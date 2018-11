L’ICI DI DI DIO E DI CROZZA - IL MONOLOGO DEL COMICO SULLA QUESTIONE DEL VATICANO E DELL’ICI CHE SECONDO L’UE VA RECUPERATA SUGLI IMMOBILI RELIGIOSI: “CHIESA HA 2MILA MILIARDI DI PATRIMONIO IMMOBILIARE. QUANTO IL NOSTRO DEBITO PUBBLICO” - VIDEO

crozza

Da www.ilfattoquotidiano.it

Maurizio Crozza , nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, ha dedicato un monologo alla questione del Vaticano e dell’Ici che secondo l’Unione Europea va recuperata sugli immobili religiosi: “Immaginatevi il postino che entra a San Pietro con la busta di Equitalia: “Scusi…dovrei consegnare questo, il responsabile è in casa?”. “Guardi se aspetta domenica, si affaccia li”

crozza