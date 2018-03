LE RICONOSCETE? SONO STATE AMICHE SUL PICCOLO SCHERMO E HANNO INCARNATO NEGLI ANNI ’90 IL SOGNO EROTICO DI MILIONI DI PISCHELLI – ORA TORNANO DI NUOVO INSIEME IN TV… - ECCO CHI SONO - VIDEO

kelly e donna -Jennie Garth e Tori Spelling

Per 10 anni sono state amiche sul piccolo schermo, e lo sono rimaste anche nella vita. Fan di Beverly Hills 90210 preparatevi perché Jennie Garth e Tori Spelling (alias Kelly e Donna) stanno per tornare con una nuova serie. Come riporta People, il progetto della CBS è ancora top secret ma pare che le due attrici interpreteranno «una versione esagerata di loro stesse».

Sarà un reboot (l'ennesimo) della serie cult per gli adolescenti degli anni '90? O sarà una specie di reality come quello di cui Tori Spelling è già stata protagonista? Intanto la figlia del produttore di Beverly Hills ha confermato con una foto su Instagram che è al lavoro con la migliore amica al grido di #donnaandkellyforever. E il web è già in subbuglio.

