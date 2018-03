POSTA! - SARKOZY ACCUSATO DI "CORRUZIONE PASSIVA". COM'È CHE ALLE PERSONE COMUNI NON SUCCEDE MAI CHE I SOLDI ENTRINO IN TASCA DI "PREPOTENZA"? - FACEBOOK È LA BANCA ETRURIA DEI SOCIAL. INVECE DEI SOLDI GLI AFFIDI I DATI E POI CI PENSA ZUCKERBERG A FOTTERTI

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

ZUCKERBERG

Caro Dago, un giocatore argentino si è inventato una finta con piroetta per calciare il rigore. Le movenze delle gambe, con la gamba morta di ritorno, ricordano il grande Charlie Chaplin.

A.B.

Lettera 2

Caro Dago, ha confessato le proprie responsabilità, ma poi Zuckerberg si è messo a piagnucolare in tv: "Vogliono sfruttare Facebook per influenzare voto midterm". Sì, come i ladri di caramelle con Fort Knox.

Carlo Fassi

zuckerberg e hughes a harvard

Lettera 3

Caro Dago, nessuno se l'è filata ai David di Donatello. Ormai Asia Argento è considerata una faccia di bronzo.

Spartaco

Lettera 4

Caro Dago, Sarkozy accusato di "corruzione passiva". Com'è che alle persone comuni non succede mai che i soldi entrino in tasca di "prepotenza"?

Nick Morsi

Lettera 5

asia argento

Caro Dago, Scalfari ha suggerito a Bersani di chiedere scusa e rientrare tra le file del Pd, ma secondo me tutti coloro che sono stati bocciati nei loro feudi: Bersani, Grasso, Boldrini, Fassino & Co, e rientrati in parlamento grazie ad una legge schifosa, dovrebbero chiedere scusa agli italiani e rassegnare le dimissioni. Con i loro voti gli italiani hanno chiaramente dimostrato che non li gradiscono in parlamento, ma essendosi incollati alle poltrone dovrebbero avere il decoro di non apparire e non pontificare.

Annibale Antonelli

Lettera 6

Caro Dago, agli arroganti Cinquestelle non basta ricevere quanto propoziornalmente gli spetta col loro 33% di voti. Vorrebbero anche sindacare sui nomi altrui: tu sì, tu no. Forse non gli è chiaro che da soli si attaccano al tram. Abbassino la cresta prima di finire come Renzi!

pierluigi bersani sbaglia a votare

Fritz

Lettera 7

Caro Dago, l'ex vice di Obama Joe Biden: "Se fossi andato a scuola con Trump lo avrei picchiato a sangue per i commenti sulle donne". Gli psichiatri anti Donald concorderanno: un fulgido esempio di equilibrio e sanità mentale.

Marino Pascolo

Lettera 8

Caro Dago, l’Autorità per le comunicazioni ha stoppato gli aumenti che le società telefoniche si apprestavano a fare per compensare il ritorno delle bollette da 28 giorni a un mese. Per quanto tempo?

JOE BIDEN VLADIMIR PUTIN

Licio Ferdi

Lettera 9

Caro Dago, Sarkozy: "L' accusa non può basarsi su un solo testimone". Poi ci sarebbe la guerra in Libia, scatenata solo per eliminare tutti gli altri...

Mauro Soffianopulo

Lettera 10

Caro Dago, rinviata la prima assemblea congiunta dei gruppi M5S. Berlusconi ha detto due parole, "Incontriamoci tutti", e Di Maio è gia in debito d'ossigeno sull'orlo del coccolone.

Pikappa

Lettera 11

Caro Dago, Facebook è la Banca Etruria dei social. Invece dei soldi gli affidi i dati e poi ci pensa Zuckerberg a fotterti.

Gripp

Moftah Missouri con Sarkozy e Gheddafi

Lettera 12

Caro Dago, il critico cinematografico Rai: "In barba all'autarchia di Trump, l'America importa le inquietudini dei cartoni animati giapponesi. I dazi sulla fantasia ancora non ci sono". Provi a chiederlo ai Paesi musulmani se i dazi sulls fantasia ci sono o meno!

Tuco

Lettera 13

Caro Dago, Zuckerberg: "Vogliiono usare Facebook per influenzare elezioni di Midterm". Magari è lui che è pronto a vedere qualsiasi cosa pur di far soldi.

Piero Nuzzo

Lettera 14

gli obama in vaticano

Dago carissimo, quindi Obama usa i big data per vincere due elezioni: "azz che eruditi, moderni, informati e che padronanza della tecnologia che hanno gli elettori." Trump (che, per inciso, mi fa letteralmente schifo) ed i brexit (che, per inciso, mi stanno letteralmente indifferenti) usano i big data per vincere le elezioni: "che razza di ignoranti, zoticoni, zombie senza cervello che si fanno ipnotizzare da un algoritmo (ndr: la nuova parolona usata ad cazzum, senza che non si abbia l'idea di cosa sia) sono gli elettori, la democrazia non è giusta perché anche gli idioti votano."

Aggiungiamoci poi il Zuck che dice che non si era accordo di aver venduto illegalmente dei dati personali a Cambridge Analytica e "ha stato Putin" e il quadretto è pronto: ci hanno preso per dei poveri idioti.

Cordialità algoritmiche.

Ivan Viola

JOSEF MENGELE

Lettera 15

Caro Dago, i tedeschi riparati in Sudamerica dopo il 1945, fondarono una nazi society che rispondeva ai loro bisogni. Oggi si direbbe "comunità di migranti fuggiti dalla guerra in cerca di un futuro migliore".

Pino Valle

Lettera 16

Caro Dago, auguroni a Mastella per l'incidente automobilistico. Sebbene politicamente non mi sia mai piaciuto è una persona come Gentiloni: un vecchio Dc non attira risentimento.

Marty

Lettera 17

clemente mastella sindaco di benevento (5)

Caro Dago, Salvini ha invitato il leader 5Stelle a un vertice con Meloni e Berlusconi. E Di Maio si sa, a parte una volta con Renzi e quella dall'Annunziata con lo stesso Salvini, non è uno che scappa...

Benlil Marduk

Lettera 18

Caro Dago, il M5S continua a sbandierare l'abolizione dei vitalizi per i politici mentre tace sui più costosi (per i cittadini) rimborsi spese. Un "bravo" parlamentare può arrivare a mettersi in tasca in un anno oltre 100.000 euro esentasse, ovviamente anche i grillini partecipano attivamente alla spartizione del bottino, per questo tacciono?

FB

Lettera 19

matteo salvini al mare 3

Dago darling, meno male che l'opera buffa italiana é viva e vegeta, pur tra tanta cronaca nera e Far West, come l'assalto all'Ikea di Afragola, di cui RaiEiar non ha dato notizia. Una coop bene-fica (non so se bianca o rossa) ha (più o meno) chiuso i battenti a Gallarate. Memore della manif "oceanica" di Sala, Bonino, Don Colmegna, CL (Progetto Arca) che chiedeva più migranti a Milano, l'"obbediente" (seppur in ritardo) sindaco leghista di Gallarate ha portato 12 migranti in stazione e ha pagato loro il biglietto ferroviario per la Milano, accogliente e sicura, di Sala & Majorino (assessore sociale meneghino).

E sti' due che fanno? Invece di ringraziare detto sindaco per le sue "answered prayers", urlano di "orrore e sdegno". Va da sè che molti abitanti delle chicchissime Via Salvini e Piazza Duse e Viale Maino saranno ben lieti di ospitare detti migranti. Anzi spereranno che altri sindaci imitino l'esempio di Gallarate.per creare delle oasi multiculturali nelle loro "mansions". Pace e bene

Natalie Paav

Lettera 20

Caro Dago,

papa francesco

Il sommo pontefice, Papa Francesco, nel corso dell’omelia della messa della notte di Natale parlando di nostro Signore Gesù Cristo si è espresso nei seguenti termini: <>. Ah ecco!!!! Il documento di cittadinanza!?!? Eppure mi sembrava che nostro Signore Gesù Cristo, la seconda persona della Santissima Trinità, si fosse incarnato per renderci partecipi della vita divina, per elevarci allo status di figli di Dio….

Per indicare, in altre parole, il fino ultimo dell’esistenza: la deificazione della persona ovvero l’intima unione dell’uomo con Dio. Il Vangelo secondo Giovanni è abbastanza chiaro a tal proposito: <> (Gv 1,11-12). Comunque, leggendo i commenti, bisogna riconoscere al Santo Padre che con questa omelia è riuscito a scontentare un pò tutti: partendo da destra (vedi A ntonio Socci), per arrivare a sinistra (vedi Diego Fusaro) giusto per citare i nomi più noti al grande pubblico senza dimenticare, ovviamente, i tanti fedeli rimasti attoniti alle parole del Santo Padre.

Era oggettivamente difficile, praticamente impossibile, ma non certo per il nostro gesuita argentino che non ha mancato, nemmeno in occasione del Santo Natale, di deliziarci con perle come questa!!!!

Cordiali e Distinti Saluti

Gianpaolo Martini

Lettera 21

papa francesco

"Stronzi giornalisti italiani che scrivete dei litigi dei Papi, ossia di fatti che non riguardano l'Italia, perchè perdete tempo in queste cose che non interessano a nessuno? Scrivete piuttosto delle cose italiane, etc. etc." Penso che oggi dovrebbe arrivarti, o Dagospino, un messaggio dal tenore simile a quello che ho incapsulato tra virgolette da parte di uno dei botoli ringhiosi che in passato mi ha pure offeso dandomi del psicologicamente debole, dell'arretrato.

Dette da lui sono onorificenze al valore, però uno dovrebbe essere anche minimamente coerente con sè stesso, ancorchè pirla. E invece, appunto ... ma vediamo se fa ammenda. Non credo.. Parlo - e lo chiarisco ai miei quattro lettori quattro che però mi seguono - di tale pomodorino sanmarzano, il botolo che ce l'ha con me in genere per le mie idee cattoliche su vari temi ma che non ha argomenti da portare se non minchiezze livorose.

papa francesco

Non varrebbe nemmeno la pena nominarlo, però oggi non se ne può fare a meno visto che - a differenza di quello che pensa lui - la stampa italiota offre in visione paginate e paginate sulla vicenda Viganò, con relative dimissioni (nel mio piccolo, anche da me auspicate, vedi mai che ogni tanto indovino) tanto da essere uno dei temi centrali odierni insieme alla politica (si fa per dire) italiana, Putin, dazi etc.

Quanto alla stampa in generale, ho rilevato che mentre la nostra, fregnona e servile, si è appecoronata alla meglio cercando di non mettere il dito sulla piaga, alla sanmarzano, perchè ciò avrebbe disturbato il Papa n.2 , quella estera invece ha fatto sentire il proprio disappunto formale e sostanziale tanto che è stata proprio quest'ultima a far dirottare il Viganò verso l'uscita di scena (con disappunto del Papa argentino che non voleva mollarlo, visto che lo mantiene dentro il brodo curiale).

papa francesco

Ma tant'è, così vanno le cose, certo che se dobbiamo pensare che la storia della mutilazione della lettera possa essere stata a conoscenza di Papa Bergoglio, come alcuni osservatori lasciano intendere, beh allora noi cattolici saremmo fritti. Speriamo non sia vero, il tempo dirà. Però non era questo quello che volevo dire oggi: oggi vorrei lanciare un messaggio chiaro e forte a costo di non essere nemmeno preso in considerazione. Perchè?

Ma perchè gli italiani per grande parte sono dei pecoroni, dei cittadini senza etica, senza senso dello Stato e proprio per questo non nutro alcuna fiducia che il messaggio possa passare. Comunque sia, avete presente il casino fatto dalle sinistre, dai defunti Grasso, Renzi, Civati, dalla superdefunta Boldrina, bruttina anche senza poltrona, etc. etc, con le marce e marcette contro il ritorno del fascismo, vera e propria invenzione da campagna elettorale che ha portato fortunatamente all'esito che sappiamo?

BERGOGLIO RATZINGER

Bene, o meglio male: in questi giorni a Modena e ieri a Roma, giorni fa non so dove la Balzerani, la bestia delle BR viva e vegeta e pure parlante, hanno a mio modesto avviso dato un segno chiaro e univoco, ossia che le Brigate Rosse, con le loro follie criminali, sono ancora presenti tra di noi, eccome - basta vedere le azioni criminali dei centri sociali - e intendono farsi ancora sentire, come appunto hanno fatto imbrattando il monumento ai caduti della scorta di Moro, oppure dileggiando Biagi a Modena (Biagi non pedala più).

Eccoci al punto: perchè le forze cosiddette di destra che rappresentano la maggioranza del Paese non scendono in piazza pure loro (come fanno sempre i sinistrati anche quando si inventano cose che non ci sono) e inscenano delle manifestazioni contro il terrorismo comunista, contro le BR, contro i centri sociali?

BERGOGLIO RATZINGER - PASTICCIO LETTERE

Già, perchè non lo fanno? Salvini, Meloni e altri (Berlusconi lo vedo poco in azione, pensa di più ai ca...suoi perchè vuol farsi passare per statista oppure pensa alle donne) perchè non protestate anche voi come fanno i sinistrati ad ogni piè sospinto? Questa assenza-carenza è un grave segno di debolezza politica di cui i sinistrati ne aprofittano sempre. E questo è male. Un grande male!

Luciano.