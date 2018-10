POSTA! - RIPORTARE DUREVOLMENTE ORDINE NELLE NOSTRE CITTÀ È PRATICAMENTE IMPOSSIBILE, POICHÉ CHIUNQUE TENTI L'IMPRESA VIENE SUBITO BOLLATO COME FASCISTA E RAZZISTA - CARO DAGO, QUANDO COSTANZO TI HA INVITATO AD ANDARTENE, DOVEVI ALZARTI E FARLO! - LE MAIL SU SAN LORENZO E LA MORTE DI DESIREE

Lettera 1

Ciao Dago.

Mi chiamo Maurizio e come puoi capire dall'oggetto della mail ti voglio brevemente parlare di San Lorenzo, quartiere che gronda storia Romana e Italiana, Ma che è anche rappresentazione di tanto sudore di persone che si sono rimboccate le maniche. All'inizio del novecento era un quartiere dormitorio per operai che costruivano la "nuova Roma". E' diventato poi simbolo della lotta al fascismo(Mussolini non è riuscito ad entrare). Il quartiere è stato buttato giù in parte dalle bombe americane. E' stata fatta la ricostruzione, perché c'era tanta voglia di andare avanti. Perché la guerra era finita.

Finalmente. Gli anni 70. Il "piombo". Poi la "rinascita" degli 80 e dei 90. E poi? Poi la situazione che viviamo oggi. La movida ed il "fighettismo". San Lorenzo fa tendenza. Che bel posto! Alla moda!! Tutti che parlano di San Lorenzo. E' bello stare in questo quartiere. Da vivere. Quanta ipocrisia.

E' stata smarrita l'anima delle persone e di tutta la zona. Il cuore. Spazzata dalla logica del guadagno e del creare ghetti, dove recintare sbandati altrimenti cani sciolti nella città.

Desiree è morta nel casolare abbandonato di fronte al palazzo dove sono nato. Così. Una morte inutile. Che lascia nella disperazione per una vita spezzata prima di spiccare il volo. Il tutto a pochi km dal Colosseo, simbolo di una bellezza ormai molto offuscata, molto lontana.

Quanta solitudine. Quanta disperazione. Siamo sempre più soli.

A noi nati qui non resta che andare via, come ho fatto io anni fa. Siamo ingranaggi troppo piccoli per poter cambiare qualcosa più grande di noi.

Ciao Dago.

Maurizio.

Lettera 2

Caro Dago, una volta a San Lorenzo c'erano le stelle cadenti, ora ci sono i pusher fetenti.

BarbaPeru

Lettera 3

Caro Dago, quando Costanzo ti ha invitato ad andartene, dovevi alzarti e farlo!

Saluti

Gino Celoria

Lettera 4

Caro Dago, stretta sull'assenteismo nella Pubblica amministrazione: presto le impronte digitali al posto del cartellino per entrare in ufficio. Il guaio è che ci sono molti impiegati statali che pur di non doversi recare al lavoro preferirebbero farsi tagliare una mano.

BERNARDO PROVENZANO

Tony Gal

Lettera 5

Caro Dago, secondo la Corte europea per i Diritti dell'Uomo, continuando ad applicare a Bernardo Provenzano il regime di carcere duro previsto dal 41bis dal 23 marzo 2016 al giorno della morte, l'Italia ha violato il diritto del boss a non essere sottoposto a trattamenti inumani. Visto? Se ci fosse stata ancora la pena capitale questa "vittima" dello Stato italiano avrebbe potuto avere una morte veloce e dignitosa e i suoi nuovi "amici" europei non avrebbero avuto di che lamentarsi.

Sergio Tafi

Lettera 6

Caro Dago, il gesto dell'europarlamentare Ciocca, con Moscovici, è stato

politicamente risoluto e scarparamente risolato. Però, a quel punto, più che tendere la mano, calzava meglio tendere il piede.

Saluti, Labond

Lettera 7

Caro Dago, ponte di Genova. Dagli interrogatori di tre ingegneri della Spea è emerso che i documenti delle relazioni tecniche sullo stato della struttura, sarebbero stati modificati per evitare controlli più invasivi e costosi. Molto preoccupante, perché ora ci si chiede: in quante altre parti d'Italia sarà stata fatta la stessa cosa?

A.Sorri

Lettera 8

Caro Dago, Tria: "Non si può avere lo spread a 320 per molto". Dai, che forse i Mercati lo accontentano portandolo a 400!

E.Moro

Lettera 9

Caro Dago, negli Usa pacchi bomba per tutti gli avversari politici di Donald Trump. George Soros, i Clinton, gli Obama, la Cnn e pure l'attore Robert De Niro. Tranquilli, tra qualche giorno si scoprirà il carattere gogliardico dell'iniziativa: "dolcetto o scherzetto"?

Pikappa

Lettera 10

Caro Dago, Conte: "La manovra è descritta come particolarmente ardita. In realtà non è così, prevediamo uno scostamento del deficit molto, molto contenuto". L'Ue la ha bocciata, i Mercati l'hanno bocciata, idem per tutte le Istituzioni nazionali ed internazionali. Quali prove può esibire il premier a supporto di quel che va dicendo?

Jonas Pardi

Lettera 11

«Razzisti, razzisti!». In quanti avrebbero gridato questa frase se fosse toccato ad una ragazzina nera essere stuprata e ammazzata da dei bianchi?

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 12

Caro Dago, fermati due senegalesi irregolari per lo stupro e l'omicidio di Desirée Mariottini. Sarebbe giusto che pagasse anche chi ha fatto venire in Italia i clandestini e che ha lasciato che circolassero liberamente.

Vesna

Lettera 13

Caro Dago, oggi al TG1 ho sentito l'inviato paragonare i presunti colpevoli della morte di Desiree Mariottini a delle bestie, e non è la prima volta che tale stupida affermazione esce dalla bocca di qualche giornalista e non. La considero un grave offesa verso le bestie questo paragone, anche perchè le bestie non si drogano, non fanno i pusher, non stuprano e non uccidono i propri simili per divertimento.

Saluti Fisietto

Lettera 14

Caro Dago, pacchi bomba Usa, De Blasio e Cuomo a Trump: "Non incoraggiare l'odio". Democratici senza vergogna, è il classico caso del bue che dice cornuto all'asino.

Nereo Villa

Lettera 15

Caro Dago, riportare durevolmente ordine nelle nostre città è praticamente impossibile, poiché chiunque tenti l'impresa viene subito bollato come fascista e razzista dalle anime belle politicamente corrette de noantri. Se a questo aggiungiamo la subliminale criminalizzazione delle forze dell'ordine che avviene da un po' di tempo a questa parte, il quadro è desolatamente completo.

Federico

Lettera 16

Caro Dago, la butto lì. Se le nostre banche non valgono più niente, perchè non se le compra la CDP? In fin dei conti sarebbe una scommessa sulla ripresa

ilm'ot

Lettera 17

Caro Dago, almeno nella prima mattinata di oggi lo spread ha avuto una bella punta al ribasso. Il fatto che ieri, in base a ciò che ha dichiarato al riguardo, Putin abbia dato sostanzialmente via libera ai Russi che volessero acquistare i BTP italiani, secondo te, è una coincidenza? Ma daaai, certo che no! LeoSclavo

Lettera 18

Caro Dago, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per aver continuato ad applicare il regime di carcere duro a Bernardo Provenzano fino alla data della morte. E dove bisognava mandarlo, a Cortina d'Ampezzo?

Ivan Skerl

Lettera 19

Caro Signor Dagospia, Ma er fratello de Uolter Vertroni sempre di immobili fatiscenti se deve occupa'? Prima er disastro delli studi cinematografici Cosmopolitan a Tirrenia, poi 'sti edifici a San Lorenzo...Ao', ma come fa a vive', chi lo campa?

Ciao

giorgio

Lettera 20

Caro Dago, dal giorno delle elezioni a ieri le banche quotate in Borsa hanno bruciato 39,6 miliardi di valore. Quindi il governo del "cambiamento" non ha deluso: nessuno aveva mai specificato se esso sarebbe stato in meglio o in peggio.

Ugo Pinzani

Lettera 21

Tria, ieri sera: lo spread così alto “non è sostenibile a lungo”. Conte, stamattina: lo spread “se resta alto diventa un problema”. Poi, magari domani Salvini: “Chi se ne frega dello spread”. Di Maio, dopodomani: “Ho trovato la quadra”. Toninelli, al suo risveglio: “Se trovo il tunnel ne usciremo”. Ma questa specie di governo di sognatori che fino al 6 marzo regalava illusioni si sveglia adesso? Non so tu, Dago, ma io non ho il coraggio di guardare come stanno i miei risparmi.

Vittorio Depauperato ExInFeltrito

Lettera 22

Caro Dago, Roma, Virginia Raggi: «A San Lorenzo stop ad alcool in strada dalle 21». A sentire i racconti dei residenti, siamo sicuri che il divieto verrà rispettato anche con 5 o 10 minuti di anticipo.

Gripp

Lettera 23

Caro Dago.

Ogni italiano ha 37.000 euro di debito. Perfetto, va bene. Se dividiamo il debito pubblico per il numero degli italiani, questo torna. Però ogni italiano ha una quota del PIL pari a 25.000 euro circa. Ora, se un italiano lavoratore ha un reddito di 25.000 euro l’anno e un mutuo di 37.000 da ripagare, mica è alla disperazione. Il problema c’è, ma non facciamoci impaurire troppo.

Nieuport

Lettera 24

Caro Dago, perché offrire uno spazio così grande ad un fascistello (utilizzo il suo linguaggio) di S.Lorenzo. Perché non inserirlo nella posta come tutti gli altri? Quali prove ha per smentire un giornalista? Dalle sue parole è evidente la sua posizione di parte e non un'analisi oggettiva dei fatti come vuol far credere. Quei trenta (numero contato dal nostro) hanno espresso il loro dissenso nei confronti del Ministro ma per il nostro cittadino non avrebbero dovuto farlo per supposte appartenenze certificate dal medesimo cittadino. Al contrario lui (non si sa con quanti altri) ha applaudito il Ministro e così facendo ha rappresentato tutti i cittadini di S.Lorenzo. Ti prego non prestarti a questi giochi meschini. Spero vorrai pubblicarmi con eguale spazio dato al cittadino.

Un caro saluto

Il cittadino di Roma Giovanni

Lettera 25

Caro Dagos, i Comitati Permanenti anti-Salvini messi su da centri sociali e grupposcoli flash-mob, braccio armato di birra e benzina della Sinistra in doppiopetto, gridano "scaicallo!" a Salvini perché, da Ministro degli Interni, fa il suo dovere recandosi dove è stato commesso un reato particolarmente atroce. Non erano là per dimostrare solidarietà ai familiari della vittima e indignazione con la gente del quartiere per la violenza spicciola, oltre che all'ingrosso, che subisce ogni giorno dagli immigrati cui la Sinistra ha spalancato e vorrebbe tornare a spalancare le frontiere.

Anzi, ogni volta che la polizia fa qualche retata e i clandestini reagiscono in modo violento, se potessero dare una mano ai clandestini, non si tirerebbero certo indietro. Non si sentirà, da questi professionisti dell'antifascismo, il grido di 'sciacalli!' ai leader dell'immigrazionismo e della Sinistra che vanno a manifestare dolore ai funerali dei clandestini morti nel corso di una collutazi one, come avvenne a Macerata con Emmanuel Chidi; o che sfilano sulla Diciotti, dove nessuno era stato sequestrato né lasciato morire annegato o di stenti.

Se una ragazza è drogata, violentata e smembrata; o violentata e lasciata morta sul letto mentre i clandestini finiscono di stuprarne un'altra, i politici con delega ai funerali umanitari non si fanno vedere. E l'allarme antifascista e quello sociale non scattano; per il serial, la diversità etica della Sinistra.

Raider

Lettera 26

Caro Dago, ci si puó davvero fidare di un lettore che apostrofa qualcuno con "comunistelli dei centri sociali" e ameneitá simili? Davvero in Italia volete dare sempre piú spazio a quest epersone che chiaramente non vogliono altro che dividere ulteriormente un paese ormai a livelli di odio sociale? Davvero gente cosí merita tutto questo spazio che anche tu dai? Perché odiate cosí tanto la pace sociale? Sembra che ci godiate a vedere tutto sto declino sociale, da voi e specialmente da Dago mi aspetto qualcosa di piú.

Luna

Lettera 27

Caro Dago, una precisazione necessaria: a proposito della condanna dell'Italia per il carcere duro negli ultimi mesi di vita di Bernardo Provenzano, e del fatto che "le istituzioni europee fanno di tutto per farsi detestare", visto che tutti (giornaloni compresi) cadono sovente in errore, è bene segnalare che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non è affatto un'istituzione dell'Unione Europea, ma agisce nell'ambito del Consiglio d'Europa, una diversa organizzazione internazionale che con l'UE non ha nulla a che fare.

S.C.

Lettera 28

Caro Dago, Fiorenza Sarzanini sul Corrierone ha definito toni da campagna elettorali quelli di Salvini che ha definito gli stupratori assassini di San Lorenzo vermi e bestie schifose. Mi piacerebbe sapere qual è la definizione politically correct per queste persone: risorse che sbagliano? vittime dell'emarginazione? o magari, all'ultima moda cattoradicalchic, "fragilità"? Ah, saperlo... Federico Barbarossa

Lettera 29

Ho visto poco fa il servizio sulla trasmissione di quel vecchio trombone progressista, vellicatore degli istinti reconditi della "nuova" civiltà italica (quella che ammette ogni schifezza purchè politicamente corretta, purchè anticattolica, purchè laicamente vidimata come nuova frontiera) che risponde al nome di Maurizio Costanzo, il quale per decenni ha inflazionato le tv con quell'aria di sapiente socratico de' noantri.

Vedendo il catenaccio del servizio mi son già fatto l'idea di cosa possa essere stata questa seduta costanzotatuata. Infatti in buona sostanza emerge in poche righe che il "nostro" (si fa per dire) Dagospino imbraccia il fucile del giustiziere tatuato per rivendicre il fatto che il Corona è assurto a "eroe romantico" quando invece è un criminale (nel senso dei tanti e gravi reati compiuti).

Dagospino, uscito dal suo antro tcc, dice per me delle cose ovvie, stavolta, ma mal gliene incoglie perchè tacitato dal panzone baffuto, il quale armeggia il suo sproloquio innocentista come fa chi spara a vanvera! Arrivo al punto: anche Dagospino, quando è lucido da ubricature orifiziali, si sta accorgendo che la realtà italica - sociale,televisiva,politica,sportiva e chi più ne ha... - è precipitata nel degrado totale... Così mi offre il destro - non il sinistro piddino leu - di parlare dei fatti atroci di Roma, La vicenda della giovane massacrata, a cui va tutta la mia pietas e la rabbia per le sofferenze e l'efferata morte subita, apre però squarci devastati sulla realtà sociale di gran parte delle famiglie italiane, ormai inesistenti in quanto tali, perchè - volenti o nolenti - vittime dell'onda ormai inarrestabile dei frutti del 68.

Femminismo, sessualismo, ateismo, disprezzo dei valori cristiani e via dicendo stanno realizzando il percorso iniziato e condurranno ad una situazione disastrosa nel giro di pochi decenni. Ci sarà da piangere e disperarsi d'ora in poi e sempre di più perchè si è imboccata la via del non ritorno: denatalità, povertà crescente, sacche di emarginazione debordanti, conflitti sociali, nichilismo etc. la faranno da padrone. La distruzione della famiglia è in atto e le conseguenze saranno terribili. Lo comincia a capire anche Dagospino, sebbene a sprazzi!

Chiara ex Luciano