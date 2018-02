"BASTA, LASCIAMI LA STANZA, VOGLIO DORMIRE" - L'ULTIMO SMS DI JESSICA AL KILLER - ALESSANDRO GARLASCHI HA COLPITO NEL SILENZIO DELLA NOTTE DOPO UNO SCAMBIO DI MESSAGGI – LUI NON AVEVA INTENZIONE DI ANDARE A LETTO E COSÌ HA TENTATO L'APPROCCIO SULLA RAGAZZA. DAL SUO RIFIUTO E’ SCATTATA LA LITE…

JESSICA VALENTINA FAORO

Luca Romano per il Giornale

Uccisa a coltellate nel cuore della notte. Alessandro Garlaschi ha colpito nel silenzio della notte Jessica Valentina Faoro, 19 anni, morta così nell'appartamento di via Brioschi a Milano.

Secondo le ricostruzioni degli investigatori, l'uomo intono alle 4 del mattino di mercoledì scorso ha tentato un approccio mentre sua moglie non si trovava in casa. La ragazza si è rifiutata e di fatto è stata prima aggredita e poi colpita a morte a coltellate. Garlaschi di fatto il mattino seguente ha dato l'allarme chiamando i soccorsi e mostrandosi in cortile con i vestiti insanguinati e gridando: "Ho una ragazza morta in casa".

LA MORTE DI JESSICA VALENTINA FAORO - ALESSANDRO GARLASCHI

Ma prima della morte, come riporta il Corriere, Jessica ha inviato un sms al suo carnefice: "Basta, lasciami la stanza, voglio andare a dormire". Una frase che testimonia come fosse opprimente la presenza di Garlaschi in casa. Lui si trovava sul divano letto subaffittato alla ragazza che faceva le pulizie. Non aveva intenzione di andare a dormire e così ha tentato l'approccio sulla ragazza. Dal suo rifiuto sarebbe scattata la lite che ha portato poi a quel bagno di sangue finito poi con l'arresto di Garalaschi e le urla dei vicini: "Sei solo un mostro!".

Jessica Valentina Faoro Jessica Valentina Faoro Jessica Valentina Faoro Jessica Valentina Faoro JESSICA VALENTINA FAORO E ALESSANDRO GARLASCHI