LA ROMA IN CHAMPIONS (19,3%) STRACCIA RAI1 (11,7%) - IL DILEMMA POST-VOTO PORTA ASCOLTI A FLORIS CON VAROUFAKIS (8,2%) E BIANCA COL PREZZEMOLINO (NON LAVATO) MAURO CORONA (5,5%) - ITALIA1 CON HARRY POTTER (10%) - AMADEUS (8,4%) - LUCA & PAOLO & MIA (6,3%) - GRUBER (6,4%) VS BELPIETRO (4,6%) - LA PALOMBA DECOLLA E SFIORA IL 21% CONTRO RAI1 (14,3-15,5%) - BRU-NEO (11,3%) - SBANDATI (8,2%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 E’ Arrivata la Felicità ha conquistato 2.821.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Roma – Shakhtar Donetsk ha raccolto davanti al video 5.243.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.919.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Italia 1 Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 ha intrattenuto 2.226.000 spettatori (10%). Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto davanti al video 1.261.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Su Rete4 The Next Three Days totalizza un a.m. di 1.171.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.885.000 spettatori con uno share dell’8.2% (Di Martedì Più, in onda dalle 24.05 alle 24.56, 579.000 – 6.7%). Su TV8 Mia Moglie per Finta ha segnato il 2.6% con 617.000 spettatori mentre su Nove Aspirante Vedovo ha catturato l’attenzione di 634.000 spettatori (2.5%). Su La5 L’Isola dei Famosi in replica si porta al 2.1% con 437.000 spettatori.

Access Prime Time

Italia 1 al 6%

Su Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.289.000 spettatori con il 19.1%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 4.565.000 spettatori con uno share del 17.9%. Su Rai 2 Quelli che… dopo il Tg è la scelta di 1.741.000 spettatori (6.3%). Su Italia1 CSI Scena del Crimine ha registrato 1.643.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Senso Comune ha appassionato 1.332.000 spettatori pari al 5.1% e Un Posto al Sole 2.005.000 (7.2%). Su Rete4 Dalla Vostra Parte ha radunato 1.243.000 individui all’ascolto (4.6%), mentre su La7 8 e ½ ha interessato 1.747.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 Guess my Age – Indovina l’Età ha divertito 603.000 spettatori con il 2.2%. Sul canale Nove il game show Boom! ha raccolto 455.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai4 Lol ha ottenuto 193.000 spettatori con lo 0.7%.

Preserale

L’Eredità al 27.4%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.767.000 spettatori (22.7%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.707.000 spettatori (27.4%). Su Canale 5 Avanti il primo! segna 3.034.000 spettatori con il 19.2% di share mentre Avanti un altro! ne segna 4.395.000 (21.7%). Su Rai2 Cose Nostre ha raccolto 472.000 spettatori (2.6%) mentre NCIS 1.282.000 (5.4%). Su Italia1 L’Isola dei Famosi piace a 510.000 spettatori (2.7%), Mai dire Isola a 500.000 (2.5%)e CSI Miami ha totalizzato 753.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Blob segna 1.056.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.4% con 1.045.000 spettatori. Su La7 L’Ispettore Barnaby ha appassionato 314.000 spettatori (share dell’1.9%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 477.000 spettatori (2.1%).

Daytime Mattina

Agorà all’8.1%

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.082.000 telespettatori con il 19.6% di share e Storie Italiane ottiene 1.011.000 spettatori con il 19% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 769.000 spettatori (13.3%) nella prima parte e 887.000 (16.9%) nella seconda. Su Rai 2 Revenge è vista da 180.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e da 191.000 (3.4%) nel secondo. Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 97.000 spettatori pari all’1.7% di share. Su Rai3 Agorà convince 471.000 spettatori pari all’8.1% di share e Mi Manda RaiTre 377.000 (7.2%). Su Rete 4 l’appuntamento con Ricette all’Italiana registra una media di 92.000 spettatori con share dell’1.6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 158.000 spettatori con il 3.4% nelle News e 300.000 (5%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 289.000 spettatori pari al 5.4%.

Daytime Mezzogiorno

Forum vicino al 21%

Su Rai1 Buono a Sapersi ha raccolto 942.000 spettatori con il 14.3%. La Prova del Cuoco ha interessato 1.865.000 spettatori con il 15.5%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.824.000 telespettatori con il 20.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 445.000 spettatori con il 6.3% nella prima parte e 1.071.000 (9.4%) nella seconda. Su Italia 1 Dr. House è visto da 244.000 spettatori (3%), L’Isola dei Famosi da 894.000 (6.4%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.006.000 spettatori con il 6.4%.

Su Rai3 Tutta Salute raggiunge 404.000 spettatori con il 6.9%, Chi l’ha Visto? 11.30 ne raggiunge 462.000 (6.3%) e Quante Storie appassiona 772.000 spettatori con il 5.7% di share; Passato e Presente si porta al 4.1% con 641.000 spettatori. Su Rete4 The Mentalist ha appassionato 346.000 spettatori con il 3.2% di share mentre La Signora in Giallo 812.000 (5.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 461.000 spettatori con share del 7.1% nella prima parte, e 631.000 spettatori con il 5.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su La5 L’Isola dei Famosi Extended Version – in onda dalle 11.52 alle 15.57 – ha intrattenuto 156.000 spettatori pari all’1.2% di share.

Daytime Pomeriggio

Best Bakery all’1.3%

Su Rai1 Zero e Lode ha giocato con 1.773.000 spettatori (11.8% di share); la prima parte de La Vita in Diretta informa 1.447.000 spettatori (12.5%), la seconda 1.888.000 telespettatori con il 15.2%. Su Canale5 Beautiful appassiona 2.893.000 spettatori (18.3%), Una Vita ha convinto 2.930.000 spettatori con il 19% di share mentre Uomini e Donne ha segnato il 20.5% con 2.697.000 spettatori (finale 2.354.000 e 21.1%).

L’Isola dei Famosi segna il 23.2% con 2.518.000 spettatori, Amici di Maria De Filippi sigla il 22.6% con 2.463.000 spettatori e Il Segreto si porta al 24% con 2.665.000 spettatori. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.303.000 spettatori con il 20% nella prima parte, a 2.618.000 (19.9%) nella seconda e a 2.400.000 (16.6%) nella terza di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha convinto 901.000 spettatori (6.9%), Castle 423.000 (3.8%) con il primo episodio e 472.000 (4%) con il secondo. Su Italia1 I Griffin intrattengono 876.000 spettatori (5.5%), I Simpson 1.010.000 (6.6%).

The Big Bang Theory hanno raccolto 772.000 spettatori con il 5.4%, E alla fine arriva Mamma 336.000 (3.1%), La Vita secondo Jim è stato seguito da 430.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Ciclismo Tirreno – Adriatico ha fatto compagnia a 504.000 spettatori (4.3%) mentre Geo è stato la scelta di 1.453.000 spettatori con il 11.1% di share (Aspettando Geo 752.000 – 6.8%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.402.000 spettatori con il 9.6%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 545.000 spettatori con il 3.9% nella prima parte e 456.000 (4%) nella seconda. Su Real Time Amici di Maria De Filippi sigla l’1.8% con 271.000 spettatori. Su TV8 Best Bakery segna l’1.3% con 209.000 spettatori.

Seconda Serata

Sbandati 8.2%

Su Rai1 Porta a Porta convince 1.127.000 spettatori con l’11.3% di share. Su Canale 5 X-Style ha totalizzato una media di 519.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rai2 Sbandati segna 680.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 5.3% con 443.000 spettatori. Su Italia1 I Griffin viene visto da una media di 595.000 ascoltatori con il 6.9% di share. Su Rete4 Gambit ha segnato il 4.6% con 320.000 spettatori. Su La5 L’Isola dei Famosi Extended Version ha intrattenuto 166.000 spettatori pari al 3.4% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.566.000 (22.6%)

Ore 20.00 6.119.000 (25.3%)

TG2

Ore 13.00 2.245.000 (15.5%)

Ore 20.30 2.130.000 (7.9%)

TG3

Ore 14.25 1.615.000 (10.7%)

Ore 19.00 2.077.000 (11.2%)

TG5

Ore 13.00 3.248.000 (22.2%)

Ore 20.00 4.677.000 (19.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.432.000 (12%)

Ore 18.30 793.000 (5.4%) prima parte, 563.000 (3.2%) seconda parte

TG4

Ore 11.30 274.000 (3.8%)

Ore 18.55 770.000 (4.3%), L’Almanacco 789.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13.30 803.000 (5.1%)

Ore 20.00 1.450.000 (5.9%)