DAGO BY UBALDO PANTANI DAGO BY UBALDO PANTANI DAGO BY UBALDO PANTANI DAGO BY UBALDO PANTANI
"SANREMO? L'HA VINTO FAVINO CHE SOTTO LA DOCCIA TANTO “INO” NON E’" - STREPITOSA IMITAZIONE DI DAGO BY UBALDO PANTANI A "QUELLI CHE..." – "BAGLIONI? SEMBRAVA IL FRATELLO DI AUGIAS. FUORI DAL FRIGO PIU’ DI 5 GIORNI NON DURA. HA CANTATO, HA FATTO LA SPALLA. SECONDO ME HA FATTO QUALCOSA ANCHE AGLI ZIGOMI" - E POI "META E DONE", LA HUNZIKER E FACCHINETTI E FOGLI: "ALLA FINE SE SO’ SPOSATI?- VIDEO-
“HO AVUTO UN CANCRO” - NADIA TOFFA TONA A "LE IENE" E RACCONTA LA SUA MALATTIA: "IN QUESTI MESI MI SONO CURATA. ORA STO BENISSIMO. HO SOLO PERSO QUALCHE CHILO. NON MI VERGOGNO DI NULLA NEANCHE DELLA PARRUCCA. CHI COMBATTE CONTRO IL TUMORE E’ UN FIGO PAZZESCO. NON TRATTATECI DA MALATI" – E POI AGGIUNGE: "LE UNICHE CURE CHE FUNZIONANO SONO LA CHEMIO E LA RADIO"- VIDEO
VIDEO - L'INCHIESTA-BOMBA DELLE 'IENE' CHE NON VEDRETE IN TV: I PARLAMENTARI M5S CHE SI SONO INTASCATI I SOLDI CHE DOVEVANO RESTITUIRE, CARICANDO SUL SITO BONIFICI FARLOCCHI - A FILIPPO ROMA MENTONO SPUDORATAMENTE: 'CHI FA UNA COSA DEL GENERE È UN DISONESTO', 'NOI CHIEDIAMO SACRIFICI AGLI ITALIANI, SIAMO I PRIMI A FARNE', MA DOPO ESSERE STATI PIZZICATI, CECCONI E MARTELLI SONO SPARITI, HANNO CANCELLATO I PROFILI FACEBOOK, E DI MAIO... - OCCHIO: CE NE SONO VARI ALTRI...
‘’ITALO? MEGLIO LA QUOTAZIONE CHE LA VENDITA’’ - DELLA VALLE, SECONDO AZIONISTA DI NTV (17,14%): “ERA MEGLIO CONSERVARE LA GUIDA ITALIANA DELLA SOCIETÀ” – PORRO: ‘’UN PEZZO D'ITALIA CHE SE NE VA? SI TRATTA DI UNA GRANDE STUPIDAGGINE. CHI COMPRA ITALO, DI FATTO COMPRA UNA CONCESSIONE PER OPERARE SUI BINARI POSSEDUTI DALLE FERROVIE ITALIANE. MICA SI PRENDE TRENINI E ROTAIE E LE DELOCALIZZA”
FLASH! – SEXY INCIDENTE ALLA REGINA DEL CARNEVALE DI RIO, TARINA LOPES – NEL BEL MEZZO DELLA SFILATA AL SAMBODROMO, ZAC!, SI È SGANCIATO IL MINUSCOLO PERIZOMA. TENENDOLO IN MANO, LA STELLA DEL SAMBA DI SAN PAOLO HA ENTUSIASMATO LA FOLLA - QUALCHE ORA PRIMA SI ERA VANTATA DEL FATTO CHE LO SLIP COPRISSE SOLO IL "MINIMO INDISPENSABILE''
UNDER-PRESSURE! COSE TURCHE ALL'OLIMPICO, IL BENEVENTO VA IN VANTAGGIO POI LA ROMA LA RIBALTA: FINISCE 5-2 CON LA DOPPIETTA DI CENGIZ UNDER CHE FIRMA ANCHE L’ASSIST PER DZEKO – A SEGNO FAZIO, PRIMO GOL PER DEFREL – DOPO 8 GARE L’INTER TORNA ALLA VITTORIA CON RETE DECISIVA DI KARAMOH: ORA E’ TERZA IN CLASSIFICA MA C'E' UN CASO BROZOVIC - LA LOTTA CHAMPIONS E’ APERTISSIMA
CAFONALINO DELLA MINIGONNA - SOTTO ‘PROCESSO’ AL TEATRO PARIOLI C'E' MARY QUANT, INTERPRETATA DA SIMONETTA GIORDANI (CDA FERROVIE), CON AVVOCATO DIFENSORE CATRICALÀ E TESTIMONE IL SUPER-PARRUCCHIERE ROBERTO D’ANTONIO NEI PANNI DI UN SIMIL VIDAL SASSOON - GIUDICA AUGUSTA IANNINI, HABITUÉE DELLE SERATE DI ELISA GRECO, PER L'ACCUSA IL MAGISTRATO FABRIZIO GANDINI ED ELISA ANZALDO (TG1). SUL PALCO ANCHE UN PARRUCCATO GUILLERMO MARIOTTO