POSTA! - SONO MERIDIONALE MA VOTERO’ PER SALVINI PERCHE’ LA SINISTRA RADICAL CHIC HA ORAMAI PERSO OGNI CONTATTO CON LA REALTÀ - ENNESIMO RINVIO A GIUDIZIO PER BERLUSCONI NEL SOLITO "RUBY TER", TANTO PAGANO I CONTRIBUENTI. PER OGNI PUNTO PERCENTUALE CHE “FORZA ITALIA” GUADAGNA NEI SONDAGGI, UN NUOVO PROCESSO PER SILVIO?

Lettera 1

Secondo i suoi avvocati la Lario deve continuare a percepire il milione e quattro al mese da Berlusca perche “ha il diritto di lasciare i suoi gioielli alle figlie”. Ma allora tutti i poveri pensionati che si vendono la fede e le catenine nei compro oro per tirare a campare che diritto hanno?

Baldonius

Lettera 2

Caro Dago, va bene i dirigenti, va bene i giornalisti e commentatori ufficiali, ma perchè almeno tu non scrivi chiaro e tondo che è difficile trovare un allenatore per la nazionale semplicemente perchè nessun big si vuole sputtanare? Sembra federazione sembra la juve di qualche estate fa, quando non riuscendo a trovare un allenatore, si vide costretta a confermare il povero Di Biagio.

Rioka

Lettera 3

Caro Dago, su Macerata la Gabanelli dice che "In ognuno di noi c'è un potenziale animale [n.d.r. un Traini!], quindi penso che il problema sia un altro. Invece di continuare ad analizzare un animo umano disagiato penserei a come risolvere un disagio reale che sta fuori. Vale a dire, come gestiamo questa accoglienza?". Sembra di sentire Salvini! Anche lei "fascista"?

Gaetano Lulli

Lettera 4

Caro Dago, ennesimo rinvio a giudizio per Berlusconi nel solito "Ruby ter", tanto pagano i contribuenti. Per ogni punto percentuale che FI guadagna nei sondaggi, un nuovo processo per Silvio?

B.Ton

Lettera 5

Dago, Lavoro sul corpo della ragazza che poteva fare solo un medico legale, esperto in autopsie, (niente sangue, organi vitali e sessuali nonché l'intestino). Questi sarebbero i disperati profughi che ci prendono anche per i fondelli.

Roberto

Lettera 6

Caro Dago, Milano ha presentato alla Corte di Giustizia Ue una richiesta "urgente" per sospendere il trasferimento dell'Ema da Londra ad Amsterdam. Manovra diversiva del sindaco Sala per sviare l'attenzione dalla Corte dei Conti che gli ha contestato un danno erariale di 2,2 milioni di euro?

Marino Pascolo

Lettera 7

Caro Dago, Parigi in ginocchio a causa dell'inattesa abbondante nevicata. Nemesi storica per la città dove si sono firmati gli accordi per prevenire il cosiddetto "riscaldamento globale"?

Soset

Lettera 8

Caro Dago, che bello il Festival, peccato che la superclasse di Fiorello e la gnoccaggine della Hunziker abbiano offuscato la conduzione di Renato Balestra!

Paul Petta

Lettera 9

Caro Dago, dopo quattro mesi in Germania destra e sinistra si sono messe d'accordo per formare il nuovo governo. Come mai la loro viene definita "Grande coalizione" mentre da noi la stessa cosa viene prospettata come "inciucio"?

Giacomo Francescatti

Lettera 10

Caro Dago, qualcuno è riuscito a contare le volte in cui la Boldrini nel chiedere giustizia per Pamela Mastropietro, fatta a pezzi da un clandestino, abbia parlato di "femminicidio"?

Riccardo Porfiri

Lettera 11

Caro Dago, alla fiaccolata in ricordo di Pamela la madre ha detto ciò che la sinistra codarda stavolta - siccome è coinvolto un migrante senza permesso - si guarda bene dal dire: "Una morte che poteva essere evitata".

A.Reale

Lettera 12

Caro Dagomagic, dopo la solita sparata di Saviano, sono sempre più dell'idea di votare Salvini il prossimo 4 marzo! Sì, un terrone che vota Salvini è tutto dire, ma dopo lo spezzatino servitoci dall'innocent poco innocente, credo che Salvini sia l'amaro giusto da buttare giù dopo! La sinistra radical chic ha oramai perso ogni contatto con la realtà: io di boldrini, grasso, renzi e saviano vari non ne posso più e alle prossime politiche glielo dimostrerò e caro Dagomagic: credo proprio che non sarò l'unico a purgarli come meritano!!!

in fede il tuo Francesco l'Etrusco

Lettera 13

Caro Dago, dei due nei guai a Macerata , traducendo dall'inglese, uno si chiama Innocente e l'altro Fortunato. Nomen omen; c'è da scommetterci che a breve saranno entrambi a piede libero. Se poi per loro è una fortuna.. Visto il clima che li aspetta in strada.

Saluti Blue Note

Lettera 14

Caro Dago, per le teste d'uovo della comunicazione dem la tecnica giusta per evitare epic fail è "andare in cucina, bere un bicchiere di latte e mangiare due bei biscotti" prima di postare in Rete. A giudicare da scritti e giro vita, su Renzie solo effetti collaterali.

Giorgio Colomba

Lettera 15

Caro Dago, Di Battista non sa se i 5 Stelle riusciranno a governare, perché gli italiani li vede "mooolto rincoglioniti". Chissà che contento Di Maio ad avere un compagno di partito così "abile" nel raccogliere consensi!

Pino Valle

Lettera 16

Caro Dago, i Democratici Usa avranno lanciato l'allarme sul Festval di Sanremo che potrebbe essere pilotato dai russi?

Frankie Catrame

Lettera 17

Caro Dago, ai "cinquestelle" si può perdonare l'incapacità a governare una città, non si può perdonare l'ignoranza. Equiparare i Fori Imperiali a Central Park, dimostra quanto abbiano ancora da imparare questi signori. Due semplici constatazioni: Central Park è un sito totalmente artificiale con laghetti, giostre e piste ghiacciate nato poco più di 150 anni fa, il Foro è nato quasi duemila anni prima, e si tratta non di un parco giochi ma di vestigia e reperti unici al mondo non riproducibili. Che fine farebbero aperti indiscriminatamente al pubblico nel quale si annidano moltissimi vandali (leggere quello che fanno nei vari siti archeologici pur presidiati). Mi permetto un piccolo suggerimento agli amici M5S, prima di parlare studiare un pochino.

FB

Lettera 18

Caro Dago, credere che questi bitcoin sarebbero sempre aumentati di valore e cresciuti all'infinito è come credere a Babbo Natale ...lo dice la logica e la matematica (che non è un'opinione) e far credere questo al popolino è una vera e propria truffa (da parte di chi la sa lunga e magari ha comprato 9/10 anni fa bitcoin) per far salire artificiosamente (e immoralmente) questa pseudo moneta (cioè falsa, apparente). E non lo dico io ma i massimi esperti dell'economia mondiali (tipo Mario Draghi, George Soros, e tantissimi altri banchieri di primissimo livello).

Le bolle speculative dei decenni passati non hanno insegnato niente? evidentemente le persone hanno la memoria corta o sono troppo giovani per ricordare (vi ricordate la bolla speculativa 2000 con il puntuale, dopo pochi mesi, crollo dei titoli azionari legati alla net-economy? come per esempio il titolo Tiscali passato in un paio di mesi dal valore di circa 3 euro al valore di oltre 120 euro? e poi crollato alt rettanto velocemente e rovinosamente? Felice Sergi

Lettera 19

Caro Dago, le cronache web dei siti dei giornali e tutti i siti web grondano euforia per il festival di Sanremo. Personalmente non l'ho guardato, compreso il pezzo del cosiddetto mattatore Fiorello, e così tante altre persone alle quali ho chiesto. Ma ogni anno siamo alle solite: con lo share elevatissimo. Qualche dubbio viene davvero per i dati di ascolto che piacciono evidentemente alla tv pubblica e alle tv private, coltre che ai giornali che grondano tutoli a sette e nove colonne, come se si trattasse della conquista della luna o roba del genere. Cordiali saluti.

Giovanni Attinà

Lettera 20

Ho poco tempo ma ci provo. Prima cosa minima: caro pomodorino sanmarzano che fai finta di temere le mie povere parolette, vai tranquillo col calesse. Quello che hai scritto ieri ricalcava quello che avevo scritto pure io in materia di vomitevolezza anti 124 sedicenti giornaliste italiote che, invece di lavorare a casa, fanno gli appelli a casso. Dunque, in via straordinaria - considerata la mia totale avversione (non odio, non ne sono capace) per tale barbaracosta che vorrei fosse punita per la sua spudoratezza con una vita di un paio d'anni in qualche moschea, reparto donne - devo concordare con la suddetta porsea che stavolta ha ragione appieno: ma quali appelli, datevi da fare, sputate sangue, imparate a scrivere e non narrare i temini in classe e poi si vedrà!

Quindi ok sanmarzano! Passiamo ora al sodo (lo spazio è tiranno, ci penso sempre). Il sodo è oggi per me l'allucinante posizione, o meglio la piega che sta prendendo all'unisono (per fortuna ci sono eccezioni ancora) la stampa italiota sulla "vicenda maceratese" che, onomatopeicamente per quanto riguarda il termine "macerata" ci ricorda qualcosa di straziato, massacrato, sofferente all'ennesima potenza ( la città in sè ovviamente non centra in 'sto discorso).

Pare infatti, leggendo gli articoli della stampa maggiore (nel senso peggiore del termine), che si voglia minimizzare l'atrocità, si voglia coprire il fatto mostruoso accaduto, l'orrore indicibile perpetrato alla giovane Pamela. Guadiamoci negli occhi, Dagospino: se uno ha una figlia e se la ritrova oggetto di orrore indicibile, di deturpazione del corpo, di mutilazione in varie parti, di riduzione in due parti di braccia e gambe, di invaligiamento del tutto (mi fermo qui perchè non ce la faccio a proseguire nella lettura dell'ordinanza del gip), cosa fa secondo te?

Pensa forse che è soprattutto morta e poi anche macerata in ogni sua parte, o invece che è stata prima di tutto distrutto il suo corpo, la sua essenza di persona, che è stata profanata la sua figura in una maniera tale che neanche i demoni dell'inferno possono congetturare? Personalmente - e penso che la stragrande maggioranza degli italici la pensi così, ne ho sentiti diversi - ritengo imperdonabile e supremamente abbietto l'aver infierito sul povero cadavere, indipendentemente dall'averla uccisa o meno.

Cosa leggo invece sui "maggiori" giornali di questo disgraziato Paese: "Esclusa l'accusa di omicidio, il nigeriano rimane accusato "solo" di vilipendio e occultamento di cadavere". Capito? Solo vilipendio e occultamento di cadavere: cose da niente, bazzeccole, tanto più che escludere l'omicidio in partenza, quando non sono ancora noti i risultati degli esami tossicologici e quelli sui rilievi biologici e non.è una solenne cazzata che il gip non fa in questi termini..

Altro titolo della stampa maggiore:" Lo spacciatore: "sono scappato, Pamela era in overdose." Giudice esclude omicidio". Ma non è vero perchè il giudice ha escluso l'omicidio dalle motivazioni per la convalida del fermo e non certo in assoluto, dato che appunto la vicenda deve essere ancora tutta chiarita. E invece il suono della stampa progressista soffia da una sola parte: quella della volontà assoluta di ridurre la portata del crimine nel suo complesso.

Le stesse dichiarazioni della madre - non commentabili ovviamente perchè si tratta di persona sotto schock - vengono fatte passare come una sorta di avallo alla teoria buonista della stampa. Una vergogna questa stampa e tv, ma qui vorrei fermare l'attenzione dei miei quattro lettori: vedremo in queste settimane come andranno le cose e chi saranno i colpevoli. Se crudeli massacratori indemoniati e pure assassini oppure, come dice la stampa italiota, "solo" massacratori. Una cosa "minore".

Luciano