23 ott 2018 18:39

IL RITORNO DI ''REPORT'' SULLA JUVE (8%) DOPPIA PORRO (3,4%) - I ''BASTARDI'' (22%, 5,2 MLN) STACCANO IL ''GFVIP'' (21,6%, 3,6 MLN) CHE CHIUDE ALL'ALBA - COLÒ (5,5%) - LA7 SENZA POLITICA (2,3%) - PALOMBA (4,7-4,1%) VS GRUBER (8,2% CON MINI-ANTEPRIMA DA 6,4%) - QUELLI CHE (4%) - 'FORUM' (18,3%) VS ISOARDI (12,2%) - D'URSO SOPRA 'LA VITA IN DIRETTA' - FAZIO STRAZIATO DALLA BLASI (11,9%) - SOTTILE RIPARTE DAL 6,6% - PARDO (6,8%) - BRUCHI BRUCATA (3,4%)