minimamente per la brillante idea di una brigatista già in libertà che propone di festeggiare il 40 anno dalla strage di via Fani che fu una fulgida pagina dei “ compagni che sbagliarono”. Sono basito.

PROSTITUTA

Cordialità PIC

Lettera 9

Dago Esimio, dopo i boatos echeggianti ancor, frutto della frase del leghista Fontana, propongo che l'UNIRE - Unione Nazionale Incremento Razze Equine - sia abolito per consolidata azione razzista. In cambio proporrei la sostituzione di Razze con

Raglianti o Rappresentati, termini neutri validi per Equini maschi, femmine e castrati tutti operanti nelle attività agonistiche previste dalle federazioni mondiali ( mondo sopra ) o negli ippodromi ( mondo di sotto e di mezzo ).

Saluti - Peprig

PIERO GRASSO ALL ASSEMBLEA DI LIBERI E UGUALI

Lettera 10

Caro Dago, a Salvini che propone di riaprire le case chiuse, l'Associazione Papa Giovanni XIII risponde che bisogna liberare le "ragazzine straniere costrette a vendersi ai clienti maschi italiani per due lire». Ma se questi non si sono nemmeno accorti che la lira è stata sostituita dall'euro, cosa possono saperne di prostituzione?

Scottie

Lettera 11

Caro Dago, leggo sul tuo grande sito che l'ex senatore PD Grasso critica Renzi per il treno mentre i dipendenti del partito sono in cassa interrogazione! Però se il presidente saldasse il debito di 83.000 euro forse qualche dipendente potrebbe ricevere lo stipendio.

Non cito la frase cult di Ricucci, un po' volgare, in questo caso più che appropriata!

BF

Lettera 12

Caro Dago, oggi la disciolta camera dei deputati si riunisce per approvare l'ennesimo ed ultimo provvedimento dannoso della legislatura che muore: l'invio in Niger di alcune centinaia di nostri ragazzi a fare gli auxiliares - termine con cui i romani designavano i soldati forniti dagli stati vassalli - dell'Armée francese del Presidente Sole (o meglio, Sòla), Emmanuel Macron.

macron

Il provvedimento, purtroppo, sarà approvato facilmente, non soltanto alla Camera ma anche al Senato: dove, visto che i Liberi e Uguali sono contrari, sarà decisivo l'appoggio non solo dei centristi e di Forza Italia, ma, parrebbe, anche della Lega di Salvini. La stessa maggioranza, vedi caso, che ha approvato lo sciagurato Rosatellum-bis, e che, al di là delle chiacchiere elettorali, potrebbe prefigurare per il dopo-elezioni uno scenario di larghissime intese: in salsa francese, s'intende.

Federico Barbarossa

Lettera 13

Dago darlinghissimo, quanti misteri al mondo, e non sempre gaudiosi. Beato te che quasi certamente saprai perché il tuo dirimpettaio "porteno" d'OltreTevere (del quale parrebbe tu sia "assez" devoto), dimentica sempre di visitare l'Argentina.

milonga omosex

0,Come minimo, dato che é ancora molto baldanzoso e uno dei CEO più attivi (a favore dei tanti business della sua multinazionale) del mondo, teme di cadere nel peccato di un tango molto sensuale nel quartiere di Boca a Baires? E magari poi finire in Infernet mentre balla "La cumparsita" con una curvacea parente di Belem Rodriguez.

Sì, lo so: "La cumparsita" nacque OltrePlata a Montevideo, autore un certo Rodriguez. E saprai anche se, a parer suo, le isole atlantiche di fronte all'Argentina vanno chiamate Malvinas o Falkland. "Don't cry for me Argentina" si cantava un tempo. Povera Argentina comunque, così' vasta e disabitata, potenzialmente ricchissima ma sempre sull'orlo del fallimento, dimenticata da tutti (persino dai migranti africani di oggi!), ma non certo dai suoi creditori del Nord Atlantico. Pace e bene

Natalie Paav

Lettera 14

giuliano ferrara

Quante cose ci sarebbero da puntualizzare, quante spudorate bugie o ipocrisie sarebbero da denunciare ogni giorno? Tante, al punto che un povero cristo come me non ce la fà a seguirle tutte, giorno dopo giorno, come il dovere di cercare la verità richiederebbe. E, naturalmente, dovendo pure ringraziare il mio anfitrione ragionier D'Agostino che mi ospita, magari turandosi il naso, però mi ospita.

Altri colleghi, al suo posto, cestinano, nascondono, rispondono picche, lasciano cadere... Al più mi accusano di essere portatore di tutti i difetti-colpe che i persecutori del pensiero unico affibbiano senza misericordia (ma quale misericordia!, direi con maligna rancorosità) a quelli che non la pensano come loro e cercano invece di usare la loro testa e il loro cuore.

Tra ieri e oggi - ad esempio - volevo parlare dell'incredibile faccia di tolla, per non dire da culo, del tale Giuliano Ferrara, il quale da buon giudaizzante grande e grosso ha avuto il coraggio di scrivere che tutto sommato il Trump, che alcuni danno per parademente, non ha poi sbagliato tutto.

donald trump firma per spostare l ambasciata a gerusalemme

No, perchè - dice il trombone - ha avuto la grande idea (assolutamente stronza in realtà, anche per me povero cristo) di eleggere lui Gerusalemme quale capitale del democratico Israele, lo stato modello che guarda caso non ospita mai alcun profugo (e sì che ce ne sono tanti nei suoi paraggi) per nessuna ragione (anzi per una sola sbandierata e accettata dagli stati bue, ossia la loro celebrata necessità di sicurezza, poverini con 300 testate atomiche a disposizione); non solo, il fatto che tenga sotto tiro l'Iran e voglia far saltare l'accordo sottoscrtto a suo tempo dall'Abbronzato con gli ayotollah, fa andare in brodo di giuggiole il ciccione che evidentemente è più israeliano degli israeliani più fanatici e si trova quindi in perfetta sintonia con Usrael che da decenni destabilizza e massacra il mondo.

PAOLO DEL DEBBIO

Sentire il tromba Ferrara o leggerlo oggi fa venire in mente la di lui mogliera nella notte delle elezioni americane quando idda ne disse di tutti i colori contro Trump scapicollandosi anima e corpo per la corrotta Clinton! Così va il mondo sionista. Ma tornando a noi, oggi in realtà volevo accennare ad un fatto clamoroso che è passato quasi sotto silenzio e solo poche fonti l'hanno messo in risalto come meriterebbe.

Parlo, essendo un piccolo appassionato dell'antichità e delle cose omeriche - non certo a livello del ragioniere D'Agostino - di tale Nausica, che non è la figlia di Alcinoo re dei Feaci, ma di Nausica Della Valle, giornalista di buona notorietà di Mediaset e inviata della trasmissione "Quinta Colonna" condotta dal buon Del Debbio.

154 diego della valle nin 6411

Narrano pochissime cronache di questi giorni - e qui va ridato merito al mio anfitrione di aver pubblicato il relativo servizio - che la signora Della Valle ha rilasciato un 'intervista oggettivamente esplosiva per i tempi che stiamo vivendo che principia - direbbe Camilleri se fosse cattolico - con una frasetta niente male:"Il Signore mi ha liberata all'istante dall'omosessualità".

E ancora, dopo essersi definita ex attrice, ex bulimica-anoressica, ex allergica a tante cose, ma soprattutto ex-omosessuale (o lesbica che di si voglia) ha parlato in maniera semplice e chiara della sua conversione, ringraziando Dio e glorificandolo per averla appunto liberata dai sucitati mali. Si è convinta che l'omosessualità sia un abominio agli occhi di Dio, proprio come dice la Dottrina Cattolica. E qui mi fermo per riflettere un attimo: dopo la Rosati, la Koll, la Borghese ora un'altra donna ben conosciuta compie un'inversione ad u cambiando testa e vita. Tutto normale?

giovanni allevi e alberto angela

Direi proprio di no,a cominciare dal fatto che tutti i cazzoni della stampa italiota, i vari cicapisti alla faccia da sberle del narciso Alberto Angela, le checche alla checchi paone, i transfughi alla guadagno e via elencando (sono tantissimi quando vogliono dire la loro magari se uno fa una battuta contro i frocioni) mica si fanno sentire in questi casi.

Sembra preferiscano ignorare queste cose straordinarie, gli danno fastidio, non bisogna dare spazio a queste cazzate. Meglio sopire come lo zio conte by Alessandro Manzoni!

Luciano