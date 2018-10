"BOWIE? UN DILETTANTE STONATO" – QUANDO LA BBC BOCCIO’ IL FUTURO 'ZIGGY STARDUST': "UN CANTANTE PRIVO DI PERSONALITA’ CHE NON SAREBBE MIGLIORATO NEANCHE DOPO DIVERSE PROVE" – MA LA COMMISSIONE TALENTI DELL’EMITTENTE PUBBLICA BRITANNICA AVEVA DEFINITO “PRETENZIOSO E SENZA SENTIMENTI” ANCHE ELTON JOHN. E I BEATLES FURONO RESPINTI DAGLI STUDI DELLA 'DECCA'… – VIDEO

Luigi Ippolito per il Corriere della Sera

N el 1965 un ragazzo di 18 anni di nome Davy Jones si presentò negli studi della Bbc per un provino musicale. Ma non ebbe grande fortuna. «Un cantante privo di personalità», sentenziò la commissione talenti dell’emittente pubblica britannica: che rifiutò di mandare in onda le sue canzoni.

Quel ragazzo un anno dopo avrebbe assunto il suo nome d’arte definitivo: David Bowie. I documenti appena usciti dagli archivi della Bbc sono un monumento all’insipienza umana. Il futuro genio della musica, lo Ziggy Stardust che avrebbe dominato le scene per quasi 50 anni, veniva liquidato come «un dilettante che canta in maniera stonata».

Un giudizio definitivo, in apparenza, perché prevedevano che «non sarebbe andata meglio neppure dopo parecchie prove». Invece Bowie avrebbe venduto 140 milioni di dischi in tutto il mondo e influenzato per sempre la musica, la cultura e la moda. Quella bocciatura della prima ora ci racconta che quando una novità è troppo in anticipo sui tempi viene spesso misconosciuta: e d’altra parte anche i Beatles nel 1962 erano stati respinti dagli studi della Decca e sempre la Bbc aveva definito «pretenzioso, senza sentimento nè capacità musicali» un certo Elton John.

La storia del giovane Bowie suona anche come incoraggiamento a quanti si battono per vedere riconosciuto il proprio talento, a dispetto delle avversità. Perché se è facile giudicare col senno di poi, la miopia del presente spesso non ha eguali

