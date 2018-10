"MA RIDA SU STO CAZZO" - 30 ANNI FA 'COMPAGNI DI SCUOLA', IL FILM CULT DI CARLO VERDONE CHE RICORDA SUI SOCIAL "LA BRAVURA" DEL CAST, LE PERPLESSITA' DI MARIONE CECCHI GORI E I 20 CIAK PER LA SCENA COL CAMERIERE DAI CAPELLI TINTI: "OGNI VOLTA ESPLODEVO IN UNA RISATA" - ANCHE ANGELO BERNABUCCI GLI SCOPPIAVA SEMPRE A RIDERE IN FACCIA FINCHE' LUI GLI DISSE... – E SE QUALCUNO CHIEDE CHI HA FREGATO I SOLDI A FINOCCHIARO, PER IL REGISTA LA COLPEVOLE È… - VIDEO

COMPAGNI DI SCUOLA

«Il 16 ottobre del 1988 terminavo le riprese di Compagni di Scuola - ha scritto Carlo Verdone in un post su Facebook - Trenta anni fa! Prima della fine 2018 farò qualcosa per ricordare questo bel film al quale sarò sempre legato per la magnifica atmosfera, l' ispirazione, il ricordo di qualcuno che ci ha lasciato e la bravura di tutto il cast.

I produttori pensavano che avrei fatto un film noioso e logorroico. E invece... A queste mie care attrici dedico questo anniversario che ricorre proprio oggi. Buona serata a voi tutti».

L'anno scorso, sempre Verdone, aveva scritto ancora su Fb: «Un omaggio al più bel gruppo che abbia mai diretto.

E pensare che il produttore Mario Cecchi Gori, dopo aver letto il copione, me lo tirò addosso ... 200 pagine in terra !!

Però quando vide il film in anteprima si alzò dalla poltrona e mi venne incontro col sigaro in bocca dicendomi "Tu mi freghi sempre. Li giri meglio di come li scrivi..." Non era vero, il copione era quello, forse ad una prima lettura non l'aveva capito. Un saluto a tutti voi.

P.S. Un abbraccio agli attori che leggeranno questo post e un ricordo amorevole a quelli che ci hanno lasciato. Grazie ancora nel tempo. E se qualcuno chiede chi ha fregato i soldi a Finocchiaro, per il regista la colpevole è Nancy Brilli ! Sempre immaginato che fosse stata lei...

Ogni film contiene degli aneddoti che, ovviamente, il pubblico ignora del tutto ma che per noi che facciamo il film sono spesso ricordi indelebili.

In COMPAGNI DI SCUOLA gli aneddoti non si contano, tanti furono gli accadimenti in scena e fuori scena.

Per esempio ce n'è uno che ogni volta che lo vedo mi fa morire dalle risate: è la scena dove il mio personaggio, Piero Ruffolo detto il "Patata", parla al telefono con il suocero.

Nel momento in cui mi arrabbio in modo furibondo, chiesi all'attore che interpretava il cameriere (con i capelli tinti di scena, ed una ricrescita orrenda) di passarmi accanto.

Volevo fare un gesto violento con il braccio mentre rispondevo male a mio suocero, ed il gesto doveva colpire un vassoio pieno di bicchieri che lui portava per gli ospiti: ma ogni volta che guardavo quell'attore mi veniva da ridere.

Non si poteva guardare con quella tintura scolorita, e quando provammo la scena del colpo al vassoio, che regolarmente centravo alla perfezione, esplodevo in una risata che mi toglieva il fiato: perché l'attore , un vecchio caratterista romano, reagiva duramente con " ... Ma che caxxo! E stia attento!" , per poi chinarsi a raccogliere il vassoio con i bicchieri rotti.

Battemmo 20 ciak ! Come lo sentivo arrivare esplodevo a ridere, e non solo , avevo pure contagiato tutta la troupe !

Finalmente dopo più di un'ora riesco a fare la scena e a non ridere. Ma in realtà fui abilissimo a voltarmi di spalle mentre già stava partendo la risata.

Se guardate la scena con attenzione mentre mi volto sto per esplodere per l'ennesima volta, ma mi mordo la guancia con una violenza tale da dare l'impressione che la mia espressione sia solo furibonda.

Mi feci male, ma riuscii così a portare a termine la scena più estenuante della mia carriera.

Ma comunque, quando ci sono episodi del genere vuol dire che ci si sta divertendo e che c'è una bella atmosfera sul set.

Sempre a proposito del cameriere, ricordo Bernabucci che addirittura gli rideva sempre in faccia finché un giorno il cameriere gli disse: " Senta le posso dire una cosa in confidenza?"

Bernabucci, sempre ridendo:" Ce mancherebbe altro. Me dica...".

Il cameriere serissimo lo fissò e sparò: "Ma rida su 'sto caxxo !"

Lo disse cosi bene, da vecchio romano, che Bernabucci fu preso da un'altra risata isterica tanto da finire per terra dalle convulsioni.

Il cameriere si tolse l'abito di scena e se ne andò: lo raggiunsi e gli chiesi scusa , ma mentre gli chiedevo scusa gli riesplosi in faccia con una risata.

Non lo potevamo più guardare !

Offeso lasciò il set ... tornò dopo due giorni tutto scoglionato ... e noi a darci i pizzichi per non umiliarlo.

I film si ricordano anche per questi piccoli episodi, che ti fanno amare ancora di più un film già venuto bene.

Buona serata a tutti voi.

