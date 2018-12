RIVOLUZIONE DOMENICALE: LA D’URSO SPOSTATA ALLA PRIMA SERATA? DIETRO C’È LO ZAMPONE DI MARIA LA SANGUINARIA? - DAVIDE MAGGIO SPARA LA BOMBA SUL CONTENITORE DOMENICALE, DA SCHIERARE CONTRO FAZIO E AL POSTO DEL ‘GF NIP’ (IL FORMAT SI È DI NUOVO USURATO). E NOI AGGIUNGIAMO: NON È CHE LA DOMENICA POMERIGGIO ANDRANNO ‘AMICI’ E POI ‘L’INTERVISTA’ DI COSTANZO? AH, SAPERLO…

DAGONEWS - Come scritto più volte da Alberto Dandolo e Giuseppe Candela su questo sito, Maria De Filippi da sempre strepita per non mandare il suo ‘Amici’ di sabato sera, quando il target di riferimento (dai 15 ai 45) è fuori casa. Quest’anno avrebbe avuto finalmente l’ok da Mediaset, ma ancora non è stata annunciato il nuovo giorno di messa in onda, anche perché mancano ancora tre mesi alla partenza del programma.

Ora, si sussurra dalle parti di Cologno, non è che il pomeriggio della domenica al posto di Barbarie D’Urso andranno proprio i programmi della scuderia De Filippi-Costanzo? Ovvero prima il day-time di ‘Amici’ e poi ‘L’Intervista’ del vecchio Maurizio? Maria sogna da sempre di riportare il marito nella domenica pomeriggio, e la D’Urso al serale potrebbe essere la carta che serve a Mediaset per battere Fazio. Così le due regine avrebbero quello che vogliono senza perdere slot preziosi.

Ma per chiudere il cerchio, mancano ancora molti elementi: ‘Amici’ avrà un serale oppure, come scritto da 361Magazine di Alfonso Signorini, potrebbe andare in onda solo di pomeriggio? Magari occupando il day-time di sabato e poi di domenica? Che ne sarà del ‘Gf Nip’? Si farà oppure il format si è (di nuovo) usurato e dunque sarà messo in freezer in attesa di scongelamento? E la ‘Dottoressa Giò’, protagonista Barbara D’Urso, quando andrà in onda se lei occuperà prime time della domenica? La matassa è lungi dall’essere sbrogliata…

Davide Maggio per www.davidemaggio.it

Prendete carta e penna, e annotate con cura sul taccuino: Domenica Live potrebbe salutare il pomeriggio festivo di Canale 5. Stando a quanto ci risulta, Mediaset starebbe pensando di spostare il contenitore domenicale di Barbara D’urso in prima serata, proprio come accadde anni fa con Stasera che Sera! Il movito? Presto detto: al momento sarebbe in bilico la nuova edizione del GF Nip, che – se cancellata – lascerebbe a secco di prime serate uno dei volti di punta di Canale 5.

Si vorrebbe, in sostanza, ricalcare quanto fatto in Spagna con Salvame, dove tuttavia lo show assume contorni più che discutibili per temi trattati, toni utilizzati e personaggi ospitati. Sicuramente divertente ma oltre la soglia di tollerabilità del trash per la tv italiana.

Difficile anche che il programma possa mantenere la collocazione domenicale per la sua versione in prime time: con l’incombente Pressing, infatti, sarebbe impossibile chiudere il programma in tarda serata, cosa che condannerebbe lo show a risultati d’ascolto non in linea con le buone performance della versione nel daytime del dì festivo.

