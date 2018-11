L’AURORA DEL PIACERE – LA RAMAZZOTTI E LA SUA PRIMA VOLTA: “A 18 ANNI NEL GIORNO DEL COMPLEANNO DI MAMMA, LEI LO SA, ERA TUTTO PIANIFICATO” – E POI LE PRIME CRITICHE RICEVUTE (“IO HO SEMPRE DETTO CHE MI RENDO CONTO DI ESSERE RACCOMANDATA”), X-FACTOR, LA VACANZA A FORMENTERA E QUEL TATUAGGIO DI CUI SI E’ PENTITA

Dalle prime critiche ricevute ("Una delle prime che ho ricevuto è quella della raccomandazione") alla prime cotte, passando per passioni, momenti privati e pubblici e la vita con mamma Michelle e papà Eros. Lei è Aurora Ramazzotti ed è la protagonista della nuova puntata de "La prima volta", il nuovo format prodotto da Fanpage.it. Una busta verde, una busta gialla e una busta rossa che contengono domande in ordine di difficoltà, Aurora Ramazzotti non si è sottratta a nessuna domanda: "Un saluto ai lettori di Fanpage.it, queste erano le mie prime volte e spero vi siano piaciute".

Le prime critiche ricevute da Aurora Ramazzotti

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non nega che le prime critiche arrivate sono quelle relative alla "presunta" raccomandazione. Con un cognome così importante e due genitori così, sembrava inevitabile: Ne ricevo tantissime di critiche. Una delle prime che ho ricevuto è quella della raccomandazione. Io ho sempre detto che mi rendo conto di essere raccomandata, di essere stata spinta ma so anche che questo è il lavoro che voglio fare, quindi le gestisco fregandomene e andando avanti per la mia strada.

La prima volta che ha fatto l'amore

Nella busta rossa, quella "più difficile", Aurora Ramazzotti pesca la domande delle domande: "La prima volta che hai fatto l'amore". La giovane conduttrice non si sottrae, anzi rivela un dettaglio interessante che conferma il grande rapporto che c'è da sempre con sua madre Michelle:

La prima volta che ho fatto l'amore? Avevo 18 anni ed è stato il giorno del compleanno di mia madre. E non lo dimenticherò mai! Mamma sa tutto, tra di noi non ci sono filtri. Lei sa tutto, possiamo dire che era tutto pianificato. Io e mia madre abbiamo sempre avuto un buon rapporto, non ci sono mai stati filtri tra noi.

Il primo acquisto fatto con i tuoi guadagni

Spazio anche per le soddisfazioni private, come il primo acquisto fatto con i suoi guadagni. Dopo aver lavorato all'X-Factor Daily, si è regalata una vacanza a Formentera. In quei giorni si è anche tatuata, ma pare che oggi si sia pentita di averlo fatto.

Una vacanza a Formentera! Addirittura in quella vacanza mi sono tatuata una F sul piede. Ora me ne pento, ma almeno sono marchiata a vita.

