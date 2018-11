LA RICONOSCETE? E’ STATO IL SOGNO EROTICO DEGLI ITALIANI TRA LA FINE DEGLI ANNI OTTANTA E L’INIZIO DEI NOVANTA - HA ESORDITO NEL MONDO DELLO SPETTACOLO INSIEME A SABRINA SALERNO E HA SUBITO UN PO’ DI “CAMMELLATE” PRIMA DI TRASFERIRSI ALLE CANARIE CON IL MARITO IMMOBILIARISTA - GALLERY BOMBASTICA!

12 aprile 2018 - Che fine ha fatto Angela Cavagna? L’ex infermiera di Striscia la Notizia ha lasciato il piccolo schermo, ma continua ad essere molto attiva sui social. Classe 1966, è nata a Genova e sin da giovanissima ha studiato danza classica.

Ha esordito nel mondo dello spettacolo insieme a Sabrina Salerno con cui, nel corso degli anni, ha dato vita ad una lunga battaglia a distanza. Negli anni Ottanta ha partecipato a Domani si gioca e Trisitors, in seguito è stata scelta da Antonio Ricci per sostituire Sonia Grey nel ruolo di “infermiera sexy” di Striscia.

Le frequenti apparizioni in tv hanno reso Angela Cavagna negli anni Novanta un vero e proprio sex symbol, ammirata e seguitissima dagli italiani, che la sommergevano di lettere, così tanto che la showgirl realizzò anche un libro con le missive ricevute dai fan. Dopo l’esperienza di Striscia la Notizia ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, nel ruolo di valletta e opinionista.

Negli anni Duemila ha recitato in alcuni film, ma soprattutto ha partecipato alla Fattoria, reality condotto da Barbara D’Urso in cui si è fatta notare grazie all’originalità del marito Orlando Portento. Le sfuriate dell’uomo in studio al grido di “Cammellate” e “Triccheballacche”, riportarono al successo la showgirl.

Nel 2009 Angela Cavagna si è separata dal marito – in seguito ad una lunga battaglia legale – e nel 2015, dopo solo tre mesi di relazione, ha sposato l’imprenditore Paolo Solimano. L’uomo è un ex pilota da corsa e milionario, che si è trasferito alle isole Canarie, dove fa l’immobiliarista.

Su Instagram Angela Cavagna è particolarmente attiva e ha quasi 19 mila follower. Nei suoi post racconta la vita dorata che conduce alle Canarie, fra ville da sogno, party a bordo piscina e tanto sole. “A quasi cinquant’anni tutto mi sarei aspettata meno che sposarmi di nuovo – aveva raccontato tempo fa a DiPiù in una delle sue ultime interviste -, cambiando la mia vita e trasferendomi in Spagna”.

“Ora ho capito che non avevo mai conosciuto il vero amore – aveva aggiunto -, non ho mai provato per loro quello che provo per Paolo. Ci siamo trovati subito, come se ci stessimo cercando da sempre. La mattina successiva mi ha chiesto di sposarlo e il mio cuore ha iniziato a galoppare. Alla mia età non è che posso perder tempo. Se capisci che vuoi stare con una persona che senso ha attendere?”.

