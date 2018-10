UNA PREZZEMOLINA DI NOME WANDA – “ORA VOGLIO FARE TV”, LA MOGLIE-AGENTE DI ICARDI SI RACCONTA A ‘VERISSIMO’:"VORREI ANCHE UN SESTO FIGLIO, MA MAURITO NON VUOLE" – E POI PARLA DEI RAPPORTI CON L'EX MAXI LOPEZ E SUL FUTURO DEL MARITO RASSICURA I TIFOSI NERAZZURRI: “HA ANCORA TRE ANNI DI CONTRATTO CON L’INTER. NIENTE SPAGNA. E’ FELICISSIMO...”

Giada Oricchio per www.iltempo.it

wanda nara

Wanda Nara, la moglie multitasking dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, svela il suo futuro a “Verissimo”: “Voglio fare tv”. Wanda-Uanda è decisa a riprendere la via del palcoscenico: “Sono madre di 5 figli, ma adesso è tornato il momento di fare tv, di riprendere la carriera. Ho iniziato giovanissima in Argentina. E’ da 10 anni che sono in Italia e qui mi trovo benissimo.

Mi manca l’Argentina però qui i miei figli hanno tanti amici che sono la nostra famiglia. Ho voluto però che mia madre venisse qui in modo che Francesca e Isabella crescessero con la figura importantissima della nonna”. Dolceamaro il ricordo del nonno scomparso prematuramente: “Ero legatissima a mio nonno che è morto a casa mia a Genova proprio nel giorno in cui è venuto a trovarmi. E’ stato terribile. Gli ho preparato il pranzo, poi è andato a dormire e non si è più svegliato. Ero sotto choc ed è stato difficilissimo dirlo a mia nonna. Erano sposati da 40 anni”.

Silvia Toffanin vira sui figli: “Le femmine sono tremende, mentre i maschi sono attirati dal calcio però devono giocare solo se si divertono. Non li presso in alcun modo. I rapporti con il padre Maxi Lopez? E’ lontano fisicamente, ma la tecnologia ci aiuta a sentirci. Non so se io ci riuscirei. Quando ci si separa il rapporto è complicato ma entrambi pensiamo al bene dei bambini”.

wanda nara

Ed ecco il retroscena: “Io vorrei fare anche un sesto figlio, ma Mauro non vuole assolutamente. In realtà voleva solo Francesca. Si sarebbe fermato, poi l’ho convinto ed è arrivata anche Isabella. E’ da quando lo conosco che mi dice che vuole una femmina. Gliel’ho anche chiesto ‘adesso vuoi il maschio?’ e mi ha risposto ‘No, no’. Per lui basta, basta così. Vuole godersi le bimbe. A volte parla ai figli come un amico e secondo me non è giusto perché con le parole adatte bisogna far capire ai bambini quando sbagliano. Però lo invidio: ha una pazienza che io non ho”.

wanda nara

Uanda Nara, spalla di Pierluigi Pardo a “Tiki Taka”, dà la notizia che tutti i tifosi interisti aspettavano: “Certo che rimane, ha ancora tre anni di contratto. Niente Spagna. E’ felicissimo, sta bene e resta”. A fine mese Uanda Nara conoscerà il suo destino: la Procura di Milano ha chiesto 4 mesi di carcere per Lady Icardi, rea di aver danneggiato l’ex marito Maxi Lopez diffondendo dati privati sui social.

