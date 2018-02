ROBOTIM! – LO SPOT DELLA TIM SBARCA NEL GUINNESS DEI PRIMATI: 1.372 ROBOT HANNO BALLATO CONTEMPORANEAMENTE, CONTROLLATI DA UN UNICO SMARTPHONE, PER 1 MINUTO E 30 SECONDI DURANTE LE RIPRESE DI UNO SPOT CHE ANDRÀ IN ONDA STASERA, DURANTE LA QUARTA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO - VIDEO

Vi ricordate il film La La Land che si apre su una calda e trafficata autostrada di Los Angeles e le note di "Another day of sun"? Ecco, tenete lo stesso ritmo, ma questa volta invece di persone in carne e ossa che si scatenano ci sono 1.372 robot. Si tratta del nuovo Guinness dei primati che si è aggiudicato Tim: 1.372 robot che hanno ballato contemporaneamente per 1 minuto e 30 secondi durante le riprese di uno spot che andrà in onda venerdì, durante la quarta serata del Festival di Sanremo su Rai Uno.

I robot, controllati da un unico smartphone grazie alla rete di Tim, hanno eseguito tutti insieme gli stessi passi di danza. Sui 1.372 robot sono state installate schede hardware realizzate da Olivetti per consentire il ballo in simultanea programmandone i passi scelti per l’occasione dal coreografo Laccio.

Un giudice ha certificato il Guinness dei primati e, quindi, l'effettivo numero dei robot coinvolti nella danza. TIM supera così il record precedentemente detenuto dall`azienda cinese WL Intelligent Technology Co. che aveva fatto ballare simultaneamente 1.069robot lo scorso agosto.

